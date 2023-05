Le navigateur Arc apporte une personnalisation de style MySpace sur le Web

Les navigateurs Web autres que Safari offrent depuis longtemps la possibilité de personnaliser leur apparence avec des thèmes. Par exemple, le cadre et les boutons de Chrome et de Firefox peuvent avoir un aspect différent avec des couleurs personnalisées et d’autres façons de personnaliser leurs fenêtres. Désormais, Arc de The Browser Company souhaite apporter ce même niveau de personnalisation au Web.

Une partie de l’approche de conception d’Arc consiste à s’écarter lorsque cela est possible. La personnalisation de la fenêtre du navigateur n’a pas autant d’impact lorsqu’il n’y a pas beaucoup de fenêtre de navigateur toujours affichée. Au lieu de cela, Arc apporte l’esprit de la thématisation aux sites Web que vous visitez régulièrement.

La nouvelle fonctionnalité fait partie de Boost 2.0 dans le navigateur Arc. La nouvelle version de Boost vous permet de personnaliser les couleurs des éléments sur les pages Web tout en définissant votre propre police. Cela va au-delà de ce que font certaines extensions pour ajouter une préférence de mode sombre aux sites Web en mode clair.

Vous pouvez essentiellement devenir le concepteur Web de vos sites préférés. Cela ressemble beaucoup à l’époque de MySpace où vous pouviez personnaliser votre profil de manière aussi élégante ou criarde que votre cœur le souhaitait. Qu’est-ce que MySpace, demandez-vous? Euh, croyez-moi sur parole. La fonction Boost d’Arc, en comparaison, ne nécessite aucune compétence en matière de codage et des thèmes peuvent être définis pour chaque site Web que vous visitez.

Voici la nouvelle fonctionnalité en action :

Boost 2.0 dans Arc vous permet également de supprimer facilement des éléments de sites Web avec Zaps, et il est possible d’aller plus loin avec CSS et Javascript sans installer d’outils supplémentaires. David Pierce de The Verge a réussi à nuke Shorts de YouTube et Trending de Twitter.

La durabilité des personnalisations Boost dans Arc pourrait cependant être un défi. Si quelque chose d’aussi simple qu’un site Web modifiant son élément de conception réel brise votre propre personnalisation, la fonctionnalité peut nécessiter un peu de maintenance de la part de l’utilisateur. Pourtant, ce n’est qu’une façon de plus pour Arc d’utiliser de nouvelles fonctionnalités pour rivaliser avec les navigateurs ennuyeux. Qui sait, cela pourrait vous inciter à améliorer vos côtelettes de conception et à faire de vous un véritable concepteur de sites Web.

Et voici un tutoriel de The Browser Company sur la façon de commencer :

Arc de The Browser Company est disponible gratuitement sur Mac.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :