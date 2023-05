Le croissant de lune et Mars dansent dans le ciel le soir du 24 mai : à quelle heure les voir à l’œil nu

La dernière conjonction astrale de mai 2023 est un duo entre le croissant de Lune et Mars, qui danseront dans le ciel occidental le mercredi 24 au soir. A quelle heure les voir et comment reconnaître la planète rouge.

Crédit : Stellarium

Dans la soirée du mercredi 24 mai, nous pourrons admirer une spectaculaire conjonction astrale dans le ciel entre le croissant de lune et Mars. Comme l’indique l’Unione Astrofili Italiani (UAI), il s’agit du quatrième et dernier duo céleste du mois, après celui délicieux du mardi 23 mettant en vedette le satellite de la Terre et la « Planète de l’Amour » Vénus, qui dansait dans le cœur de la constellation des Gémeaux tout au long de la soirée, jusqu’à peu avant minuit. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la nouvelle valse céleste.

La conjonction astrale entre la Lune et la planète rouge commencera dès que les rayons du soleil diminueront à un point tel que la planète apparaîtra. Il faudra attendre le coucher du soleil, prévu pour 20h30 heure de Nice. Mars, en effet, n’est pas aussi brillante que Vénus, elle apparaîtra donc dans le ciel alors qu’il y aura déjà quelques étoiles pour embellir le firmament. Le mince croissant du croissant de lune sera plutôt clairement visible même pendant la journée (la phase de nouvelle lune, liée à la « Lune noire », s’est produite vers 18h00 le 19 mai).

Les deux objets seront situés pas trop haut dans le ciel occidental, juste au-dessus du coucher du Soleil. Il est indispensable d’attendre que l’étoile ait disparu au-delà de l’horizon avant de tenter d’observer la conjonction, car regarder directement le disque solaire provoque de très fortes dommages graves à la vue, y compris la cécité. Mars et la Lune seront embrassées par la constellation du Cancer, à quelques degrés de l’amas de la Ruche. Sous les deux protagonistes sera visible la constellation des Gémeaux, dans laquelle Vénus est toujours présente, en compagnie des deux étoiles brillantes Castor et Pollux. Mars est facilement reconnaissable à sa couleur rouge-orange incomparable et non brillante. La lumière des planètes n’est pas « scintillante » comme celle des étoiles puisqu’elles n’émettent pas leur propre lumière ; en fait, leur luminosité dépend de la lumière réfléchie par le Soleil.

L’événement astronomique sera parfaitement visible à l’œil nu, mais avec de bonnes jumelles, un télescope et un bon téléobjectif, il sera possible d’observer des détails intéressants, tels que des cratères et des chaînes de montagnes lunaires. Mars est une planète assez petite, donc pour apprécier ses caractéristiques il faut un télescope avec un miroir aux dimensions suffisamment généreuses. La conjonction astrale se terminera peu avant 01h00 le jeudi 25 mai, lorsque les deux objets disparaîtront l’un après l’autre dans le Nord-Ouest.

