Mises à jour récentes de WhatsApp : 5 nouvelles fonctionnalités à connaître

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs. L’application évolue constamment et ajoute de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur et fournir une sécurité supplémentaire. Dans cet article, nous examinerons les dernières mises à jour et améliorations de WhatsApp.

WhatsApp : les dernières mises à jour et améliorations

Nouvelle interface pour Android

L’un des changements les plus importants apportés à WhatsApp est la nouvelle interface de la version Android. L’application dispose désormais d’une barre de navigation inférieure, similaire à la version iOS de l’application. Cette modification a été implémentée pour la première fois avec la version bêta 2.23.11.6, mais un bug empêchait les utilisateurs d’ouvrir l’application. Le problème a été résolu avec la version 2.23.11.9 et la nouvelle interface est désormais disponible.

La nouvelle interface comprend également un menu contextuel pour les messages. Cette fonctionnalité a également été extraite de la version iOS de l’application et comprend des raccourcis pour supprimer, transférer, répondre, enregistrer et informations. Cela facilite la gestion de vos messages et y répond rapidement.

Verrouillage du chat

Une autre fonctionnalité importante qui a récemment été ajoutée à WhatsApp est le verrouillage du chat. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui vous permet de verrouiller n’importe quel chat, individuel et de groupe, avec votre empreinte digitale ou votre mot de passe. Cela empêche quiconque de voir la conversation, même s’il a accès à votre téléphone.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous partagez votre téléphone avec d’autres personnes ou si vous souhaitez garder certaines conversations privées. Pour activer le verrouillage des discussions, accédez à Paramètres > Compte > Confidentialité > Verrouillage des empreintes digitales et sélectionnez les discussions que vous souhaitez verrouiller.

Appuyez deux fois pour réagir aux messages

WhatsApp a également ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de réagir aux messages en appuyant deux fois. Cette fonctionnalité a été copiée de Telegram et est disponible dans la version bêta de WhatsApp pour iOS avec le numéro de version 23.10.0.73. Pour utiliser cette fonctionnalité, appuyez simplement deux fois sur un message pour réagir avec l’emoji pouce levé.

Créez vos propres stickers

WhatsApp a également ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de créer vos propres stickers directement depuis l’application de messagerie. Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans la version bêta de WhatsApp pour iOS 23.10.0.73. Pour créer vos propres stickers, accédez à la section des stickers de l’application et sélectionnez « Créer des stickers ». Vous pouvez ensuite utiliser votre appareil photo pour prendre une photo, sélectionner une image dans votre galerie ou utiliser un sticker existant comme modèle.

Inscrivez-vous au programme bêta de WhatsApp

Si vous souhaitez essayer les dernières mises à jour et améliorations de WhatsApp dès que possible, vous pouvez vous inscrire au programme bêta de WhatsApp. Ce programme vous permet de tester de nouvelles fonctionnalités avant qu’elles ne soient diffusées au grand public. Cependant, gardez à l’esprit que les versions bêta des applications peuvent contenir des bugs et d’autres problèmes susceptibles d’affecter votre expérience utilisateur.

Tenir Whatsapp à jour

Enfin, nous vous recommandons de toujours garder votre application WhatsApp à jour. Cela garantit que vous avez accès aux dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité. Pour mettre à jour votre application, accédez au Google Play Store ou à l’App Store d’Apple et recherchez les mises à jour. Si une mise à jour est disponible, il vous suffit de la télécharger et de l’installer.

En conclusion, WhatsApp continue d’évoluer et de s’améliorer, avec de nouvelles fonctionnalités et mises à jour ajoutées régulièrement. Les dernières mises à jour incluent une nouvelle interface avec une barre de navigation inférieure, un menu contextuel pour les messages, le verrouillage du chat, la possibilité de réagir aux messages en appuyant deux fois et la possibilité de créer vos propres stickers. Ces mises à jour améliorent non seulement l’expérience utilisateur, mais fournissent également des fonctionnalités de sécurité supplémentaires pour protéger vos conversations. Si vous souhaitez essayer les dernières mises à jour, vous pouvez vous inscrire au programme WhatsApp Beta. Et, comme toujours, il est important de maintenir votre application à jour pour vous assurer d’avoir accès aux dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité.

