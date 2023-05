Un homme sauve un bison d’une rivière : les rangers « forcés » de tuer l’animal

Les rangers du parc Yellowstone ont euthanasié un bison nouveau-né après qu’un homme soit intervenu pour le sauver de la noyade. Le veau s’était séparé de son troupeau en traversant une rivière. C’est pourquoi les officiers l’ont tué.

L’homme non identifié qui a tenté de sauver le bébé bison. Crédit : Parc de Yellowstone

Un nouveau-né de bison d’Amérique (Bison bison) a été tué par des rangers du célèbre parc national de Yellowstone – le plus ancien du monde – après qu’un homme a tenté de le sauver de la noyade. Le lien peut paraître aussi absurde qu’improbable, mais il l’est malheureusement plus qu’on ne pourrait l’imaginer (aussi cruelle que fût la solution de l’euthanasie). La triste histoire a commencé dans la soirée du samedi 20 mai, lorsque le petit bétail a été séparé de son troupeau alors qu’il tentait de traverser la rivière Lamar, un affluent de la rivière Yellowstone qui serpente à travers le Wyoming (l’un des trois parcs d’état). Un homme d’âge moyen visitant Lamar Valley a vu la scène et a sauté dans l’eau pour tirer l’animal hors de l’eau, sur la chaussée. Bien que mû par les meilleures intentions, non seulement il a fait quelque chose qu’il n’aurait pas dû (selon le règlement du parc), mais il a aussi condamné à mort le petit garçon.

Comme expliqué dans un communiqué diffusé par le parc américain, « l’homme non identifié entre 40 et 50 ans en pantalon noir et chemise bleue » s’est approché du bébé bison et l’a attrapé pour le ramener au rivage. Comme on peut le voir sur la photo partagée par l’institution, le petit a été pris au poids par les pattes avant et sorti de l’eau. Cette manipulation s’est malheureusement avérée fatale. Les gardes forestiers qui sont venus ont en effet essayé maintes et maintes fois de réunir le petit avec son troupeau, mais maintenant il avait été refusé, évidemment parce qu’il était imprégné de l’odeur de son « sauveur ». Comme pour les faons et autres animaux, l’odeur des gens peut amener les mères à abandonner leurs enfants, les condamnant ainsi à une fin terrible. Dans ce cas, le petit, maintenant complètement seul, a commencé à errer sur le bord de la route, s’approchant des gens et des voitures. Sentant une situation potentiellement dangereuse, les gardes du parc ont finalement décidé de l’arrêter. Une décision au goût amer et cruel, comme nous l’avons dit, étant donné qu’un refuge pour animaux l’aurait certainement accueilli avec amour, mais sa vie et sa dignité d’animal sauvage ont pris fin lorsque l’homme a décidé de l’attraper.

La manipulation de l’homme a également privé le système écologique dans lequel il vivait d’une « ressource » précieuse. Le parc de Yellowstone explique le concept, dans un article dans lequel il souligne que sa mission est la conservation, et non le sauvetage ou la réhabilitation. Cela indique laisser la nature suivre son cours, sans interférer avec les événements impliquant des animaux, aussi tristes et douloureux qu’ils puissent paraître. « Dans la nature sauvage de Yellowstone, les animaux vulnérables ou qui prennent de mauvaises décisions deviennent de la nourriture pour les autres. Il peut être difficile de regarder la nature suivre son cours, surtout lorsque de jeunes animaux sont impliqués et que les actions humaines peuvent avoir influencé le résultat. Cependant, chaque année, les animaux ont plus de descendants qu’ils ne peuvent survivre. La mort de certains animaux est nécessaire pour maintenir nos populations de prédateurs, de charognards, de décomposeurs et éventuellement d’herbivores une fois le cycle des nutriments fermé. Yellowstone n’est pas un zoo ou un parc animalier; c’est la maison sauvage d’innombrables créatures qui vivent dans leur propre environnement selon leurs propres conditions. En termes simples, s’il était mort dans la rivière – ce n’est pas certain – le petit bison aurait encore rempli son rôle biologique, devenant une source de nourriture pour d’autres animaux.

Comme indiqué, l’homme a violé la loi et a donc commis un crime. Les règles du parc de Yellowstone, en effet, exigent que les gens ne s’approchent pas à moins de 91 mètres des loups et des ours et à moins de 23 mètres des autres animaux, pour éviter toute perturbation ou interférence (le conseil qu’ils donnent est de les observer en toute sécurité depuis l’intérieur de votre voiture ). « Le non-respect de ces règles peut entraîner des amendes, des blessures et même la mort. La sécurité de ces animaux, ainsi que la sécurité humaine, dépendent du bon sens et du respect de ces règles simples par chacun », explique le parc dans son article. C’est précisément pour cette raison que l’institution a ouvert une enquête officielle pour identifier l’homme, demandant à tous ceux qui se trouvaient dans la vallée de Lamar le 20 mai de laisser des informations par e-mail ou en contactant un numéro de téléphone.

