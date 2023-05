Uncovering the Unknown: Lesser-Known Indie Games sur Steam

Avec cet article, nous voulons mettre en lumière les jeux indépendants moins connus qui ont du mal à obtenir une couverture sur les jeux les plus populaires sur Steam.

Désormais, quelques points à retenir : je n’ai pas joué à la plupart de ces jeux indépendants, donc je ne peux pas garantir leur qualité. Mais nous avons confiance en nos amis Kotaku. De plus, bon nombre de ces jeux indépendants ne sont pas encore sortis.

Lisez aussi : Steam s’éloigne de Google Analytics pour donner la priorité à la confidentialité des utilisateurs

Si l’un de ces projets suscite votre intérêt, ajoutez-le simplement à votre liste de souhaits Steam en cliquant sur le bouton « Liste de souhaits ». Vous aiderez énormément les créateurs en alertant l’algorithme de Valve de votre intérêt. Et si vous décidez d’acheter ces jeux indépendants dès leur sortie, vous contribuerez à changer le monde. Alors, sans plus tarder, commençons avec le premier lot !

Au fait, nous avons également créé une liste des meilleurs jeux Steam Deck.

Une histoire élaborée des échecs

Une histoire élaborée des échecs vous emmène dans un voyage épique à travers le monde fascinant des échecs. Ce jeu de stratégie d’artisanat exceptionnel vous emmène dans un voyage captivant à travers la riche histoire de ce jeu intemporel. Plongez dans la grandeur de l’héritage des échecs en construisant de magnifiques châteaux, explorez courageusement des donjons, cultivez des champs de navets luxuriants et éprouvez même le plaisir inattendu d’être maté par un arbre !

Découvrez les secrets qui entourent depuis longtemps le jeu d’échecs. Explorez ses secrets les plus profonds et résolvez les énigmes intrigantes qui déconcertent les fans depuis des siècles. Découvrez les racines intrigantes du mouvement mystérieux de la version de cheval avec sa forme en L inhabituelle. Chaque révélation vous captivera et approfondira votre admiration pour le riche tissu qu’est le jeu d’échecs.

Maison Hopper

« Sauter, tomber, craquer, répéter ! promet d’être une expérience palpitante et pleine d’adrénaline. Ce jeu de plateforme 3D palpitant mettra votre volonté à l’épreuve ultime. Préparez-vous à vous lancer dans une aventure stimulante qui mettra vos talents à l’épreuve et vous aidera à atteindre vos limites.

Naviguez à travers une série d’étapes très difficiles où chaque saut et chute a de graves conséquences. Attendez-vous à des moments dramatiques alors que vous vous frayez un chemin à travers des énigmes complexes et découvrez des objets jouables secrets qui ouvrent de nouvelles possibilités. Ressentez la ruée vers le succès alors que vous vous poussez vers de nouveaux sommets en battant votre meilleur score personnel.

Où les oiseaux vont dormir

Rejoignez Cormo dans un voyage incroyable dans les profondeurs de sa propre psyché dans Where Birds Go To Sleep. Cette aventure palpitante vous emmène sur une île mystérieuse cachée sous une brume déroutante. Préparez-vous à une expérience immersive où vos mots ont un pouvoir énorme alors que vous parcourez le chemin de Cormo et utilisez l’art de la persuasion pour changer son destin. Mais sachez que chaque décision que vous prendrez aura des conséquences imprévues, ajoutant des couches d’intrigue et de complexité à l’histoire. Préparez-vous à découvrir les secrets de cette île fascinante et l’énorme impact que vos choix peuvent avoir sur la quête passionnante de Cormo.

DepowerBall

Préparez-vous à une rencontre palpitante et compétitive comme aucune autre dans DepowerBall. Ce jeu de plate-forme de fête nourrissant des dragons fera couler votre jus de compétition alors que vous courez pour être le premier à nourrir la célèbre reine des dragons et à gagner en trois manches passionnantes.

Chaque manche est une course contre la montre, et vos adversaires marquent des points en nourrissant la Reine Dragon. Mais attention : votre succès attirera l’attention de vos rivaux, qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour égaliser les chances. Ils ont la capacité de voler vos talents, vous forçant à changer votre approche à la volée ou à risquer de prendre du retard.

Naviguez à travers des environnements dynamiques et esthétiquement spectaculaires, en utilisant vos capacités spéciales pour déjouer vos adversaires et prendre l’avantage. Mais rappelez-vous, l’adaptation est essentielle dans cette bataille acharnée. Gardez une longueur d’avance sur le jeu en développant de nouvelles stratégies et en perfectionnant votre approche à chaque tour.

Paresseux turbo

Préparez-vous à briller en tant qu’étoile la plus brillante de la Wasteland League ! Quelle est votre mission? Prenez le contrôle d’une grosse voiture lourde et utilisez une turbine puissante pour la transformer en une centrale électrique à grande vitesse. Il s’agit de repousser les limites de la vitesse dans ce voyage passionnant.

Personnalisez votre Turbojunk à la perfection en l’équipant de boosters de haute qualité et de beaucoup de gaz actif. Préparez-vous à des courses palpitantes en libérant toute la puissance de votre machine réglée. Il est temps de repenser la vitesse et de laisser vos adversaires dans la poussière.

Contes de Seikyu

Vous entrez dans ce royaume enchanté à l’auberge historique de la ville, un lieu que vous a laissé le dieu vénéré Inari. En tant qu’étranger, le destin de l’auberge et de la ville est entre vos mains. Pouvez-vous être à la hauteur de l’occasion et gérer efficacement l’auberge face aux fréquentes attaques des armées des anciens dieux ?

Vous devez esquiver les menaces omniprésentes qui planent sur Seikyu tout en vous occupant de votre ferme et en participant aux rituels quotidiens de la vie à la ferme. Vous apprendrez les secrets de cette terre perdue et déverrouillerez la capacité de protéger la ville des forces envahissantes des ténèbres tout en cultivant vos cultures, en vous occupant de vos animaux et en forgeant des relations importantes avec les citadins.

Utilisez vos compétences, prenez des décisions judicieuses et affrontez les problèmes de front tout en essayant de protéger les personnes et de préserver le patrimoine de l’auberge. À chaque pas que vous ferez, vous explorerez la riche tapisserie de la mythologie Seikyu et tracerez votre propre chemin à travers ce monde fantastique captivant.

Salvus : Bélier

L’histoire commence par la mort tragique de notre brave protagoniste, qui rencontre sa fin prématurée sur le redoutable billot. Mais ne vous inquiétez pas; ce n’est que le début d’un voyage passionnant qui ne mènera qu’à de plus hauts sommets, n’est-ce pas ?

Notre héroïne se rend compte que sa pénitence est loin d’être complète lorsqu’elle sort d’un long séjour au purgatoire, les souvenirs brouillés. Elle doit servir de faucheuse jusqu’à ce que les puissances supérieures décident que ses erreurs ont été convenablement réparées.

Guidée par son nouveau devoir de faucheuse, elle se lance dans une mission pour récupérer les vestiges de son histoire perdue et les réconcilier avec son existence actuelle. Dans sa recherche acharnée de la vérité, elle découvre les secrets de ceux qui l’entourent. Le plus gros problème auquel ses amis sont confrontés est de la sauver des monstres qui tourmentent son âme.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine