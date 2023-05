Les célébrations de l’Apple Pride se poursuivent avec les playlists d’artistes Madonna et LGBTQIA+

Les célébrations de la fierté Apple, avant le mois de la fierté en juin, se poursuivent. La société a lancé les choses avec un nouveau groupe Apple Watch et un nouveau cadran de montre, et a annoncé aujourd’hui de nouvelles séances d’entraînement avec des listes de lecture musicales d’« artistes et alliés » LGBTQIA +.

Dans la catégorie des alliés se trouve un Artist Spotlight sur Madonna, qu’Apple décrit comme une militante sociale de longue date…

La société indique que le projecteur de Madonna sera disponible le 5 juin.

Pour célébrer la fierté, Apple Fitness + présente de nouveaux entraînements et méditations qui mettront en lumière la communauté LGBTQ +, ainsi qu’un nouvel artiste Spotlight mettant en vedette la musique de l’activiste sociale de longue date et alliée Madonna.

Les instructeurs Apple Fitness+ se mettront dans l’ambiance en portant des tenues sur le thème de Madonna. Félicitations spéciales à Tyrell Désean, qui exécutera une séance d’entraînement à vélo tout en portant une robe de mariée (comme vous le faites).

L’énergie et les thèmes de chaque séance d’entraînement sont inspirés par l’impact de Madonna sur l’acceptation de soi et l’inclusivité à travers la musique, la culture et le style. La liste de lecture musicale de chaque entraînement présente des succès de chaque décennie de sa carrière, en commençant par les années 1980 et en continuant dans les années 2010.

Chaque entraîneur menant les séances d’entraînement sera stylisé dans l’un des looks de mode légendaires de la chanteuse. Lors d’une séance d’entraînement à vélo, l’entraîneur Fitness+ Tyrell Désean permet aux utilisateurs de s’exprimer tout en portant une robe de mariée en dentelle blanche inspirée du style mémorable de l’artiste lors de l’émission des MTV Vidéo Music Awards de 1984 et de la chanson à succès « Like a Virgin ». Dans une séance d’entraînement d’aviron, Anja Garcia, entraîneuse de Fitness+, célèbre le changement et la réinvention de l’artiste au fil des décennies tout en honorant sa mode emblématique dans le clip vidéo « Material Girl ».