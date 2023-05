Nintendo fait face à un recours collectif pour des boîtes à butin dans Mario Kart Tour

Nintendo, la société japonaise de jeux vidéo, pourrait faire face à un nouveau recours collectif pour son jeu, Mario Kart Tour. Le procès, intenté par un tuteur au nom de leur mineur, vise à forcer Nintendo à rembourser tous les achats de loot box effectués par des mineurs depuis la sortie du jeu en septembre 2019.

Ainsi, le procès affirme que Nintendo utilise des « modèles sombres » pour orienter les joueurs vers l’achat fréquent de « Spotlight Pipes » – essentiellement des boîtes à butin dans Mario Kart Tour. On dit que ces «schémas sombres» sont des éléments de conception de jeux qui renforcent la dépendance et auxquels les mineurs sont particulièrement sensibles. L’expérience d’acquérir des récompenses surprises et l’excitation associée de découvrir des objets inattendus dans le jeu attirent fortement les mineurs et renforcent leur désir de continuer à jouer et à recevoir des récompenses.

Le procès affirme essentiellement les préoccupations communes concernant le système de free-to-play/loot box. Les grinds sont implémentés afin d’encourager les joueurs à dépenser de l’argent réel sur des objets afin de prendre de l’avance sur le jeu, de gagner du temps ou simplement d’avoir du contenu supplémentaire avec lequel jouer. Il convient de noter que Spotlight Pipes a été retiré de Mario Kart Tour à l’automne 2022.

De plus, le système de monétisation du jeu a soulevé des sourcils au lancement. Il avait des prix élevés et des taux de tirage très bas. Malgré cela, le jeu a continué d’exister. Il propose des mises à jour sur une base saisonnière. De nouveaux parcours, coureurs et autres mises à jour sont disponibles. Il continue de fonctionner silencieusement en arrière-plan.

De plus, le recours collectif potentiel contre Nintendo n’est pas le premier du genre. Les boîtes à butin sont un sujet controversé dans l’industrie du jeu depuis un certain temps, plusieurs pays et juridictions interdisant ou restreignant leur utilisation dans les jeux. En 2018, la Belgique est devenue le premier pays à déclarer les loot boxes illégales, suivie des Pays-Bas et d’autres pays.

Boîtes à butin dans les jeux vidéo : Nintendo fait face à un recours collectif pour la tournée de Mario Kart

Le problème avec les boîtes à butin est qu’elles sont souvent commercialisées auprès des mineurs et peuvent être considérées comme une forme de jeu. Les joueurs dépensent de l’argent réel sur un objet sans savoir exactement ce qu’ils recevront. Cela crée un sentiment d’incertitude et d’excitation, semblable à celui ressenti dans le jeu traditionnel, qui peut créer une dépendance chez certaines personnes.

Les principaux éditeurs de jeux ont été critiqués pour les loot boxes. Electronic Arts et Activision Blizzard en font partie. En 2021, Electronic Arts a réglé un procès. Le procès concernait des boîtes à butin dans les jeux de la FIFA. Electronic Arts a payé 10 millions de dollars pour le régler.

Le procès potentiel contre Nintendo montre la nécessité d’une plus grande réglementation de l’industrie du jeu. Les boîtes à butin et les achats dans le jeu doivent être surveillés. Les boîtes à butin peuvent monétiser les jeux. Cependant, ils ne doivent pas cibler les mineurs. Ils ne doivent pas encourager les comportements addictifs.

L’industrie du jeu se développe et évolue. Les régulateurs et les leaders de l’industrie doivent travailler ensemble. Les développeurs de jeux doivent concevoir et commercialiser leurs jeux de manière responsable et éthique. Prise en compte du bien-être des joueurs.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine