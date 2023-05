L’application Soro apporte un interphone de type HomePod aux haut-parleurs Sonos

En 2020, Apple a lancé sa fonction d’interphone pratique pour HomePod et HomePod mini. Avance rapide jusqu’en 2023 et cette fonctionnalité n’est pas encore native sur les haut-parleurs Sonos. Maintenant, Soro For Sonos a reçu une mise à jour qui apporte la capacité d’interphone et plus encore.

Soro a été lancé pour la première fois en 2021 comme un moyen d’étendre la prise en charge de l’application Raccourcis de Siri et d’Apple sur les haut-parleurs Sonos avec 24 actions utiles différentes.

Maintenant, Soro a reçu une mise à jour soignée qui apporte un interphone de type HomePod pour les utilisateurs de Sonos. Alors que des intégrations comme la fonction d’annonce d’Amazon Alexa fonctionnent via certains haut-parleurs Sonos, la prise en charge de l’interphone Soro Siri est agréable pour ceux qui veulent s’en tenir à une expérience Apple native.

Action ‘Speak Text’ alias Intercom for Sonos : Semblable à l’action Intercom disponible pour le HomePod, cette action permet aux utilisateurs de lire des messages (ou des fichiers multimédias) sur n’importe lequel de leurs haut-parleurs Sonos pris en charge en utilisant les fonctionnalités de synthèse vocale intégrées à iOS, iPadOS, et macOS et continuez le contenu déjà lu après le message. Les utilisateurs peuvent définir la voix et la langue sur l’une de celles disponibles sur leur appareil (téléchargées sous l’option Contenu parlé – Voix dans Paramètres) et régler également la tonalité et la vitesse. En plus d’utiliser la synthèse vocale, l’action peut prendre en entrée des fichiers multimédias locaux ou distants.

Nouvelles actions supplémentaires : Créer une alarme, supprimer une alarme et mettre à jour une alarme Créer/séparer une paire stéréo

Divers correctifs pour améliorer la vitesse d’exécution et la fiabilité

Les haut-parleurs pris en charge avec la nouvelle fonction d’interphone incluent : Sonos One, Amp, Port, Play:5 (gen 2), Beam, One SL, Move, lampe de table SYMFONISK avec WiFi, bibliothèque WiFi SYMFONISK ainsi que tous les nouveaux haut-parleurs utilisant le système Sonos S2. .

En ce qui concerne le support officiel de l’interphone de Sonos, en janvier, un représentant de la société a déclaré que la demande de fonctionnalité avait été partagée avec les « équipes concernées pour test ».

Obtenir Soro

Soro For Sonos est disponible sur l’App Store sous la forme d’un achat unique de 7,99 $ (application universelle pour iPhone, iPad et Mac) sans achats ni abonnements intégrés.

Et voici les autres raccourcis Siri fournis avec l’application :

Grouper/Dissocier

Régler le volume

Lecture/Pause/Arrêt

Muet/Rétablir le son

Charger de la musique et des favoris

Charger l’URL

Définir une minuterie de mise en veille

Définir l’entrée Line-In

Régler l’entrée du téléviseur

Prononcer le texte

Créer/séparer une paire stéréo

Obtenir des alarmes

Créer/Mettre à jour/Supprimer une alarme

Modifier la répétition/lecture aléatoire

Ajuster les paramètres de l’égaliseur (Aigus/Bass/Loudness/Trueplay)

Activer/désactiver l’amélioration de la parole

Activer/désactiver le mode nuit

Réglez les paramètres du caisson de basses et du son surround

Définir le fondu enchaîné

Définir la lecture automatique du téléviseur

Définir le délai de synchronisation de la boîte de dialogue TV

Obtenir des achats Bandcamp

Réveil haut-parleur

Définir le contrôle tactile

