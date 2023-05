Sony dévoile un nouvel ordinateur de poche conçu pour le streaming de jeux PS5

Qu’est-ce qui vient de se passer? Il s’avère que les rumeurs récentes concernant le retour de Sony dans le jeu portable étaient correctes. Cependant, contrairement à la PlayStation Portable et à la PlayStation Vita, le prochain appareil « Project Q » sera limité aux jeux en streaming plutôt qu’à leur rendu par lui-même.

Lors du dernier événement PlayStation Showcase de Sony, la société a finalement confirmé qu’elle travaillait sur un nouvel ordinateur de poche. Connu en interne sous le nom de « Project Q », il permettra aux utilisateurs de diffuser des jeux non VR à partir de leur PlayStation 5 en utilisant Remote Play via Wi-Fi.

La Nintendo Switch est rapidement devenue l’une des consoles les plus vendues de tous les temps, tandis que les plus récents Steam Deck et Asus ROG Ally sont expédiés avec un hardware puissant qui peut exécuter même les derniers titres PC. Le Project Q de Sony n’est pas un concurrent direct de ces appareils, mais la société a clairement l’intention de prendre une part du marché en pleine croissance des appareils portables.

Les détails sur les caractéristiques du Q sont rares, mais le communiqué de presse de Sony indique qu’il est expédié avec un écran LCD 1080p de 8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La courte vidéo teaser mentionne également qu’elle possède tous les boutons et fonctionnalités de la manette sans fil DualSense, y compris les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique. Cela a du sens, étant donné qu’il ressemble à un contrôleur DualSense allongé avec une petite tablette montée au milieu.

Contrairement aux précédents ordinateurs de poche de Sony, le prochain Project Q n’aura pas de jeux dédiés. En fait, il ne pourra pas du tout jouer à des jeux tout seul, car il s’agit uniquement d’un appareil de diffusion en continu. Espérons que le Q permettra aux utilisateurs disposant d’un abonnement PlayStation Plus Premium de diffuser également des jeux d’ancienne génération à partir du cloud, ce qui lui permettra d’être davantage un appareil autonome plutôt qu’un simple accessoire PS5.

Sony n’a pas révélé combien coûtera le prochain ordinateur de poche Project Q ni quand il sortira, mais des fuites récentes ont mentionné qu’il pourrait être lancé plus tard cette année. Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, une manette de jeu Backbone One couplée à un iPhone ou un appareil Android vous permettra d’atteindre la majeure partie du chemin.

