Les derniers cœurs CPU et GPU d’Arm pour alimenter le chipset phare de MediaTek

MediaTek a annoncé le Dimensity 9200 comme son chipset phare pour 2023. C’est le seul après Apple qui a le potentiel de donner une concurrence féroce à Snapdragon. Forte de cette dynamique, la société taïwanaise a maintenant mis en lumière son prochain chipset phare. Bien que MediaTek n’ait pas confirmé le nom, on pense qu’il s’agit du Dimensity 9300.

MediaTek Dimension 9300

La société a annoncé sur Weibo que sa prochaine puce Dimensity inclura les derniers cœurs de processeur d’Arm. Il se compose du puissant Cortex-X4 et du Cortex-A720 efficace. Sur le plan graphique, nous verrons probablement le GPU Arm Immortalis Mali-G720. La nouvelle ne devrait pas être aussi surprenante puisque le fabricant utilise les derniers CPU et GPU d’Arm pour ses SoC phares depuis quelques années maintenant.

La société a également déclaré que le nouveau SoC sera doté d’une « architecture révolutionnaire ». Il offrira des capacités multitâches améliorées et des performances supérieures. Même dans les applications et les jeux multithreads.

Peu de choses ont été révélées

MediaTek a annoncé que son prochain SoC phare sera doté d’une architecture révolutionnaire. Mais la société n’a pas encore révélé si le Cortex-X4 et le Cortex-A720 seront accompagnés du nouveau cœur de processeur Cortex-A520. Ce dernier est un Core d’efficacité qui a fait ses débuts aux côtés des Cortex-X4 et A720.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avait quatre cœurs de processeur efficaces. Mais la société a remplacé l’un d’eux par un quatrième mid-core l’année dernière. De nouveaux retours suggèrent que Qualcomm pourrait désormais utiliser deux petits cœurs dans le Snapdragon 8 Gen 3. Si ces rumeurs sont vraies, le Snapdragon 8 Gen 3 aura une configuration « 1 + 5 + 2 ».

Mais les fabricants de puces ne doivent pas sous-estimer le petit cœur du processeur. Ils sont tout aussi importants dans une pile CPU pour l’efficacité et ils peuvent gérer facilement des tâches légères. Les fabricants de puces décideront de la meilleure façon d’empiler les nouveaux cœurs de processeur pour obtenir les meilleures performances. MediaTek affirme que son prochain chipset phare sera à la fois plus rapide et plus efficace.

