Le Japon s’est donné pour mission de diffuser de l’énergie solaire depuis l’espace d’ici 2025

Tournée vers l’avenir : la mission japonaise de plusieurs décennies visant à transmettre l’énergie solaire collectée dans l’espace vers la Terre pourrait se rapprocher de la réalité dans quelques années seulement. Un partenariat public-privé veut lancer un essai vers 2025 en utilisant de petits satellites lancés en orbite.

Un physicien américain a proposé pour la première fois le concept de lancement de dalle solaires dans l’espace pour produire de l’électricité en 1968. L’idée est de transformer l’énergie solaire captée en micro-ondes avant de les envoyer à des stations au sol à plus de 22 000 miles de là pour être converties en électricité.

Nikkei rapporte que dans les années 1980, le Japon a été le premier pays au monde à transmettre avec succès de l’énergie via des micro-ondes dans l’espace. Le professeur de l’Université de Kyoto, Naoki Shinohara, a repris le groupe qui a réalisé cet exploit et, en 2009, il a pu transmettre la puissance d’un dirigeable volant à une altitude de 30 mètres (98,4 pieds) à un téléphone portable au sol.

Une autre percée a eu lieu en 2015 lorsque le Japon et des scientifiques de l’administration spatiale du pays ont réussi à transmettre 1,8 kilowatts d’énergie, suffisamment pour alimenter une petite bouilloire à plus de 50 mètres d’un petit récepteur sans utiliser de threads. Des distances entre 1 km (0,6 miles) et 5 km (3,1 miles) seront tentées à un moment donné dans le futur.

La plus grande expérience aura lieu au milieu du siècle (exercice 2025) lorsque de petits satellites seront utilisés pour voir s’ils peuvent envoyer de l’énergie depuis l’espace vers des stations de réception au sol.

Réussir à transmettre de l’énergie depuis l’espace est devenu une course mondiale. Le laboratoire de recherche de l’US Air Force et le California Institute of Technology tentent de faire la même chose, tout comme l’Université de Chongqing en Chine et l’Agence spatiale européenne.

L’énergie renouvelable propre et illimitée est une perspective attrayante pour les pays, d’autant plus que de plus en plus d’entreprises visent des émissions nettes de dioxyde de carbone nulles. Mais le plus gros problème sera probablement le coût. Générer l’équivalent d’un réacteur nucléaire (1 gigawatt) nécessiterait un carré de dalle solaires spatiaux mesurant 2 km (1,2 miles) de chaque côté. On estime qu’une baie de cette taille coûterait plus de 7,1 milliards de dollars.

