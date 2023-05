Programmes et logiciels indispensables après le formatage informatique en 2023

Après avoir formaté un ordinateur, il est important de réinstaller tous les programmes et logiciels nécessaires pour garantir le bon fonctionnement et l’efficacité de votre ordinateur. En 2023, il existe plusieurs programmes ou applications que vous devriez envisager d’installer sur votre ordinateur après le formatage. Ces programmes rendront votre ordinateur plus productif et plus sûr.

Programmes et logiciels essentiels à installer après le formatage de votre ordinateur en 2023

Système opérateur

Le premier programme à installer après le formatage de votre ordinateur est le système d’exploitation. En 2023, les systèmes d’exploitation les plus populaires sont Windows 11, macOS Monterey et Linux. Windows 11 est la dernière version du système d’exploitation Windows et offre plusieurs nouvelles fonctionnalités. Y compris une interface utilisateur repensée, de meilleures performances et des fonctionnalités de sécurité améliorées. Le macOS Monterey est la dernière version du système d’exploitation macOS et offre plusieurs nouvelles fonctionnalités. Y compris un nouveau design, de meilleures performances et des fonctionnalités de confidentialité améliorées. Linux est un système d’exploitation open source hautement personnalisable et offrant d’excellentes performances, sécurité et flexibilité.

Logiciel de productivité

Après avoir installé le système d’exploitation, l’étape suivante consiste à installer des applications de productivité. En 2023, certaines des applications de productivité les plus populaires incluent Microsoft Office, Google Workspace et LibreOffice. Microsoft Office est une suite d’applications de productivité comprenant Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Google Workspace est une suite cloud d’applications de productivité qui comprend Google Docs, Sheets, Slides et Gmail. LibreOffice est une suite gratuite et open source d’applications de productivité qui comprend Writer, Calc, Impress et Draw.

Navigateurs Web

Les navigateurs Web sont importants pour accéder à Internet et visiter des sites Web. En 2023, les navigateurs Web les plus populaires sont Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Google Chrome est un navigateur Web rapide et fiable qui offre d’excellentes performances et une interface conviviale. Mozilla Firefox est un navigateur Web sécurisé et open source qui offre d’excellentes fonctionnalités de confidentialité et des options de personnalisation. Microsoft Edge est un navigateur Web rapide et sécurisé qui offre une intégration transparente avec Windows 11.

Logiciel antivirus et de sécurité

Avec le nombre croissant de menaces de cybersécurité, il est important d’installer un logiciel antivirus et de sécurité sur votre ordinateur. En 2023, certains des logiciels antivirus et de sécurité les plus populaires incluent Norton, McAfee et Bitdefender. Norton est un bon logiciel antivirus et de sécurité qui offre une excellente protection contre les logiciels malveillants, les virus et les cybermenaces. McAfee est un puissant logiciel antivirus et de sécurité qui offre une excellente protection contre les menaces en ligne et le vol d’identité. Bitdefender est un logiciel antivirus et de sécurité robuste qui offre une excellente protection contre les logiciels malveillants, les virus et les cybermenaces.

Lecteurs multimédias

Les lecteurs multimédias sont importants pour lire de la musique et des vidéos sur votre ordinateur. En 2023, certains des lecteurs multimédias les plus populaires incluent VLC Media Player, Windows Media Player et iTunes. VLC Media Player est un lecteur multimédia gratuit et open source qui peut lire presque tous les types de fichiers multimédias. Windows Media Player est un lecteur multimédia intégré à Windows 11 qui peut lire la plupart des fichiers multimédias. iTunes est un lecteur multimédia et un logiciel de gestion de bibliothèque développé par Apple. Il peut lire de la musique et des vidéos et se synchronise également avec les appareils iOS.

Logiciel de conception graphique

Si vous aimez la conception graphique, vous devrez installer des applications de conception graphique sur votre ordinateur. En 2023, certains des logiciels de conception graphique les plus populaires incluent Adobe Photoshop, Illustrator et InDesign. Adobe Photoshop est une puissante application d’édition d’images qui peut être utilisée pour créer et éditer des images numériques. Adobe Illustrator est un éditeur de graphiques vectoriels qui peut être utilisé pour créer des logos, des graphiques et des illustrations. Par ailleurs, Adobe InDesign est une application de publication assistée par ordinateur qui peut être utilisée pour créer des magazines, des livres et d’autres types de publications.

Logiciel de montage vidéo

Si vous aimez le montage vidéo, vous devrez installer des applications de montage vidéo sur votre ordinateur. En 2023, certains des logiciels de montage vidéo les plus populaires incluent Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro et DaVinci Resolve. Adobe Premiere Pro est une puissante application de montage vidéo qui peut être utilisée pour créer des vidéos professionnelles. Final Cut Pro est un logiciel de montage vidéo développé par Apple qui peut être utilisé pour créer des vidéos de haute qualité. DaVinci Resolve est une application de montage vidéo qui fournit des fonctionnalités avancées de correction des couleurs et d’édition audio.

Logiciel de programmation

Si vous êtes programmeur, vous devrez installer un logiciel de programmation sur votre ordinateur. En 2023, certains des logiciels de programmation les plus populaires incluent Visual Studio Code, Eclipse et NetBeans. Visual Studio Code est un éditeur de code léger et puissant qui peut être utilisé pour développer des applications Web et mobiles. Eclipse est un environnement de développement intégré (IDE) open source qui peut être utilisé pour développer Java et d’autres langages de programmation. NetBeans est un autre IDE open source qui peut être utilisé pour développer Java, C++ et d’autres langages de programmation.

Stockage en ligne

Le stockage en nuage est important pour stocker et accéder à vos fichiers et données de n’importe où. En 2023, certains des services de stockage en nuage les plus populaires incluent Google Drive, Dropbox et OneDrive. Google Drive est un service de stockage dans le cloud qui offre un espace de stockage gratuit et une intégration fluide avec Google Workspace. Dropbox est un service de stockage en nuage qui offre des fonctionnalités de partage de fichiers et de collaboration faciles. OneDrive est un service de stockage en nuage développé par Microsoft qui offre une intégration fluide avec Windows 11 et Microsoft Office.

Réseau privé virtuel (VPN)

Un VPN est important pour protéger votre confidentialité et votre sécurité en ligne. En 2023, certains des logiciels VPN les plus populaires incluent ExpressVPN, NordVPN et CyberGhost VPN. ExpressVPN est un service VPN puissant qui offre d’excellentes fonctionnalités de confidentialité et de sécurité et des vitesses de connexion rapides. NordVPN est un service VPN qui offre d’excellentes fonctionnalités de confidentialité et de sécurité et une interface utilisateur conviviale. CyberGhost VPN est un service VPN qui offre d’excellentes fonctionnalités de confidentialité et de sécurité et une large gamme de serveurs.

Verdict

En résumé, après avoir formaté votre ordinateur en 2023, vous devez installer les programmes et applications importants pour rendre votre ordinateur plus productif, sécurisé et efficace. Ces programmes et logiciels comprennent le système d’exploitation, les logiciels de productivité, les navigateurs Web, les applications antivirus et de sécurité, les lecteurs multimédias, les logiciels de conception graphique, les applications de montage vidéo, les applications de programmation, le stockage en nuage et les logiciels VPN. En installant ces programmes et applications, vous pouvez optimiser les performances de votre PC. Et assurez-vous qu’il est protégé contre les cybermenaces. Gardez à l’esprit qu’il peut y avoir d’autres programmes et applications dont vous pourriez avoir besoin en fonction de vos besoins et préférences personnels. C’est toujours une bonne idée de rechercher et d’explorer différentes options avant de prendre une décision finale.

Conseils sur les choses à faire après le formatage de votre ordinateur

Voici quelques conseils sur les choses à faire après le formatage de votre ordinateur :

Sauvegardez vos données. Avant de formater votre ordinateur, assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes. Cela inclut des éléments tels que des photos, des documents, de la musique et des vidéos. Vous pouvez sauvegarder vos données sur un disque dur externe, un service de stockage en nuage ou un DVD. Installez les dernières mises à jour. Une fois que vous avez formaté votre ordinateur, installez les dernières mises à jour pour votre système d’exploitation et d’autres applications. Cela vous aidera à vous assurer que votre ordinateur est sécurisé et à jour. Supprimez les programmes indésirables. Après avoir installé les programmes importants, supprimez tous les programmes indésirables. Cela vous aidera à libérer de l’espace sur votre ordinateur et à améliorer ses performances. Personnalisez vos paramètres. Une fois que vous avez supprimé les programmes indésirables, personnalisez vos paramètres à votre guise. Cela inclut des éléments tels que l’arrière-plan du bureau, le navigateur Web par défaut et les programmes de démarrage.

Voici quelques conseils supplémentaires :

Utilisez un mot de passe fort pour votre ordinateur. Un mot de passe fort aidera à protéger votre ordinateur contre tout accès non autorisé.

Faites attention aux sites Web que vous visitez et aux fichiers que vous téléchargez. La visite de sites Web malveillants ou le téléchargement de fichiers infectés peuvent endommager votre ordinateur.

Utilisez un pare-feu pour protéger votre ordinateur des accès non autorisés. Un pare-feu peut aider à bloquer l’accès non autorisé à votre ordinateur.

Gardez votre ordinateur propre. La poussière et la saleté peuvent s’accumuler à l’intérieur de votre ordinateur et provoquer une surchauffe. Nettoyez régulièrement votre ordinateur pour éviter la surchauffe.

Sauvegardez régulièrement vos données. Même si vous avez installé des applications antivirus, c’est toujours une bonne idée de sauvegarder vos données régulièrement. Cela aidera à protéger vos données en cas de panne informatique ou autre catastrophe.

Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour stocker vos mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe peut vous aider à créer et à stocker des mots de passe forts pour tous vos comptes en ligne. Cela aidera à protéger vos comptes contre tout accès non autorisé.

Faites attention aux e-mails que vous ouvrez et aux liens sur lesquels vous cliquez. Les e-mails de phishing et les liens malveillants peuvent être utilisés pour infecter votre ordinateur avec des logiciels malveillants. Faites attention aux e-mails que vous ouvrez et aux liens sur lesquels vous cliquez.

Gardez vos applications à jour

Utilisez un VPN lors de la connexion au Wi-Fi public. Un VPN peut aider à protéger votre vie privée et votre sécurité lors de la connexion au Wi-Fi public.

Soyez au courant des dernières menaces. Il y a toujours de nouvelles menaces pour la sécurité de votre PC. Soyez au courant des dernières menaces afin de pouvoir prendre des mesures pour protéger votre ordinateur.

En suivant ces conseils, vous pouvez aider à protéger votre ordinateur après l’avoir formaté.

