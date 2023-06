Le dernier téléphone robuste phare de Blackview, le BV8900, sera bientôt disponible avec une caméra à imagerie thermique et UWB

En tant que marque technologique florissante, Blackview est bien connue pour ses téléphones robustes. Récemment, ils ont dévoilé le dernier téléphone robuste phare, Blackview BV8900 avec le caméra thermique améliorée. Qui est aussi le premier à intégrer UWB, ArcSoft® 4.0, Batterie à l’état solide de 10 380 mAhet DokeOS 3.1 basé sur Android 13.

Blackview BV8900 a subi quatre mises à jour importantes. Y compris mises à niveau pratiques, mises à niveau de photographie, mises à niveau de robustesse, et mises à niveau de fluidité.

Mises à jour pratiques : « Trouver » n’a jamais été aussi simple

– Caméra d’imagerie thermique à zoom spatial 4 × avec la même clarté + précision de 10 cm UWB

Blackview BV8900, alimenté par FLIR®est la solution idéale pour « Recherche à chaud »Qui permet Zoom spatial 4x tout en gardant sa clarté à 80*60 pixels. Permettre aux utilisateurs de conserver une distance de sécurité même dans des conditions dangereuses comme les incendies. En plus de « Recherche thermique à chaud »il est équipé de UWB pour « Cold-search ». Qui a une précision impressionnante de 10 cm pour éliminer toutes les préoccupations liées aux pertes.

Mises à niveau de la photographie : aucun problème dans n’importe quelle condition

– Triple caméras (Smart ISO + OIS) + algorithmes avancés ArcSoft® 4.0

Blackview BV8900 a une configuration à trois caméras avec un 64 MP Samsung® ISOCELL GW3 (ISO et OIS intelligents) + Caméra arrière 5 MP (aide à l’imagerie thermique) dans le dos. Et un Caméra frontale 16 MP avec la technologie PDAF se concentrer sur la beauté des utilisateurs. En plus de Google Lens, du mode Pro, du mode mono et de l’enregistrement vidéo 4K avec beauté, il est pris en charge par ArcSoft® 4.0 pour améliorer le mode HDR, le mode beauté, le mode portrait, le mode nuit et le mode panorama.

Améliorations de la robustesse : s’adapter à tous les modes de vie robustes

-Batterie à semi-conducteurs de 10 380 mAh + verre Corning® Gorilla® 7+ MIL-STD-810H et principaux IP68 et IP69K

Pour la première fois, Blackview BV8900 introduit un jeu qui change la donne Batterie à l’état solide de 10 380 mAh en utilisant des électrolytes solides au lieu des électrolytes liquides traditionnels, ce qui en fait durable mais plus léger avec une densité d’énergie élevée, plus sûr sans composants inflammables, et plus stable avec une haute résistance aux températures (-30℃ à 60℃). Grâce à sa charge rapide 33W, seulement 2,5 heures de charge peuvent durer 45,5 jours en veille. Avec le support de USB 3.0il permet Recharge inversée 2 fois plus rapide et Transfert de données 10 fois plus rapide.

Il ne fait aucun doute qu’il conserve sa protection imperméable, anti-chute et anti-poussière de qualité militaire avec MIL-STD-810H et principaux IP68 et IP69K. En particulier, l’utilisation de la Verre Corning® Gorilla® 7 l’affichage fournit Performances de chute 1,5 fois améliorées et 2x amélioration des performances de grattage.

Mises à niveau de la fluidité : fluidité sans effort à tout moment

-DokeOS3.1 basé sur Android 13 + MediaTek Helio P90 + 16 Go de RAM (extension de RAM 1: 1) + 256 Go de ROM + extension TF de 1 To

Avec une mise à niveau d’Android 12 vers Android 13, Blackview BV8900 dispose désormais du tout nouveau DokOS 3.1. Ce qui donne aux utilisateurs plus d’options pour intimité, personnalité, commodité et aisance.

Associé à 16 Go de RAM, Blackview BV8900 arbore un octa-core MediaTek Helio P90 qui offre des performances supérieures avec une fluidité du système plus rapide et une consommation d’énergie réduite. Avec 256 Go de ROM et 1 To d’extension de stockage, les utilisateurs peuvent stocker le monde entier à portée de main avec jusqu’à 170 000 photos chéries, 2,8 000 + courtes vidéos amusantes ou 446 000 chansons préférées. Certifié par TÜV SÜD Faible lumière bleueil bénéficie d’un Écran de 6,5 pouces avec une résolution de 2,4K pour la protection des yeux. Lorsqu’il est associé à un Enceinte smart-PA BOXil offre aux utilisateurs une expérience audiovisuelle inégalée.

Autres fonctions

Plus de fonctionnalités? Glove Mode, Multiple NFC, le système de navigation 4 en 1 et une boîte à outils utile rendre plus pratique dans la vie quotidienne.

Prix ​​et disponibilité

Il est confirmé que Blackview BV8900 sera disponible à l’achat auprès de Du 12 au 18 juin 2023 PST sur AliExpress. Ne manquez pas les offres de réservation anticipée à seulement 259,99$ (au lieu de 399,99$) avec 35 % de rabais !

