Le mystère de Jupiter qui change de couleur pourrait enfin avoir une réponse

Les changements de couleur dans les rayures qui alternent à travers les latitudes de la planète pourraient être causés par des variations dans les ondes produites par le champ magnétique de la planète.

Les rayures colorées de Jupiter peuvent changer en raison du champ magnétique / Crédit : NASA/ESA Hubble Space Telescope.

En regardant Jupiter, la première chose qui saute aux yeux et qui la distingue des autres planètes du système solaire est certainement l’alternance de rayures claires et sombres le long des latitudes de la planète, ainsi que la présence de la fameuse Grande Tache Rouge . Ces bandes, appelées « zones » et « ceintures » dans le jargon, sont le produit d’une atmosphère complexe et toujours agitée, ce qui peut entraîner cycliquement des changements de couleur dans ces régions. La raison de ces variations est quelque chose que les scientifiques n’ont pas pu expliquer jusqu’à présent, mais une nouvelle découverte, rendue possible par la mission Juno de la NASA, a finalement donné une réponse à ces variations. A quoi sont-ils dus ?

Pourquoi les rayures de Jupiter changent-elles de couleur

Les scientifiques savent depuis longtemps que l’apparence changeante de Jupiter est en quelque sorte liée aux changements infrarouges observés à environ 50 km de profondeur dans l’atmosphère. Cependant, ce qui n’avait pas été compris est la cause de ces variations, mais à l’aide des données recueillies par la sonde Juno, qui orbite autour de Jupiter depuis 2016, une équipe de scientifiques de l’Université de Leeds, au Royaume-Uni, pense avoir résolu le mystère de l’origine de tels changements. Selon les chercheurs, les variations sont liées au champ magnétique de la planète, comme détaillé dans un article qui vient d’être publié dans Nature Astronomy.

« S’ils regardent Jupiter à travers un télescope, nous voyons ses rayures, qui font le tour de l’équateur le long des lignes de latitude. Il y a des traînées claires et sombres, et si nous regardons d’un peu plus près, nous pouvons voir des nuages ​​siffler, portés par des vents d’est et d’ouest extraordinairement forts », explique Chris Jones du département de mathématiques appliquées de l’Université de Leeds et co-auteur. de l’étude. « Près de l’équateur – poursuit l’expert – le vent souffle vers l’est mais quand on monte ou descend un peu la latitude, il souffle vers l’ouest. Et si nous nous éloignons ensuite, il souffle à nouveau vers l’est. Cette alternance de vents d’est et d’ouest est très différente de celle de la Terre. »

« Tous les quatre ou cinq ans, les choses changent. Les couleurs des ceintures peuvent changer et parfois on assiste à un bouleversement mondial lorsque l’ensemble des conditions météorologiques devient un peu plus rude. »

Deux images de Jupiter, capturées par un télescope infrarouge au sol, montrant la planète dans un rayonnement de longueur d’onde de 5 microns. Le changement notable entre mai 2001 (b) et décembre 2011 (a) peut être observé dans la ceinture équatoriale nord (surlignée entre les lignes bleues en pointillés) / Crédit : Arrate Antuñano/NASA/IRTF/NSFCam/SpeX.

La raison pour laquelle cela se produit, explique le professeur Jones, est à rechercher dans les changements du champ magnétique de Jupiter, que les chercheurs ont pu suivre depuis plusieurs années grâce à la mission Juno. « Dans un champ magnétique planétaire, des mouvements ondulatoires, appelés oscillations de torsion, peuvent se produire », souligne Jones. Ce qui est intéressant, c’est que lorsque nous avons calculé les périodes de ces oscillations de torsion, ces oscillations correspondaient aux périodes de variation du rayonnement infrarouge. »

Une autre observation intéressante faite par les érudits concerne la Grande Tache Bleue (sans rapport avec la Grande Tache Rouge) de Jupiter. Au fil des ans, cette région s’est déplacée vers l’est, mais les dernières données ont montré que le mouvement ralentit, ce qui amène l’équipe à croire que ce phénomène est le début d’une oscillation et que le mouvement pourrait bientôt inverser la direction et la région commencer à se déplacer vers l’ouest. .

« Des incertitudes et des questions subsistent, en particulier sur la façon exacte dont l’oscillation de torsion produit la variation infrarouge observée, qui reflète probablement la dynamique et les réactions complexes des nuages/aérosols », a déclaré le Dr Kumiko Hori, auteur principal de l’étude. Mais j’espère que nos recherches pourront ouvrir la voie à l’exploration de l’intérieur profond et caché de Jupiter, tout comme la sismologie le fait pour la Terre et l’héliosismologie pour le Soleil. »

