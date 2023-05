Xiaomi étend la garantie à deux ans pour cinq smartphones !

Xiaomi, la société chinoise d’électronique, a récemment annoncé qu’elle étendait la période de garantie de cinq de ses modèles de smartphones à deux ans en Inde. C’est une excellente nouvelle pour les propriétaires de ces téléphones. Car ils peuvent désormais bénéficier de 24 mois de support technique à compter de la date d’activation de leur appareil.

Xiaomi prolonge la période de garantie de cinq modèles de smartphones en Inde à deux ans

Les modèles dont la garantie a été étendue à deux ans sont :

Cependant, il est important de noter que la couverture de la garantie est limitée à des problèmes spécifiques. Xiaomi ne traitera que le manque de réponse de l’interface et le dysfonctionnement de la caméra frontale sur les Redmi Note 10 Pro et Note 10 Pro Max. Quant au Poco X3 Pro, la société s’attaquera spécifiquement aux problèmes d’échec de démarrage.

Xiaomi India a fait cette annonce via sa chaîne Discord officielle. Mais on ne sait pas si cette politique sera mise en œuvre dans d’autres pays.

La décision de prolonger la période de garantie pourrait être une décision stratégique de Xiaomi pour gagner plus de clients en Inde. Le marché des smartphones y est très concurrentiel. Ainsi, en offrant une période de garantie plus longue, l’entreprise montre son engagement envers la satisfaction du client et l’établissement de la confiance avec ses utilisateurs.

Ces dernières années, Xiaomi est devenue une marque populaire en Inde, connue pour ses smartphones abordables mais riches en fonctionnalités. L’entreprise n’a cessé d’augmenter sa part de marché dans le pays. Et cette dernière décision pourrait l’aider à gagner encore plus de terrain.

Dans l’ensemble, la décision de Xiaomi de prolonger la période de garantie de ses smartphones en Inde est une évolution positive pour les consommateurs. La période de garantie plus longue donnera aux utilisateurs la tranquillité d’esprit et un sentiment de sécurité. Sachant qu’ils peuvent compter sur le support technique de l’entreprise pendant une plus longue période.

De plus, cette décision pourrait potentiellement établir une nouvelle norme pour l’industrie. Comme d’autres fabricants de smartphones peuvent emboîter le pas et prolonger leurs périodes de garantie également. Cela profiterait en fin de compte aux consommateurs et améliorerait la qualité et la fiabilité globales des smartphones sur le marché.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine