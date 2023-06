Pourquoi la Chine a commencé à creuser un trou de plus de 10 kilomètres de profondeur

La Chine a lancé un ambitieux projet de forage dans le désert du Taklimakan, où elle veut creuser un trou très profond de plus de 10 000 mètres. Voici pourquoi et comment cela sera fait.

Dans la matinée du mardi 30 mai, la Chine a lancé un nouveau et ambitieux projet de recherche scientifique : créer un trou de plus de 10 kilomètres de profondeur pour étudier le cœur de la croûte terrestre. Pour être précis, l’objectif est d’atteindre une profondeur de 11 100 mètres, comme le rapporte l’agence de presse gouvernementale Xinuha. Les travaux de forage ont commencé à 11 h 46 précises, dans l’immense bassin versant du Tarim, le plus grand du monde sans exutoire (plus d’un million de kilomètres carrés). Il est situé à l’extrême ouest de la Chine, dans la région autonome du Xinjiang, également connue sous le nom de Turkestan oriental. C’est une zone peuplée principalement par le groupe ethnique ouïghour de religion islamique et turcophone, qui a fait plusieurs fois la une des journaux internationaux en raison de la persécution.

Mais pourquoi la Chine a-t-elle décidé de créer cet énorme trou ? La raison, comme indiqué, est purement scientifique. Nous savons très peu de choses sur les couches profondes de la Terre car elles sont extrêmement complexes à atteindre avec les technologies dont nous disposons. Pour le moment, nous pouvons nous limiter à explorer la croûte terrestre, la coquille la plus externe, divisée en croûte continentale et océanique. La première a une épaisseur moyenne d’environ 35 kilomètres, mais dans les points les plus profonds elle peut même dépasser 70 kilomètres (par exemple sous les montagnes). Les chercheurs chinois visent à atteindre le système crétacé, celui relatif à la dernière période de l’ère mésozoïque, il y a entre 145 et 66 millions d’années. Le Crétacé est surtout célèbre pour la disparition des dinosaures non aviaires, qui s’est produite à la fin du même en raison de la chute du gigantesque astéroïde chicxulub dans l’actuelle péninsule du Yucatan, au Mexique. Comme l’explique Bloomberg, il est également possible que la Chine ait l’intention de vérifier quelles ressources minérales se trouvent à de grandes profondeurs, mais les données peuvent également être utilisées pour l’évaluation des risques environnementaux liés aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques.

Atteindre une profondeur de plus de 10 kilomètres n’est pas facile du tout, comme l’explique à Xinuha le professeur Sun Jinsheng, professeur à l’Académie chinoise d’ingénierie. « La difficulté du projet de forage peut être comparée à un gros camion voyageant sur deux câbles d’acier minces », a déclaré l’expert. L’environnement rude du Taklimakan, le plus grand désert de Chine, où se situe le bassin du Tarim, a rendu l’opération encore plus compliquée. Les caractéristiques du sous-sol posent également un défi important. D’énormes tiges de forage pesant plus de 2 000 tonnes seront utilisées pour le forer. En tout, dix couches continentales seront traversées, jusqu’au Système Crétacé précité, particulièrement riche en gypse. Comme l’a souligné le technicien Wang Chunsheng, la réalisation de ce puits « est une tentative courageuse d’explorer le territoire inconnu de la Terre et d’élargir les frontières de la compréhension humaine ».

Quelle que soit sa profondeur, le trou chinois ne sera pas le plus profond jamais creusé par l’homme. Le record à ce jour appartient au célèbre « Kola Superdeep Borehole » situé sur la péninsule de Kola dans le nord-ouest de la Russie. Les travaux ont commencé en 1970 et le record de profondeur a été atteint en 1989, à 12 262 mètres sous le niveau de la mer. Depuis lors, personne n’est allé plus loin. Le projet a été interrompu et repris plusieurs fois en raison de problèmes techniques et financiers, jusqu’à sa fermeture définitive en 2008. Des découvertes intéressantes ont été faites sur des roches granitiques, sur des fossiles de micro-organismes disparus et surtout sur la présence d’eau, que personne ne s’attendait à trouver à 12 kilomètres de profondeur. Il ne reste plus qu’à attendre la conclusion du projet chinois pour savoir ce qui sera découvert dans les roches profondes sous le Taklimakan.

