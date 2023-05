La chasse à la météorite de minuit commence à Crémone : « Certains fragments peuvent peser un kilo »

La météorite est tombée le 24 mai. La zone dans laquelle le chercher est longue de 9 kilomètres et large de 500 mètres et le terrain n’est pas simple : il y a des maisons, des bois et des rivières. Cependant, un groupe de volontaires se prépare à passer au peigne fin tous les domaines possibles.

Le 24 mai, une météorite a traversé le ciel du nord de de France et est tombée près de Crémone, dans une zone à mi-chemin entre la Lombardie et l’Émilie-Romagne. Concrètement, le centre le plus proche du site d’impact est celui de Sospiro. La zone à parcourir pour retrouver ses restes est assez vaste : 9 kilomètres de long et environ 500 mètres de large. Les fragments peuvent être minuscules, quelques éclats seulement, ou énormes, de 500 grammes à un kilo. Cependant, tout devra être fait à la main, par une équipe de recherche composée d’une douzaine de volontaires prêts à inspecter champs, cours, bois et rivières. Ou du moins, c’est le projet de Prisma, le premier réseau italien pour l’étude des météores et de l’atmosphère lancé par l’Institut national d’astrophysique.

Depuis quelques années, Prisma se taille une place dans le secteur de la chasse aux météorites. Ils s’activent lorsque ce qu’on appelle un « bolide » est aperçu et commencent à sonder toutes les zones dans lesquelles il aurait pu tomber. Les météorites ne sont pas faciles à trouver, surtout en France, comme l’explique Daniele Gardiol, coordinateur du projet : « La zone où la météorite est tombée à Crémone n’est pas facile à explorer en raison des cultures et des maisons. Une situation bien plus difficile que la recherche de météorites dans les déserts ou l’Antarctique, où le contraste entre la météorite et le sol est maximal ».

Prisma a également laissé des indications en cas d’observation. Les fragments de météorite tombés à Crémone peuvent être de différents types mais ressemblent essentiellement à des pierres sombres ou à des fragments de métal. L’indication est de ne rien toucher. Les chercheurs vous demandent seulement de prendre une photo, de noter les coordonnées GPS puis de prendre contact avec la rubrique Prisma située sur le portail INAF, l’Institut National d’Astrophysique.

