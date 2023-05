Certaines plantes peuvent également éliminer les substances cancérigènes de l’air

Ceci est démontré par les résultats d’une nouvelle recherche australienne qui a testé l’efficacité d’un mélange de plantes d’intérieur pour purifier l’air des polluants nocifs.

Les chambres d’essai où les chercheurs ont testé la capacité de certaines plantes d’intérieur à éliminer le benzène de l’air / Crédit : Ambius

Sans les plantes, la vie sur notre planète ne serait pas telle que nous la connaissons. Leur importance est incontestable, mais ce que nous avons probablement sous-estimé jusqu’à présent, c’est que leur capacité à éliminer les polluants de l’atmosphère ne se limite pas aux substances nocives telles que le dioxyde de carbone (CO2) et le dioxyde d’azote (NO2). En effet, certaines plantes peuvent également éliminer des substances cancérigènes, améliorant considérablement la qualité de l’air intérieur. C’est ce que montrent les résultats d’une nouvelle recherche australienne qui a testé l’efficacité d’un mélange de plantes d’intérieur pour éliminer certains des composés chimiques les plus toxiques, dont le benzène.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la mauvaise qualité de l’air intérieur est responsable de 6,7 millions de décès prématurés dans le monde. La plupart des gens passent 90 % de leur temps à la maison, à l’école ou au travail, il est donc essentiel d’adopter de nouvelles stratégies pour améliorer la qualité de l’air dans ces lieux. Des conseils tels qu’ouvrir les fenêtres et assurer une ventilation adéquate peuvent ne pas être suffisants pour garantir une bonne qualité de l’air intérieur, car certaines des principales substances susceptibles d’altérer la qualité de l’air des environnements fermés ou semi-fermés proviennent de l’extérieur . Comment faire?

Des plantes qui éliminent les cancérigènes de l’air

Une solution alternative aux purificateurs domestiques sont les plantes d’intérieur, une véritable panacée pour libérer l’air des polluants dangereux. Des études antérieures ont montré que plusieurs espèces peuvent éliminer un large éventail de contaminants de l’air, bien que certaines éliminent même efficacement les vapeurs d’essence, dépassant les attentes des chercheurs.

« Non seulement les plantes peuvent éliminer la plupart des polluants de l’air en quelques heures, mais elles éliminent également efficacement les polluants les plus nocifs liés au pétrole, y compris le benzène cancérigène bien connu », a déclaré le professeur Fraser Torpy, chercheur en bioremédiation de l’Université. of Technology Sydney (UTS) qui, avec des collègues, a testé l’efficacité des « murs verts » pour les intérieurs, des murs verts fabriqués avec un mélange de plantes d’intérieur, qui se sont avérés capables d’éliminer jusqu’à 97 % des composés les plus toxiques de l’air en seulement huit heures.

« C’est la première fois que des plantes sont testées pour leur capacité à éliminer les composés liés au pétrole, et les résultats sont étonnants », a ajouté le professeur Torpy. Nous avons également constaté que plus les toxines sont concentrées dans l’air, plus les plantes sont rapides et efficaces pour éliminer les toxines, démontrant que les plantes s’adaptent aux conditions dans lesquelles elles poussent. »

Les vapeurs d’essence sont une source majeure de composés toxiques dans les bâtiments du monde entier. Les bureaux et les immeubles d’appartements, par exemple, sont souvent reliés directement aux parkings, par des escaliers ou des ascenseurs, ce qui rend difficile d’empêcher les composés nocifs de pénétrer dans les zones de travail et résidentielles. De nombreux bâtiments sont également exposés aux polluants dus au trafic, en raison de la présence de routes et d’autoroutes à proximité. L’inhalation de vapeurs d’essence peut provoquer une irritation des poumons, des maux de tête et des nausées et a été associée à un risque accru de cancer, d’asthme et d’autres maladies chroniques résultant d’une exposition à long terme, ce qui peut aider à réduire l’espérance de vie.

