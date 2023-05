Xiaomi 10000mAh Pocket Edition Power Bank lancé à 129 yuans (18 $)

Grâce aux progrès des technologies de batterie, les batteries portables sont désormais plus compactes et plus petites. De nos jours, vous pouvez trouver des unités de 10 000 mAh qui se glisseront directement dans la poche de votre pantalon avec de la place pour plus. Et le Xiaomi 10000mAh Pocket Edition récemment lancé en est le parfait exemple.

Désormais, ce n’est pas la seule batterie portable de poche que Xiaomi a publiée. Le fabricant a déjà sorti le 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro. Mais avec la nouvelle édition de poche 10000mAh, Xiaomi a intégré une fonctionnalité astucieuse que vous aimerez certainement.

Principaux points forts de la batterie portable Xiaomi 10000mAh Pocket Edition

Ainsi, la principale caractéristique du nouveau Xiaomi 10000mAh Pocket Edition est qu’il est fourni avec un câble intégré. Grâce à cela, vous ne ressentirez pas le besoin de transporter deux choses distinctes juste pour recharger vos appareils mobiles. Il s’agit d’un câble USB-C, ce qui le rend parfait pour les appareils Android et les futurs modèles d’iPhone.

Mais ce n’est pas tout! Le Xiaomi 10000mAh Pocket Edition peut charger plusieurs appareils en même temps. En plus du câble intégré, vous disposez de ports USB-A et USB-C sur la batterie portable. Cela indique que vous pouvez alimenter trois appareils différents en même temps.

Selon les caractéristiques partagées par Xiaomi, la nouvelle édition de poche 10000 mAh peut charger Xiaomi 13 1,7 fois, iPhone 14 2 fois et Redmi K60 Pro 1,4 fois. En d’autres termes, la capacité de 10 000 mAh de la batterie portable vous permettra de garder facilement les appareils mobiles sous tension pendant une journée entière.

La vitesse de chargement du nouveau Xiaomi 10000mAh Pocket Edition est également impressionnante. Sa puissance de sortie maximale via un port est de 22,5 watts. Cette vitesse de charge est suffisante pour recharger votre mobile en peu de temps.

Cependant, il est important de noter que la banque de batteries peut charger les iPhones à un maximum de 20 watts. Et, bien sûr, vous aurez besoin d’un câble USB-A ou USB-C vers Lightning pour recharger vos iPhones.

Autres caractéristiques, prix et disponibilité

La Xiaomi 10000mAh Pocket Edition est également parfaite pour les accessoires. Il est fourni avec un mode de décharge à faible courant, que vous pouvez activer en double-cliquant sur le bouton de vérification de l’alimentation. Il sera pratique pour recharger vos montres connectées et autres petits appareils à faible consommation de courant.

En ce qui concerne les fonctions de sécurité, la Xiaomi 10000mAh Pocket Edition est dotée de plusieurs mécanismes de protection. Cela inclut la protection contre les surtensions, les surintensités, les surcharges, les décharges excessives et les courts-circuits. Ainsi, quoi qu’il arrive, vous pouvez être pleinement assuré que la batterie portable rechargera vos appareils en toute sécurité.

La construction globale de la Xiaomi 10000mAh Pocket Edition est également assez premium. Il est fourni avec un boîtier durable qui se décline en plusieurs options de couleurs élégantes. Vous pouvez l’obtenir dans des couleurs gris bleu et marron clair. Et comme l’indicateur de batterie a un emplacement parfait, il sera facile de dicter la quantité de jus restant dans la batterie portable.

Cela dit, la nouvelle Pocket Edition 10000mAh est actuellement disponible en Chine. Son prix est de 129 yuans, soit environ 18 dollars. Et à ce prix, c’est certainement un excellent choix parmi les meilleures batteries portables. Donc, si vous recherchez un puissant abordable doté de nombreuses fonctionnalités, ce sera certainement un excellent achat.

Cependant, il n’y a pas de mot officiel sur la disponibilité mondiale. Mais compte tenu de la polyvalence et de la qualité de la batterie portable, Xiaomi pourrait bientôt la lancer sur les marchés mondiaux. Il pourrait faire ses débuts sous la marque Redmi. Nous vous tiendrons au courant lorsque Xiaomi fera d’autres annonces concernant l’unité.

