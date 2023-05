Le casque de réalité mixte Apple est peut-être son produit matériel le plus complexe à ce jour en raison du verre incurvé et des circuits imprimés pliés

Ce n’est pas parce que quelque chose est difficile qu’il sera génial. Le casque de réalité mixte d’Apple est, de toute évidence, particulièrement difficile à produire, mais Apple pense qu’il a quelque chose de spécial. C’est le message du dernier rapport de The Information, qui détaille à quel point la fabrication du casque a été élaborée et coûteuse. Le récapitulatif sur l’état de fabrication du casque arrive à la veille d’Apple dévoilant enfin ce sur quoi il travaille depuis des années.

Le journaliste Wayne Ma a été un conteur éminent de ce qui se passe dans les coulisses du monde Apple tout au long du processus de développement du casque. Dans son dernier article, Ma détaille la complexité qui contribue à faire grimper les coûts et à limiter la fabrication.

Par exemple, le design épuré du casque est particulièrement difficile à réaliser :

Le casque est le produit matériel le plus compliqué qu’Apple ait jamais créé en raison de sa forme incurvée non conventionnelle, de sa finesse et de son poids ultraléger, ce qui a entraîné un prix d’environ 3 000 $. Plusieurs rendus numériques internes de l’appareil, que The Information a consultés au cours des dernières années, montrent un morceau de verre incurvé avec des bords enveloppés dans un cadre en aluminium lisse qui semble être légèrement plus épais qu’un iPhone.

Cette conception en verre incurvé pourrait également être un problème majeur en matière de durabilité. Une lutte a été d’équilibrer la durabilité du verre incurvé orienté vers l’avant avec l’épaisseur et le poids. Cela pourrait signifier que le casque est encore plus fragile que les écrans de l’iPhone, qui ne sont guère à l’abri des éclats, et les ingénieurs se sont préoccupés de la sécurité des yeux si le verre brisé devenait un problème.

Le casque serait également très difficile à assembler :

Les personnes familières avec la fabrication du casque disent également que sa courbure et son électronique densément emballée ont rendu la vie difficile aux ouvriers de l’assemblage car ils ont peu de marge de manœuvre pour les outils et doivent installer des composants à des angles inconfortables. La plupart des produits Apple, y compris le casque, sont en grande partie assemblés à la main.

Exiger une carte mère pliée dans un cadre mince n’a pas aidé. Ma dit qu’Apple a dû développer « une carte mère pliée pour s’adapter à l’intérieur de la coque extérieure incurvée du casque – la première du genre pour Apple – ainsi que des solutions pour adapter les lentilles et les écrans du casque dans son cadre fin ».

En ce qui concerne la fabrication, The Information indique que le casque est en fait produit dans la même usine que le produit AirPower condamné d’Apple. Apple espère cependant un destin plus aligné sur le succès des AirPods, qui ont doublé d’unités vendues les premières années. La société vise un demi-million de casques vendus au cours de la première année.

Et bien que le casque soit presque assuré d’être présenté pour la première fois lundi, Ma fait écho à des reportages similaires qui suggèrent qu’il ne sera pas mis en vente de si tôt.

La production de masse du casque n’a pas encore commencé, bien que le fabricant d’Apple ait dit aux candidats qu’il devait doter l’usine du casque de tout son personnel d’ici juillet, selon un ingénieur qui a interviewé le fabricant, Luxshare Precision Industry. Cela suggérerait une date de lancement à l’automne ou à l’hiver, car Apple prend généralement plusieurs mois pour accélérer la production de ses produits.

Des ajustements de conception récents ont été apportés, dit Ma, dans le but de simplifier le processus de fabrication. Vous pouvez lire l’article complet ici.

Pour rappel, Apple tiendra son discours d’ouverture de la WWDC le lundi 5 juin à 10 h 00 PT/13 h HE. Netcost-security.fr sera présent à l’événement, où nous nous attendons à entendre officiellement parler pour la première fois du casque de réalité mixte d’Apple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :