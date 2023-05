Magnifique collier en or d’un passager du Titanic découvert près de l’épave

Grâce à des images capturées par de petits sous-marins, un magnifique collier en or a été découvert dans le champ de débris entourant l’épave du Titanic. Une entreprise tentera d’identifier le nom du propriétaire et ses éventuels héritiers.

Crédit : Magellan Ltd

Un magnifique collier en or ayant appartenu à l’un des passagers du célèbre paquebot Titanic a été découvert près de la gigantesque épave, gisant à une profondeur de 3 800 mètres à environ 600 kilomètres au sud-est de l’île canadienne de Terre-Neuve. La trouvaille évoque immédiatement le précieux « Cœur de l’océan », le joyau (imaginaire) au centre de l’intrigue du film avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, mais dans ce cas, il s’agit d’un collier réellement porté par quelqu’un qui a vécu les heures dramatiques du naufrage, survenu aux premières heures du 15 avril 1912 et coûtant la vie à au moins 1 500 passagers à bord.

Le collier est assez particulier puisqu’il a été réalisé autour de la dent d’un mégalodon, utilisé en pendentif. C’est un énorme requin préhistorique qui pouvait dépasser les 15 mètres de long ; ses dents, même longues de 20 centimètres, sont des découvertes fossiles assez courantes et les découvertes continuent d’alimenter la légende selon laquelle ces animaux pourraient encore être vivants, au fond des abysses. Dans ce cas, la dent de mégalodon a été transformée en un bijou original, peut-être aussi donné dans le cadre d’une histoire d’amour, qui s’est terminée tragiquement comme dans le blockbuster de James Cameron.

Pour retrouver le collier perdu, les employés de la société britannique Magellan Ltd, qui ont réalisé pendant six semaines durant l’été 2022 la cartographie la plus complète et la plus détaillée de l’épave du paquebot, le plus grand et le plus luxueux jamais construit. . Les images de cette expédition, captées par de petits sous-marins téléguidés (ROV) équipés de caméras à très haute résolution, ont récemment défrayé la chronique internationale pour leur spectaculaire et leur exhaustivité. Non seulement les deux sections du navire coulé ont été capturées dans des vues d’ensemble incroyables, mais d’innombrables détails ont été cartographiés, dont celui des débris, qui s’étend sur une zone de 8 kilomètres carrés autour de l’épave longue de 240 mètres.

Au total, 16 téraoctets de données ont été collectés, dont des vidéos 4K et plus de 700 000 images à très haute résolution, qui deviendront la colonne vertébrale d’un documentaire qui sera produit par Atlantic Productions. C’est grâce à la qualité de ces documents qu’il a été possible d’identifier le collier parmi les débris éparpillés autour du Titanic. « Ce qui n’est pas largement compris, c’est que le Titanic est en deux parties et qu’il y a un champ de débris de 3 milles carrés entre la proue et la poupe. L’équipe a cartographié le terrain de manière si détaillée que nous avons pu identifier ces détails », a déclaré le directeur général de Magellan, Richard Parkinson, à ITV News. L’homme a déclaré que le collier était « incroyable, beau et à couper le souffle ».

L’un des aspects les plus intéressants de cette découverte est que l’entreprise tentera d’identifier le nom du propriétaire du collier et éventuellement de ses héritiers, en utilisant également l’intelligence artificielle. En effet, les images des passagers lors de la cérémonie inaugurale pompeuse du Titanic, qui a coulé lors de sa première traversée, en raison de la collision avec le tristement célèbre iceberg, seront analysées en détail. Récemment l’épave du SS Mesaba a également été découverte, le navire dont l’équipage a tenté en vain d’avertir le Titanic du risque d’iceberg, et le mystère d’un signal sonar capté pour la première fois il y a 27 ans à proximité des sections du navire a également été révélé.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :