Les coupables d’un type de crise cardiaque affectant les jeunes femmes sont 16 génies

Ils ont été identifiés par une équipe de recherche internationale qui a analysé les composants génétiques associés à la dissection spontanée de l’artère coronaire (SCAD), une des principales causes d’infarctus du myocarde.

En ce qui concerne le cœur et le risque de crise cardiaque, la première pensée va aux mauvaises habitudes et modes de vie. Le tabagisme, l’hypertension, le diabète, l’obésité, l’inactivité physique et l’hypercholestérolémie comptent parmi les facteurs de risque cardiovasculaire les plus importants. Mais la génétique semble également jouer un certain rôle dans la prédisposition aux événements cardiaques, comme dans le cas de la dissection coronarienne spontanée (SCAD), une cause primaire d’infarctus du myocarde.

Cette condition, plutôt que d’être due à la lente accumulation de plaques d’athérosclérose, résulte du développement d’une déchirure ou d’une hémorragie dans les parois internes d’une artère coronaire, séparant (disséquant) la couche médiane des parois et coupant partiellement le flux sanguin de le cœur, entraînant une crise cardiaque nécessitant des soins médicaux d’urgence et vitaux. Contrairement à d’autres types de crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux causés par SCAD frappent soudainement, souvent chez des femmes plus jeunes, apparemment en bonne santé ou enceintes qui ne semblent pas à risque d’événement cardiaque.

Les gènes peuvent prédire le risque de crise cardiaque de SCAD

À ce jour, on sait peu de choses sur les facteurs qui augmentent le risque de déchirure spontanée ou de dissection des artères coronaires, ce qui indique que cette affection ne peut être prévenue. Cependant, une nouvelle étude a identifié certains composants génétiques jusqu’ici inconnus associés à un risque accru de SCAD. Ces gènes, au nombre de 16 selon les chercheurs, sont impliqués dans des processus qui déterminent l’organisation des cellules et du tissu conjonctif ainsi que dans la façon dont le sang coagule lorsque des saignements se produisent dans les tissus.

Pour arriver à ces résultats, les chercheurs ont mené une méta-analyse d’association à l’échelle du génome (1 917 cas et 9 292 témoins), un type d’analyse clinico-statistique qui permet de combiner les gènes de différents sujets pour déterminer les variations associées à certaines conditions. , comme la dissection coronarienne spontanée.

L’enquête, détaillée dans un article qui vient d’être publié dans Nature Genetics, a également révélé que certains gènes semblent être spécifiques du risque SCAD tandis que d’autres ont des associations diamétralement opposées avec le risque de maladie coronarienne (CAD), fournissant une preuve supplémentaire qu’il s’agit de conditions très différentes. Le seul facteur de risque partagé semblait être un gène connu pour le risque d’hypertension artérielle.

« La recherche confirme qu’il existe plusieurs gènes impliqués dans la détermination du risque de SCAD », a déclaré le Dr David Adlam, professeur agrégé de cardiologie aiguë et interventionnelle à l’Université de Leicester, au Royaume-Uni, et auteur principal de l’étude. Ces gènes peuvent nous fournir le premier aperçu clé des causes sous-jacentes de cette maladie et fournir de nouvelles pistes d’investigation, qui, nous l’espérons, conduiront à de nouvelles approches thérapeutiques futures. »

