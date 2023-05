Bing Chat vs ChatGPT : quel chatbot IA règne en maître pour les freelances ?

En tant qu’indépendant, vous êtes toujours à la recherche de moyens de simplifier votre flux de travail et d’améliorer votre productivité. Un domaine où les chatbots IA comme Bing Chat et ChatGPT peuvent aider est la génération de contenu, la recherche et la gestion globale du projet. Mais laquelle de ces deux plateformes choisir ? Il y a plusieurs facteurs à considérer avant de prendre une décision. Dans cet article, nous allons explorer 8 facteurs clés pour vous aider à choisir entre Bing Chat et ChatGPT.

1. Exactitude des informations et citation de la source

Bing Chat répertorie ses sources

L’une des principales préoccupations lors de l’utilisation de chatbots IA pour la recherche est l’exactitude des informations. Bing Chat et ChatGPT utilisent tous deux des données provenant de sources fiables. Cependant, des erreurs peuvent toujours se produire. En tant que pigiste, vous voulez vous assurer que vous utilisez des informations exactes dans votre travail.

Bing Chat a ici un avantage. En effet, il répertorie ses sources lorsqu’il fait référence à des revendications, des statistiques et des anecdotes. Cela vous permet de vérifier plus facilement les informations et de vous assurer de leur exactitude.

ChatGPT s’appuie sur des ensembles de données pré-formés

D’autre part, ChatGPT génère des sorties basées sur des ensembles de données pré-formés. Ces ensembles de données ne sont pas toujours à jour ou exacts. Il est important de vérifier les informations fournies par ChatGPT avant de les utiliser dans votre travail. Il convient de noter que ChatGPT ne répertorie pas ses sources. Cela rend à son tour assez difficile la vérification des informations fournies.

2. Compatibilité et accessibilité du navigateur

ChatGPT est disponible sur Google Chrome

Si vous faites partie des nombreux pigistes qui préfèrent utiliser Google Chrome, vous trouverez ChatGPT plus accessible. Microsoft Edge est requis pour utiliser Bing Chat, ce qui le rend moins pratique pour ceux qui préfèrent d’autres navigateurs Web. Selon Statista, Google Chrome détient une part de marché énorme de 66,14 %. Cela indique que la plupart des gens préfèrent utiliser Google Chrome.

Bing Chat nécessite Microsoft Edge

Bing Chat est uniquement disponible lorsque vous utilisez Microsoft Edge comme navigateur principal. Cela indique que si vous voulez utiliser Bing Chat efficacement, vous devrez changer de navigateur actuel. Cela pourrait être un facteur décisif pour certains pigistes qui ne souhaitent pas faire le changement.

3. Ponctualité et accès aux informations en temps réel

Bing Chat est connecté à Internet

Si votre travail implique des événements actuels ou des développements de l’industrie, Bing Chat est le meilleur choix. Contrairement à ChatGPT, qui s’appuie sur ses ensembles de données pré-formés, Bing Chat exécute des requêtes de recherche à chaque invite. Cela lui permet de fournir des informations plus précises et à jour.

Pendant ce temps, Bing Chat a accès aux données en temps réel. L’image ci-dessous montre sa capacité à produire des mises à jour météorologiques complètes en fonction de votre emplacement.

ChatGPT a une connaissance limitée des événements du monde réel

Le modèle de ChatGPT a une connaissance limitée des événements et des développements au-delà de 2021. Par conséquent, il ne peut pas accéder aux publications et aux médias. Cela peut conduire à des données obsolètes ou incohérentes dans ses réponses.

4. Plans de coût et d’abonnement

Bing Chat propose GPT-4 gratuitement

Bing Chat permet d’accéder gratuitement à GPT-4. Cela en fait une option attrayante pour les indépendants qui cherchent à minimiser leurs dépenses. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger Microsoft Edge pour commencer à utiliser Bing Chat sans frais supplémentaires.

ChatGPT Plus nécessite un abonnement mensuel

Pour accéder à GPT-4 avec ChatGPT, vous devez vous abonner à ChatGPT Plus, qui coûte 20 $ par mois. Pour certains pigistes, cela peut ne pas être une dépense importante. Cependant, cela pourrait être un problème pour ceux qui ont plusieurs abonnements à des outils premium.

5. Disponibilité multiplateforme

Bing Chat peut être installé sur différentes plateformes

La disponibilité multiplateforme de Bing Chat en fait une option polyvalente pour les indépendants qui utilisent plusieurs appareils pour le travail. Il est disponible sur Microsoft Edge, Bing Mobile (iOS et Android) et Skype, ce qui le rend accessible à divers scénarios professionnels.

ChatGPT est limité à Google Chrome

ChatGPT, en revanche, est limité à Google Chrome. Ce n’est peut-être pas idéal pour les indépendants qui ont besoin d’accéder à leur chatbot IA sur plusieurs plates-formes. Cependant, OpenAI a récemment lancé une application ChatCPT pour les appareils iOS. Je suppose donc que cette limitation pourrait bientôt appartenir au passé.

6. Flexibilité et restrictions d’utilisation

ChatGPT offre plus de polyvalence

Si vous avez besoin d’un chatbot AI polyvalent, ChatGPT est le meilleur choix. Il suit des restrictions d’utilisation moins rigides que Bing Chat, et vous pouvez souvent contourner certaines règles en reformulant vos invites. Cette flexibilité vous permet d’expérimenter différents choix de mots, tons et langues. Cela améliore à son tour la qualité des sorties générées.

Bing Chat a des directives plus strictes

Bing Chat adhère à des directives plus strictes, ce qui peut limiter son utilité pour certaines tâches. Il est moins susceptible de répondre aux demandes qui ne relèvent pas de ses règles d’utilisation.

7. Qualité de la génération de texte et ressemblance humaine

Bing Chat produit des phrases plus naturelles

Lorsqu’il s’agit de générer du texte de type humain, Bing Chat a l’avantage. Il fonctionne sur GPT-4, qui produit des phrases plus naturelles que ChatGPT. Cela peut être particulièrement important lors de la rédaction de lettres de motivation, de la réponse aux e-mails professionnels ou de la création de contenu pour les clients.

ChatGPT génère un texte grammaticalement correct mais rigide

Bien que ChatGPT puisse produire un texte grammaticalement correct, il peut parfois sembler rigide et maladroit. Cela pourrait nécessiter une édition et une reformulation supplémentaires pour rendre la sortie plus attrayante et naturelle.

Il convient de noter que vous ne devez jamais revendiquer la propriété du contenu généré par l’IA. Cependant, il existe des moyens d’utiliser les outils d’IA de manière éthique. Vous pourriez les utiliser pour :

Rédiger une lettre de motivation : demandez à AI de rédiger votre lettre de motivation. Cela devrait vous aider à trouver une façon créative de vous présenter.

Répondre aux e-mails professionnels : vous pouvez utiliser les outils d’IA pour répondre rapidement aux e-mails professionnels. Cela fonctionnera bien pour les e-mails non techniques.

8. Intégration avec les outils OpenAI

ChatGPT fonctionne de manière transparente avec les systèmes OpenAI

Pour les indépendants qui utilisent déjà les outils OpenAI, ChatGPT est le meilleur choix. Il s’intègre de manière transparente aux autres systèmes OpenAI, ce qui facilite l’organisation du projet. Les développeurs, les programmeurs et les ingénieurs rapides peuvent trouver les systèmes d’OpenAI particulièrement utiles, car ils peuvent créer des applications intégrées à l’IA à partir de zéro.

Bing Chat manque d’intégration avec les outils OpenAI

Bing Chat n’offre pas le même niveau d’intégration avec les outils OpenAI. Cela peut être un inconvénient pour ceux qui comptent sur ces systèmes pour leur travail.

Bing Chat vs ChatGPT : testez les deux plates-formes pour trouver la meilleure solution

J’espère que vous avez trouvé les conseils ci-dessus utiles pour choisir entre les deux outils d’IA. Si vous ne savez toujours pas si Bing Chat ou ChatGPT est le bon choix pour vous, c’est une bonne idée de tester les deux plates-formes. Cela peut être fait en utilisant diverses invites pour évaluer leurs performances et leur adéquation. Cela vous aidera à découvrir plus de différences et à prendre une décision éclairée en fonction de vos besoins spécifiques.

En conclusion, lorsque vous choisissez entre Bing Chat et ChatGPT pour le freelance, tenez compte des facteurs ci-dessus. En pesant ces facteurs, vous pouvez choisir le chatbot qui convient à votre activité indépendante et vous aide à atteindre vos objectifs.

En tant que freelance, quel outil d’IA utilisez-vous entre les deux et pourquoi ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

