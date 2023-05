Maintenant sur Instagram, vous pouvez utiliser des GIF dans les commentaires, comment ils fonctionnent

La nouvelle fonctionnalité avait été annoncée ces dernières semaines. Désormais, sur l’application, vous pouvez commenter les messages en utilisant uniquement des Gifs, de courtes vidéos qui redémarrent sans fin sans aucun son.

L’annonce a été faite un peu en catimini. Juste quelques indices dans un communiqué publié le 17 mai par Meta : les Gifs à utiliser dans les commentaires seraient arrivés sur Instagram. On ne savait pas encore quand, mais ces jours-ci, il est devenu clair que les GIF sont disponibles et peuvent être utilisés pour tous les commentaires. Et nous pouvons confirmer que la nouvelle option fonctionne également pour l’Italie, nous avons également fait un test. Accéder aux Gifs sur Instagram ne prend que quelques étapes. Vous devez choisir un article et cliquer dans la section des commentaires. À ce stade, nous aurons trois options : commenter en utilisant des symboles désaffectés que nous avons appris à connaître sous le nom de « lettres » à l’école obligatoire, envoyer un emoji (soit déjà sélectionné, soit choisi parmi un vaste échantillon) ou cliquer sur l’option Gif et voir ce que le offres du système.

Comment les GIF peuvent aggraver votre flux de commentaires

Vous ne pouvez rien ajouter aux Gifs sur Instagram. Pas un commentaire d’accompagnement, pas un texte. Si vous voulez commenter avec un Gif, vous ne devez utiliser que cela. De plus, les GIF semblent être utilisés uniquement pour commenter le message principal, et non pour répondre aux commentaires déjà publiés. Quel est le but de Meta ? Introduire définitivement une fonction supplémentaire pour faciliter les interactions mais il y a aussi la possibilité que l’entreprise veuille essayer et expérimenter de nouveaux formats en vue du projet P92, la nouvelle fonction d’application qui vous permettra de l’utiliser comme s’il s’agissait d’un nouveau Twitter .

GIF INSTAGRAM | Une preuve du fonctionnement des GIF insérés sur Instagram

Quels sont les GIF utilisables sur Instagram

À l’heure actuelle, tous les Gifs pouvant être utilisés sur le réseau social proviennent de l’archive Ghipy, une archive en ligne où des fichiers de ce format sont téléchargés et collectés. Fondamentalement, ce sont de courtes vidéos en boucle sans son. Les archives ont été fondées en 2013 par Jace Cooke et Alex Chung. En 2020, Meta a tenté de l’acheter, mais après une série de décisions de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés, elle a dû renoncer à l’achat. Enfin, le 23 mai, la société dirigée par Mark Zuckerberg a dû revendre Ghiri à pour 53 millions de dollars.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :