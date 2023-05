Neuralink d’Elon Musk reçoit l’approbation de la FDA pour des essais sur l’homme

Neuralink a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour mener des essais sur l’homme. La société a déjà testé son système de connexion cerveau-ordinateur sur des animaux, y compris des singes. Dans un test, un singe était capable de contrôler un curseur d’ordinateur avec son esprit. Désormais, Neuralink passe aux essais sur l’homme. La société n’a pas encore annoncé quand ni où les essais auront lieu. Ou peut-être qui sera éligible pour participer. Cependant, l’approbation de la FDA est une étape importante pour Neuralink. Cela rapproche l’entreprise de son objectif de développer un BCI qui peut être utilisé pour traiter une variété de troubles neurologiques.

Neuralink reçoit l’approbation de la FDA pour les tests sur l’homme

Neuralink est une société de neurotechnologie qui développe des interfaces cerveau-ordinateur implantables (BCI). La société a été fondée en 2016 par Elon Musk et une équipe de scientifiques et d’ingénieurs. L’objectif de Neuralink est de créer un BCI qui peut être utilisé pour traiter une variété de troubles neurologiques. Y compris la paralysie, la cécité et la perte auditive. La société a également exprimé son intérêt pour le développement de BCI pouvant être utilisés pour améliorer la cognition et les performances humaines.

Dans une avancée majeure, Neuralink a récemment reçu le feu vert de la FDA pour commencer les essais sur l’homme de sa technologie BCI. « C’est le résultat d’un travail incroyable de l’équipe Neuralink en étroite collaboration avec la FDA. Cela représente une première étape importante qui permettra un jour à notre technologie d’aider de nombreuses personnes », a écrit la société dans un tweet.

Elon Musk a déclaré en décembre que Neuralink serait capable d’implanter sa première puce cérébrale chez un humain en six mois. Et l’approbation de la FDA est conforme à la prédiction de Musk. Lors d’un événement Neuralink en décembre, Musk a montré des puces cérébrales qui avaient été implantées chez des singes et des porcs. Il a déclaré que les puces pourraient être utilisées pour restaurer la vision ou la fonction motrice chez les personnes atteintes de paralysie ou de cécité.

Allez-vous vous inscrire aux sentiers Neuralink?

Beaucoup d’entre vous ne le savent peut-être pas, mais Neuralink a déjà demandé l’approbation de la FDA. Cependant, son appel a été rejeté pour des raisons de sécurité. Sinon, il aurait obtenu l’approbation pour les essais sur l’homme en 2022. La société a fait des progrès significatifs depuis lors, et l’approbation récente est un signe de ce travail acharné. Par ailleurs, c’est la seule entreprise qui a réussi à obtenir le sceau d’approbation final de la FDA pour les essais sur l’homme à ce jour.

Neuralink n’a pas encore annoncé son intention de recruter des participants pour les essais. Mais l’entreprise semble désireuse de rendre sa technologie accessible à un large éventail de personnes à l’avenir. Donc, si vous souhaitez savoir si vous pouvez être admissible à de futurs essais cliniques Neuralink, vous pouvez vous inscrire à leur registre de patients.

Comment Neuralink BCI fonctionnera-t-il sur les humains?

La technologie BCI est étudiée par les scientifiques depuis des décennies. Plusieurs entreprises ont développé des systèmes prometteurs. Mais aucun n’a reçu l’approbation de la FDA avant Neuralink.

Désormais, beaucoup d’entre vous pourraient être curieux de savoir comment ce système ou cette technologie BCI fonctionnera sur les humains. Tout d’abord, le BCI de Neuralink nécessite une chirurgie cérébrale invasive. Le patient sera alors implanté avec un système appelé Link. Link est un petit appareil circulaire qui traite et traduit les signaux neuronaux.

Il sera ensuite connecté à une série de threads fins et flexibles qui seront insérés dans le tissu cérébral. Ces threads sont ceux qui détecteront les signaux neuronaux et les enverront au Lien. Le Link les traitera et les traduira en commandes.

Les patients équipés d’appareils Neuralink devront également apprendre à les contrôler. Heureusement, il existe une application Neuralink pour cela. L’application permettra aux patients de contrôler des appareils externes, tels que des souris et des claviers, via une connexion Bluetooth.

La technologie BCI de Neuralink a le potentiel de révolutionner la façon dont nous interagissons avec le monde. Il pourrait permettre aux personnes handicapées de retrouver leur mobilité et leur autonomie, et pourrait même être utilisé pour créer de nouvelles formes de divertissement et de communication.

