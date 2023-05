YouTube tue les histoires

YouTube a annoncé l’arrêt de sa fonctionnalité Stories. C’était un outil populaire utilisé par les créateurs depuis sa création en 2017. Dans un effort pour se concentrer sur les messages de la communauté et les courts métrages, YouTube fait ses adieux aux histoires. Selon Google, le 26 juin 2023 est le dernier jour pour les créateurs de publier de nouvelles histoires.

La disparition des histoires YouTube

Dans un article de blog, YouTube a annoncé que YouTube Stories était en train d’être tué. Selon la société, les utilisateurs ne pourront plus publier de Story le 26 juin. La fonctionnalité sera officiellement fermée sept jours après cette date. Donc, si vous voulez sortir quelque chose d’éphémère sur la plateforme, c’est le moment de le faire.

Pourquoi YouTube Stories a été tué

La société affirme qu’elle tue Stories parce que d’autres fonctionnalités telles que Shorts, Live et Community offrent déjà aux créateurs de la plate-forme les outils dont ils ont besoin pour interagir avec leur public. C’est une belle façon de le dire. Cependant, les histoires sont probablement en train de fermer car elles ne gagnent pas en popularité sur la plate-forme. Honnêtement, j’ai oublié que vous pouviez même publier une histoire sur YouTube. Bien que ce soit l’une de ces choses que vous vous attendez à voir sur Instagram, ce n’est certainement pas comme prévu sur quelque chose comme YouTube.

La naissance des histoires YouTube

YouTube Stories était une fonctionnalité introduite en 2017. C’était en réponse à la popularité croissante des contenus courts et éphémères sur les plateformes de médias sociaux comme Snapchat et Instagram. La fonctionnalité permettait aux créateurs de dialoguer avec leur public en publiant de courtes vidéos ou des photos. Le short disparaîtrait alors après sept jours. Limité aux appareils mobiles, YouTube Stories visait à offrir une connexion plus décontractée et personnelle entre les créateurs et leurs téléspectateurs.

Annonces et fonctionnalités à venir

Au fur et à mesure que la société supprime les histoires, la plate-forme prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour les publications de la communauté et les courts métrages tout au long de l’année. Bien que les détails spécifiques n’aient pas été divulgués, les créateurs peuvent s’attendre à un investissement continu dans les outils et les ressources pour les aider à réussir sur la plate-forme.

Conclusion

L’arrêt de YouTube Stories marque la fin d’une époque. Cependant, les créateurs ont encore quelques fonctionnalités pour interagir avec leur public et accroître leur présence. Les créateurs peuvent continuer à prospérer dans le paysage en constante évolution de la création de contenu en ligne. Ils peuvent le faire en adaptant leurs stratégies de contenu et en expérimentant de nouveaux formats.

Avez-vous déjà publié des histoires sur YouTube ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine