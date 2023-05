NVIDIA RTX 4060 Ti Test : 8 Go de VRAM à 400 $ est un No-Go

Aujourd’hui, nous examinons la nouvelle GeForce RTX 4060 Ti, mais nous devons préciser que nous couvrons la version 8 Go et non le modèle 16 Go qui devrait arriver en juillet. Pour être franc, le modèle 16 Go devrait être la seule option car cette version 8 Go, au prix de 400 $, est terriblement insuffisante. C’est tellement déficient que c’en est comique. Préparez-vous alors que nous déchiffrons le nouveau RTX 4060 Ti de NVIDIA.

Pour l’instant, nous pouvons simplement l’appeler RTX 4060 Ti, mais dans un avenir pas trop lointain, nous devrons préciser si nous parlons du 4060 Ti 8 Go ou du 4060 Ti 16 Go. Le modèle VRAM de 16 Go devrait coûter 500 $, ce qui est problématique en soi, mais nous ne vous ennuierons pas avec un aperçu complet des caractéristiques, car nous avons déjà fourni ces informations la semaine dernière dans notre article de lancement de la série RTX 4060. .

Franchement, nous n’avons pas besoin d’effectuer un test exhaustif sur le RTX 4060 Ti 8 Go pour vous informer qu’il représente une offre scandaleusement médiocre et qu’il s’agit d’une version profondément décevante de NVIDIA.

Essentiellement, NVIDIA commercialise des performances de type RTX 3070 pour une remise de 100 $. Ce serait louable s’ils résolvaient le problème le plus criant avec le RTX 3070, qui est sa mémoire tampon VRAM limitée. Nous ne saurions trop insister là-dessus : il ne devrait y avoir qu’un seul RTX 4060 Ti, et il devrait être équipé de 16 Go de VRAM, sans exception. De plus, cela ne devrait pas coûter 500 $; au plus, 400 $ pour un 16 Go 4060 Ti est acceptable à notre test.

Malheureusement, NVIDIA a raté la cible ici. Néanmoins, en gardant cela à l’esprit, examinons les données de référence, examinons les données de coût par image, puis tirons nos conclusions.

Pour les tests, nous avons utilisé le processeur Ryzen 7 7800X3D, qui a été associé au Gigabyte X670E Aorus Master et utilise 32 Go de mémoire DDR5-6000 CL30. Nous avons effectué des tests à 1080p, 1440p et 4K, mais nous nous concentrerons sur les données 1080p et 1440p pour cet test, car ce sont des cas d’utilisation plus réalistes pour ce GPU de 8 Go. Toutes ces données sont à jour et ont été mises à jour pour cet test, alors allons-y…

Repères

Le premier sur notre liste est Fortnite, que nous avons testé en utilisant le mode DirectX 11 plus optimal. Nous avons maximisé les paramètres de qualité visuelle, ce qui n’est idéalement pas la façon dont on jouerait même dans un cadre semi-compétitif. Cependant, dans le but de tester les performances du GPU, cette approche est logique. À 1080p, le 4060 Ti a rendu 130 ips, ce qui le rend à peine 6% plus rapide que le 3060 Ti, ce qui est assez décevant. Cela indique qu’il était 3% plus lent que le RTX 3070.

Les données 1440p brossent un tableau encore plus sombre, le 4060 Ti correspondant simplement aux performances du 3060 Ti, ce qui le rend 12% plus lent que le 3070. Nous soupçonnons que le bus mémoire étroit de 128 bits de large, par rapport aux 256- bus de largeur de bit, est un problème potentiel, entraînant une augmentation de 56 % de la bande passante mémoire. Alors que NVIDIA affirme que le cache L2 plus grand augmente la bande passante effective du 4060 Ti à 554 Go/s, ce qui représente une augmentation de 24 % par rapport au 3060 Ti, nous n’en voyons aucune preuve dans nos tests. Il semble que le 4060 Ti pourrait être limité en bande passante mémoire.

Ensuite, nous avons testé Resident Evil 4. Les résultats 1080p semblent prometteurs en utilisant le préréglage « prioriser la qualité graphique », qui n’active pas le ray tracing. Ici, le 4060 Ti a atteint 135 ips, une augmentation de 5 % par rapport au RTX 3070 et de 14 % par rapport au 3060 Ti. Ce résultat est certes meilleur, mais une augmentation des performances de 14% par rapport au 3060 Ti, au même prix et avec la même capacité VRAM, ne nous enthousiasme pas.

Lorsque nous avons augmenté la résolution à 1440p, le 4060 Ti ne correspondait qu’aux performances du 3070, même s’il était encore 14 % plus rapide que le 3060 Ti. Ce n’est pas exactement un progrès révolutionnaire étant donné que cela fait environ deux ans.

A Plague Tale: Requiem offrait des performances médiocres à 1080p, là où le 4060 Ti gérait 91 ips. Cela l’a rendu quelques images plus lent que le 3070 et seulement 6% plus rapide que le 3060 Ti.

Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, le cache L2 plus grand ne compense pas tout à fait le bus mémoire beaucoup plus étroit comme le prétend NVIDIA. Bien que cela soit susceptible d’aider, cela ne fait pas assez à 1440p où le 4060 Ti ne correspondait qu’aux performances de l’ancien 3060 Ti. C’est un résultat profondément décevant et même décourageant.

F1 22 active le ray tracing par défaut en utilisant le préréglage ultra-élevé. Comme nous l’avons déjà dit, cela réduit de moitié les performances et ne justifie pas la mise à niveau visuelle à notre test. Malgré cela, nous avons testé le jeu en utilisant les paramètres par défaut. Le 4060 Ti n’était que quelques images plus rapide que le RTX 3070 et, pire encore, seulement 8 % plus rapide que le 3060 Ti. Il est donc peu probable que les performances de ray tracing soient nettement plus impressionnantes par rapport aux versions de la génération précédente à prix similaire.

À 1440p, les marges de performance étaient similaires. Il était 6% plus rapide que le 3070 et 11% plus rapide que le 3060 Ti. Bien que les performances soient raisonnables, elles sont également très décevantes compte tenu du prix de 400 $ à la mi-2023.

En continuant avec Cyberpunk 2077, nous voyons des résultats similaires. Le 4060 Ti correspondait au RTX 3070 ou accusait un léger retard, tout en n’offrant que des gains à un chiffre par rapport au 3060 Ti.

Comme nous l’avons souvent vu jusqu’à présent, le 4060 Ti fonctionne moins efficacement à 1440p, ressemblant plus au 3060 Ti qu’au 3070 dans ses performances. Ce résultat est décidément décevant.

Dans Dying Light 2, le 4060 Ti offre des performances de type RTX 3070 à 1080p avec 101 ips, offrant une augmentation de 10% par rapport au 3060 Ti.

Cependant, à mesure que nous augmentons la résolution à 1440p, les performances du 4060 Ti ressemblent à celles d’un 3060 Ti, offrant une augmentation des performances à peine perceptible de 3 %.

Watch Dogs: Legion semble donner le meilleur résultat pour le 4060 Ti, lui permettant de surpasser le 3070 avec une marge de 5 % à 1080p, ce qui indique qu’il était 15 % plus rapide que le 3060 Ti. Bien que cela puisse sembler satisfaisant sur la base de nos résultats précédents, ce n’est pas particulièrement impressionnant.

À 1440p, le 4060 Ti ne peut égaler que le 3070, ce qui le rend à peine 11 % plus rapide que le 3060 Ti.

Fait intéressant, Forza Horizon 5 semble fournir un résultat encore meilleur pour le 4060 Ti. Ici, il était 11% plus rapide que le 3070 et 23% plus rapide que le 3060 Ti. Cela devrait représenter de manière réaliste l’augmentation minimale des performances.

Cependant, lorsque nous poussons la résolution jusqu’à 1440p, les marges de performances diminuent à nouveau, le 4060 Ti n’étant que 7% plus rapide que le 3070 et 18% plus rapide que le 3060 Ti. Cela ne vaut guère la peine d’être célébré.

Pour être franc, les résultats de Total War: Warhammer III à 1080p sont médiocres. Ici, le 4060 Ti n’était que 6 % plus rapide que le 3060 Ti, ce qui le rend 4 % plus lent que le 3070.

À 1440p, on constate des performances équivalentes à celles du 3060 Ti. Par conséquent, NVIDIA a vraiment du pain sur la planche pour commercialiser cette carte basée sur la génération de fréquence d’images, car il n’y a pas grand-chose d’autre à offrir ici.

Comme prévu, Spider-Man Remastered poursuit la tendance. À 1080p, le 4060 Ti arrive quelques images plus lentement que le 3070 et n’est que 6% plus rapide que le 3060 Ti.

À 1440p, il n’est que 4 % plus rapide que le 3060 Ti. Essentiellement, nous voyons le même niveau de performances, au même prix, avec la même quantité de VRAM, ce qui n’est guère impressionnant.

Hogwarts Legacy demande beaucoup de bande passante mémoire, même sans ray tracing activé. Cela pose problème pour le 4060 Ti. À 1080p, il se situe derrière le 3060 Ti avec une marge de 5% et traîne le 3070 avec une marge de 12%.

La situation s’aggrave à 1440p, où le 4060 Ti est 11% plus lent que le 3060 Ti, 14% plus lent que le 3070, et perd même face au 6700 XT.

Les résultats de Halo Infinite étaient un peu meilleurs. Néanmoins, à 1080p, le 4060 Ti n’offre que des performances de type 3070, ce qui se traduit par une modeste augmentation de 15 % par rapport au 3060 Ti.

Cette marge se maintient à 1440p, suggérant que Halo n’est pas particulièrement sensible à la bande passante mémoire. Pourtant, les performances de type RTX 3070 ne sont pas particulièrement impressionnantes compte tenu du prix et des caractéristiques.

Nous présentons ici les résultats basés sur la dernière version de The Last of Us Part I, qui traite de l’utilisation de la VRAM. Bien que cela améliore la situation, cela souligne toujours les limites des cartes graphiques de 8 Go. Même à 1080p, nous constatons une baisse des performances de 1 % sur les modèles 8 Go, affectant le 4060 Ti.

Lors du démarrage jusqu’à 1440p avec des paramètres ultra, toutes les cartes de 8 Go, y compris la 4060 Ti, ont du mal. C’est inquiétant. Certes, vous pouvez réduire la qualité de la texture, mais le fait que nous puissions facilement démontrer une limitation de la VRAM dans des conditions jouables est sans précédent pour une nouvelle revue du GPU et augure mal pour les futurs jeux triple-A.

Dans Call of Duty: Modern Warfare II, le 4060 Ti gère 121 ips à 1080p, ce qui le rend 9% plus rapide que le RTX 3070 et 21% plus rapide que le 3060 Ti, montrant des gains acceptables.

Fait intéressant, à mesure que nous augmentons la résolution, les rapports de performances restent similaires, le 4060 Ti étant 8 % plus rapide que le 3070 et 20 % plus rapide que le 3060 Ti.

Enfin, nous arrivons à Hitman 3, où nous voyons des performances de type RTX 3070 à 1440p avec une moyenne de 140 ips, reflétant une augmentation de 11% par rapport au 3060 Ti.

La situation est la même à 1440p : une augmentation des performances de 11 % par rapport au 3060 Ti, correspondant au 3070. Encore une fois, ces performances sont décevantes.

Consommation d’énergie

Voyons rapidement la consommation électrique. Le 4060 Ti a porté l’utilisation totale du système à 273 watts dans Hitman 3, un bon résultat étant donné qu’il correspond aux performances du RTX 3070, offrant une réduction de près de 30 % de l’utilisation totale du système.

Dans Spider-Man Remastered, le 4060 Ti se situait entre le 3060 Ti et le 3070, poussant l’utilisation totale du système à 255 watts, soit une réduction de 33 % par rapport au 3070. Cela montre qu’il est certainement très efficace.

Moyenne de 15 matchs

En regardant les performances moyennes sur les 15 jeux testés, le 4060 Ti est essentiellement un RTX 3070 à 1080p, ce qui le rend à peine 8 % plus rapide que le 6700 XT et 9 % plus rapide que le 3060 Ti.

Cependant, à 1440p, il se situe juste derrière le RTX 3070, se situant essentiellement entre lui et le RTX 3060 Ti. Mais nous ne constatons qu’une augmentation de 5 % par rapport au 3060 Ti, un résultat décevant pour le nouveau 4060 Ti.

En ce qui concerne les performances 4K, le 4060 Ti n’atteint en moyenne que 38 ips, ce qui suggère qu’il n’est pas vraiment adapté aux jeux 4K, du moins pas sans réduire considérablement les paramètres de qualité.

Coût par image : PDSF

Tout d’abord, nous examinerons les prix de détail suggérés. À 1440p, qui est une résolution plus appropriée pour une analyse des coûts pour un produit à 400 $, le 4060 Ti améliore la valeur du 3060 Ti de seulement 2,5 %.

Considérant que le 3060 Ti a été lancé en décembre 2020, cela indique que NVIDIA n’a amélioré le coût par image que de 5 % après 2,5 ans. Pire encore, vous obtenez la même quantité de VRAM, donc ils misent entièrement sur l’amélioration de l’efficacité, l’encodage AV1 et la génération de frames DLSS 3 pour vendre le 4060 Ti, qui ne le coupera tout simplement pas, du moins pas pour 3060 et propriétaires de 3060 Ti.

Coût par image : Newegg

En regardant les prix de détail actuels, il est clair qu’il n’y a aucune raison réelle d’acheter le 4060 Ti — il est essentiellement mort à l’arrivée. Une Radeon RX 6700 XT aurait pu fournir ce niveau de performances pour moins d’argent à tout moment au cours des 6 à 12 derniers mois.

Si vous devez acheter une carte graphique maintenant, le 6700 XT semble être une bien meilleure affaire, du moins jusqu’à épuisement des stocks. Il est 13 % moins cher, seulement 5 % plus lent en moyenne, et il dispose de 4 Go de VRAM supplémentaires, ce qui indique que la capacité de VRAM ne sera pas un problème pendant une période beaucoup plus longue.

Coût par image : ce que cela devrait coûter

Voici ce que nous pensons que le 4060 Ti devrait coûter : 300 $. À ce prix, ce serait une remise de 20 % par rapport au 6700 XT (qui a plus de VRAM) et une amélioration de près de 30 % par rapport au 3060 Ti, qui est une amélioration générationnelle plus typique et attendue. Malheureusement, ce n’est pas le cas, et cela indique que vous ne devriez absolument pas acheter ce produit.

Temps et fréquences

L’efficacité du RTX 4060 Ti indique que la carte Founders Edition fonctionne froide et silencieuse, avec une température de matrice de seulement 62 ° C à une vitesse de ventilateur de 1500 tr / min. Il est si silencieux qu’il pouvait à peine être entendu par les ventilateurs du boîtier, qui sont également très silencieux.

Si vous recherchez une expérience encore plus cool et plus silencieuse, la version MSI Gaming X Trio du RTX 4060 Ti est la solution. Ce modèle a culminé à seulement 53 ° C après une heure de test de résistance, les ventilateurs tournant à seulement 1100 tr/min. Bien sûr, le Gaming X Trio de MSI est une carte graphique beaucoup plus grande avec un énorme dissipateur thermique et un triple ventilateur attaché à un petit PCB. Le connecteur unique à 8 broches est plus logique pour une carte graphique bas de gamme.

Crash and Burn

Le NVIDIA RTX 4060 Ti avec 8 Go de VRAM à 400 $ est tout simplement interdit. Le prix est indûment élevé pour ce que la carte offre, et avec les conditions actuelles du marché, il s’agit clairement d’un cas de surtarification. S’il était associé à 16 Go de VRAM à ce prix, cela constituerait une offre plus acceptable, même si elle n’est toujours pas fantastique.

Dans notre analyse, le RTX 4060 Ti ne devrait pas coûter plus de 300 $ pour la version 8 Go, avec la déclinaison 16 Go à 350 $. Cela garantirait une meilleure valeur pour les joueurs et favoriserait une saine concurrence sur le marché.

Il y a des spéculations selon lesquelles NVIDIA avait initialement prévu de ne sortir que le RTX 4060 Ti avec 8 Go, mais après le contrecoup de la communauté des joueurs et les problèmes liés aux jeux récemment sortis sur des cartes de 8 Go, il semble qu’ils aient reconsidéré. Lors de discussions avec NVIDIA, ils ont tenté de justifier leur décision, déclarant que la plupart des joueurs possèdent des cartes de 8 Go et que les développeurs doivent donc répondre à ces utilisateurs. Cependant, cet argument ne tient pas compte de l’avenir du jeu et de la demande accrue de capacités VRAM plus élevées de la part des développeurs pour offrir une expérience de jeu haut de gamme.

Nous avons vu des preuves que 8 Go de VRAM deviennent de plus en plus insuffisants pour les jeux haut de gamme, car le 4060 Ti ne parvient pas à offrir des performances optimales dans plusieurs scénarios de jeu qui devraient être facilement réalisables. Il s’agit d’une tendance inquiétante qui pourrait finalement limiter les progrès du développement de jeux.

De plus, le positionnement par NVIDIA du RTX 4060 Ti 8 Go en tant que carte de jeu 1080p est absurde compte tenu de son prix élevé. Ils ont admis que la version 8 Go peut obliger les joueurs à faire des compromis sur les paramètres de qualité, ce qui est inacceptable pour une carte au prix de 400 $. Alors que les employés de NVIDIA ont reconnu le potentiel problème de longévité du modèle 8 Go, ils ont hésité à répondre à nos questions concernant les futurs jeux. Ils ont admis que les exigences en matière de VRAM augmenteraient et que les propriétaires de 8 Go de 4060 Ti pourraient devoir ajuster leurs paramètres de qualité, un compromis qui peut être évité en optant pour le modèle de 16 Go.

Compte tenu de ces faits, il est clair que le RTX 4060 Ti 8 Go de NVIDIA à 400 $ est loin d’être une bonne affaire.

Nous n’avons pas approfondi les performances du ray tracing dans cette revue, car RT/DLSS ne corrigera pas les problèmes de performances liés à la capacité VRAM. Les performances ne seront pas si différentes des RTX 3060 Ti et RTX 3070, donc si vous connaissez leurs performances RT, vous serez au courant avec le 4060 Ti. Nous pourrions revenir sur les performances RT de ce produit lorsque nous aurons un concurrent Radeon, car cette comparaison aura plus de sens.

La génération de frames DLSS 3 est une fonctionnalité que NVIDIA a fortement poussée sur les testeurs, suggérant que nous nous concentrions sur cette fonctionnalité pour nos évaluations. Comme nous l’avons noté dans le passé, un problème important avec les benchmarks DLSS 3 est la représentation trompeuse de la génération d’images en tant que métrique FPS (images par seconde). Par exemple, 120 FPS en utilisant la génération d’images DLSS 3 n’est pas réellement 120 FPS ; au lieu de cela, il reflète la fluidité de 120 FPS avec une entrée d’environ la moitié de cette fréquence d’images, ce qui peut entraîner des problèmes graphiques.

Cet écart pose un sérieux problème pour les graphiques de référence. Nous suggérons à tout examinateur effectuant des benchmarks avec la génération de frames activée de représenter les nombres comme « 120 DLSS 3.0 fps », par exemple. Par conséquent, nous ne présenterons pas les résultats du DLSS 3.0 dans cette revue. Il est crucial de considérer le DLSS comme une technologie de lissage plutôt que comme un booster de FPS, car il n’augmente techniquement pas la fréquence d’images. De plus, la génération de frames ne résout pas les problèmes de VRAM, elle ne résoudra donc pas les problèmes de performances que nous avons identifiés avec cette carte graphique.

Et cela conclut notre test assez long d’un produit que nous déconseillons fortement d’acheter, du moins pas pour 400 $ – peut-être 300 $, mais certainement pas 400 $. Comme nous l’avons mentionné dans les discussions précédentes sur la VRAM, notre objectif ici est d’informer les joueurs et de les sensibiliser. Notre objectif est d’influencer NVIDIA pour fournir plus de VRAM, permettant ainsi aux développeurs de jeux de créer des jeux plus beaux. Nous pensons que le RTX 4060 Ti de 16 Go sert de preuve que cette approche fonctionne. Alors continuez à exprimer votre mécontentement à propos des cartes graphiques 8 Go trop chères à NVIDIA, et peut-être que la série GeForce 50 se révélera bonne.

