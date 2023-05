La chaleur extrême rendra des pays entiers inhospitaliers pour l’homme : 2 milliards de personnes menacées

En raison du changement climatique, d’ici la fin du siècle, environ un cinquième de la population mondiale sera exposée à une chaleur dangereuse pour la santé. Des pays entiers deviendront littéralement inhospitaliers à la vie humaine (et pas seulement)

Si nous ne parvenons pas à contenir le réchauffement climatique en réduisant les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz à effet de serre, quelque 2 milliards de personnes seront exposées à des températures nocives pour la santé d’ici la fin du siècle. Par chaleur dangereuse, les chercheurs entendent une température annuelle moyenne de 29°C ou plus. Certains pays deviendront pratiquement inhospitaliers à la vie humaine (et pas seulement). Dans d’autres thermiques, un cinquième ou plus de la population mondiale sera confrontée à des vagues de chaleur extrêmes récurrentes, qui s’avèrent souvent mortelles. Qu’il suffise de rappeler le terrifiant été 2003, le plus chaud de l’histoire ; pendant les mois d’été de cette année-là, rien qu’en France, il y a eu environ 20 000 décès de plus que pendant la même période de l’année précédente. Plusieurs milliers d’autres victimes sont survenues dans le reste de l’Europe. En raison du changement climatique, ces événements sporadiques et catastrophiques deviendront la norme d’ici la fin du siècle, impliquant un nombre croissant de personnes, en particulier parmi les populations pauvres et en développement. Précisément ceux qui n’ont pas contribué aux émissions historiques liées aux énergies fossiles.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université d’Exeter (Royaume-Uni) et de l’École des sciences de la vie de l’Université de Nanjing (Chine), qui a collaboré étroitement avec des collègues du Potsdam Institute for Climate Impact Research (Allemagne), de l’International Institute for Applied Systems Analysis à Laxenburg (Autriche) et dans d’autres instituts à travers le monde. Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Timothy M. Lenton et Chi Xu, sont parvenus à leurs conclusions après s’être concentrés sur le concept de « niche climatique humaine », comprise comme la plage de température dans laquelle notre espèce a prospéré. Cette zone de sécurité pour l’homme englobe une température moyenne annuelle comprise entre 13° et 27°C, les deux pics où les populations humaines ont atteint leur densité maximale. Au-dessus et en dessous de ces deux seuils, les températures sont trop froides, trop chaudes ou trop sèches pour permettre à Homo sapiens de prospérer (avec des populations riches et prospères).

Actuellement, moins de 1 % de la population mondiale vit dans des conditions dangereusement chaudes, bien que le changement climatique ait déjà « poussé » quelque 600 millions de personnes hors de la niche climatique humaine, soit 9 % de la population mondiale (qui est passée récemment à 8 milliards). Si nous ne réduisons pas les combustibles fossiles et continuons à émettre d’énormes quantités de CO2 dans l’atmosphère, d’ici la fin du siècle, la température moyenne passera à 2,7°C au-dessus de la moyenne préindustrielle (elle est maintenant d’environ 1,2°C) et entre 22 et 39 % des humains se retrouveront en dehors de la niche susmentionnée. 2 milliards, comme indiqué, devront faire face à des canicules extrêmes et meurtrières. Dans le pire des cas, avec un réchauffement de la température moyenne de 3,6 °C à 4,4 °C, cela déclencherait une menace existentielle pour notre espèce, avec 50 % de la population mondiale.

Les cinq premiers pays en nombre de personnes à être touchés seront l’Inde, l’Indonésie, les Philippines, le Pakistan et le Nigéria, mais il ne sera pas possible de dormir paisiblement presque partout, car de toute façon les canicules meurtrières deviendront une constante même en pays actuellement tempérés, comme l’ours. Près de 100 % du territoire de certains pays, comme le Burkina Faso et le Mali, deviendra pratiquement inhospitalier pour l’homme. Le Brésil deviendra plutôt la nation avec le plus de zones exposées à la chaleur dangereuse pour la santé. Ces régions de décès augmenteront également de manière significative en Australie.

« De telles températures élevées ont été liées à des problèmes tels que l’augmentation de la mortalité, la diminution de la productivité du travail, la diminution des performances cognitives, les troubles de l’apprentissage, les résultats défavorables de la grossesse, la diminution des rendements des cultures, l’augmentation des conflits et la propagation des maladies infectieuses », a déclaré le professeur Xu de l’Université de Communiqué de presse d’Exter. « Nous constatons déjà les effets des niveaux dangereux de chaleur sur les personnes dans différentes parties du monde aujourd’hui. Cela ne fera que s’accélérer à moins que nous ne prenions des mesures immédiates et décisives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre », a fait écho le Dr Wendy Broadgate, directrice exécutive de la Commission Terre de Future Earth.

Selon les scientifiques, si nous parvenons à maintenir les températures moyennes à moins de 1,5°C par rapport à l’époque préindustrielle, c’est-à-dire atteindre l’objectif plus vertueux de l’Accord de Paris sur le climat de 2015, le nombre de personnes exposées à la chaleur extrême serait divisé par cinq. Mais cette cible semble maintenant presque complètement floue. Cela ne veut pas dire que tout est perdu : chaque demi-degré de température « sauvé » fait la différence entre la vie et la mort pour des millions de personnes et d’animaux. Les détails de la recherche « Quantifying the human cost of global warming » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Sustainability.

