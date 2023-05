Elon Musk va tester ses puces Neuralink dans le cerveau humain : à quoi sert l’implant et comment ça marche

Le dispositif inséré chirurgicalement dans le cerveau sera capable de décoder l’activité cérébrale et de la relier aux ordinateurs.

Après les expérimentations animales, la société de neurotechnologie Neuralink d’Elon Musk pourra tester ses implants cérébraux dans le cerveau humain. L’entreprise américaine l’a annoncé sur Twitter, définissant le feu vert à l’expérimentation par les autorités américaines « un premier pas important, qui permettra un jour à notre technologie d’aider de nombreuses personnes ». Musc il a retweeté le postfélicitant son équipe.

L’approbation de la Food and Drugs Administration (FDA) marque une étape importante dans le développement du dispositif implantable qui permet de décoder l’activité cérébrale et de la relier aux ordinateurs. Une telle technologie, qui est en préparation depuis des décennies, a le potentiel de restaurer la mobilité des personnes atteintes de paralysie et de maladies débilitantes, telles que la sclérose latérale amyotrophique (SLA), mais les ambitions de Neuralink sont encore plus grandes : créer un appareil qui non seulement vous restaurez la fonction humaine, mais vous l’améliorez.

Qu’est-ce que la puce Neuralink d’Elon Musk et comment fonctionne-t-elle ?

Le dispositif implantable Neuralink est un système basé sur ce que l’on appelle l’interface cerveau-ordinateur (BCI), l’interface cerveau-ordinateur qui permet une communication directe entre l’activité cérébrale et un appareil externe, tel qu’un ordinateur ou un membre robotique. Concrètement, l’implant développé par la société américaine, baptisée N1, est équipé d’une puce de la taille d’une pièce de monnaie qui est alimentée par une petite batterie qui se recharge sans fil, capable de traiter les signaux neuronaux et de les transmettre, toujours sans fil, à une application qui décode le flux de données en actions et intentions.

« L’implant enregistre l’activité neuronale à travers 1024 électrodes réparties sur 64 filaments – expliquent les scientifiques et ingénieurs de Neuralink -. Ces filaments très flexibles et ultra-fins sont essentiels pour minimiser les dommages lors de l’implantation et au fil du temps. L’appareil est inséré chirurgicalement dans le cerveau par un robot également développé par Neuralink, qui fonctionne à travers une aiguille qui coud ces filaments à la surface du cerveau.

Musk a également prédit que l’appareil pourrait être mis à jour régulièrement. « Je suis presque sûr que nous ne voudrions pas qu’un iPhone 1 soit coincé dans nos têtes si l’iPhone14 était disponible », a-t-il déclaré lors d’un événement fin novembre où il a prédit que Neuralink commencerait à être testé chez l’homme dans les six mois. Cependant, on ne sait pas encore quand les premiers implants seront testés chez l’homme.

Pour le milliardaire, l’interface cerveau-ordinateur représente l’un des paris les plus ambitieux d’un empire commercial qui va des voitures électriques de Tesla aux fusées de SpaceX qui transportent des humains dans l’espace, en via la constellation de satellites Starlink pour l’internet mondial, récemment agrandie pour inclure intelligence artificielle et médias sociaux.

Jusqu’à présent, les puces de Neuralink n’ont été implantées que dans le cerveau d’animaux, dont plusieurs singes, dont il a été démontré qu’ils étaient capables de « jouer » à des jeux vidéo ou de « taper » des mots sur un écran simplement en suivant le mouvement du curseur avec leur yeux.

Dans l’industrie des implants cérébraux, cependant, Neuralink ne fait pas exception. Aux États-Unis, des entreprises telles que Blackrock Neurotech et Synchron ont également développé des interfaces cerveau-machine et implanté leurs dispositifs dans des essais cliniques. À ce jour, au moins 42 personnes ont reçu des implants cérébraux, permettant par exemple à un homme paralysé d’utiliser une main robotique, à un patient SLA d’utiliser un clavier juste en pensant aux touches enfoncées, et à un homme tétraplégique de marcher à nouveau lentement. .. mais naturel.



