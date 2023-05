L’application qui permet aux personnes de louer leur piscine provoque la colère et appelle à une réglementation

Une patate chaude : L’idée d’une application qui est essentiellement Airbnb mais pour les piscines a provoqué beaucoup de colère parmi les habitants d’un comté, qui disent qu’elle a transformé leur bloc en un club de piscine. Cela a conduit à des appels à une réglementation plus stricte pour ces types d’applications de location, en particulier après le décès d’un enfant de 7 ans l’année dernière.

Swimply a été fondée en 2018 pour les personnes souhaitant utiliser une piscine. Il a gagné beaucoup de terrain après la fermeture de nombreuses piscines publiques en raison de la pandémie et a des inscriptions sur plus de 125 marchés aux États-Unis, au Canada et en Australie. Comme Airbnb, les utilisateurs peuvent louer leurs piscines d’arrière-cour à des étrangers à l’aide de l’application, en facturant entre 25 $ et 100 $ de l’heure.

Le Washington Post écrit que tout le monde n’est pas satisfait de Swimply, en particulier dans le comté de Montgomery, le comté le plus peuplé du Maryland. Les résidents se sont plaints auprès des autorités du comté des nuisances sonores causées par les piscines qui ont été louées.

Un habitant a déclaré avoir été obligé de fermer ses fenêtres et de faire face à des personnes en maillot de bain qui erraient dans les rues en attendant leur tour d’utiliser une piscine.

« Il s’agit d’un flux constamment renouvelé d' »invités » payants cherchant à tirer le maximum de plaisir de leur temps au bord de la piscine », ont-ils déclaré. Le stationnement, les routes encombrées et la sécurité étaient d’autres préoccupations des résidents à propos de Swimply et des applications de location d’équipements similaires.

Un propriétaire a été condamné à une amende et la location de sa piscine a été fermée par le comté en raison des plaintes.

Les appels à une réglementation plus stricte interviennent un an après la noyade d’une fillette de 7 ans dans une piscine du New Jersey louée pour une fête via Swimply. La société affirme qu’elle instruit les hôtes sur les mesures de sécurité de base lors de leur inscription, bien qu’elle n’ait jamais précisé ce que cela implique.

Ce n’est pas la première fois que Swimply fait la une des journaux. L’année dernière, des personnes ont découvert que leurs piscines avaient été placées sur l’application pour la location sans leur permission ou à leur connaissance. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’escrocs créant de faux comptes qui essayaient d’escroquer les utilisateurs.

Le comté de Montgomery a présenté un projet de loi sur l’économie partagée qui propose de nouvelles directives pour la location de piscines, de gymnases à domicile et de parcs pour chiens. Il propose aux propriétaires d’enregistrer leurs locations auprès du comté, de payer une licence d’exploitation et de payer des impôts. Il y a aussi des appels pour des inspections annuelles des propriétés locatives. Des emplacements dans d’autres États demandent également une réglementation plus stricte ou des interdictions pures et simples de location de piscines, bien que rien n’ait encore été fait.

