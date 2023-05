Huawei Nova Y91 annoncé avec un design d’écran semblable à celui d’un iPhone

Huawei a silencieusement annoncé un tout nouveau smartphone pour le marché mondial. Baptisé Huawei Nova Y91, le smartphone semble s’être inspiré de l’iPhone 14 en termes de design d’affichage. Il est livré avec une encoche sur le dessus qui est assez similaire à ce que vous trouvez dans les modèles réguliers d’iPhone 14.

Mais, bien sûr, le matériel sous l’encoche du Huawei Nova Y91 n’est pas le même que celui de l’iPhone 14. Contrairement aux offres d’Apple, le Nova Y91 ne comporte aucun capteur d’identification faciale. Pourtant, cela ne fait pas que le téléphone n’en vaut pas la peine. Huawei a intégré de nombreuses fonctionnalités à l’appareil. Plus important encore, il devrait faire ses débuts à un prix assez abordable!

Principales caractéristiques et caractéristiques du Huawei Nova Y91

L’écran est l’un des points forts du Huawei Nova Y91. Il s’agit d’un écran LCD de 6,95 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Grâce au taux d’échantillonnage de 270 Hz, il devrait vous offrir une expérience de jeu globale fluide. Mais le SoC peut-il suivre le rythme des jeux exigeants ?

Eh bien, sous le capot, le Nova Y91 dispose d’un chipset Snapdragon 680. Huawei propose deux versions différentes du téléphone. L’un est livré avec 128 Go de stockage, tandis que l’autre dispose de 256 Go d’espace interne. Les deux sont livrés avec 8 Go de RAM, ce qui devrait être plus que suffisant pour les jeux de niveau intermédiaire et les applications quotidiennes.

Ensuite, dans l’encoche de type iPhone du Huawei Nova Y91, il y a une caméra selfie 8MP. À l’arrière, le téléphone présente une disposition à double caméra avec un îlot circulaire. L’appareil photo principal est de 50MP, tandis que le secondaire est un capteur de profondeur de 2MP. Personnellement, j’aurais aimé voir un objectif grand angle au lieu d’un capteur de profondeur.

Mais la bonne nouvelle est qu’il existe un bon nombre de fonctionnalités d’appareil photo dans le Huawei Nova Y91. Cela inclut le portrait de nuit, le portrait haute résolution, le portrait rétro-éclairé, le portrait bokeh, le paysage exquis et l’instantané AI. Le téléphone dispose également d’une fonction d’enregistrement continu à l’avant et à l’arrière, vous permettant de créer facilement des vidéos de qualité cinématographique.

En dehors de cela, le Huawei Nova Y91 est livré avec une batterie de grande taille. Il a une énorme capacité nominale de 7000 mAh, ce qui vous permettra de passer toute la journée et d’avoir un peu de jus. Et comme la batterie prend en charge une charge rapide de 22,5 W, vous devriez pouvoir la recharger assez rapidement lorsqu’elle atteint 0 %.

Autres caractéristiques et prix prévu

Le Huawei Nova Y91 semble se concentrer fortement sur l’expérience de visionnage de contenu. Il est livré avec un système de haut-parleurs stéréo doubles qui vise à faire ressortir tous les détails de la bande sonore. Huawei déclare qu’une fonction de volume ultra-élevé augmente le son à 300%. Cela devrait augmenter le frisson de vos jeux et films préférés.

De même, vous pouvez même réduire le son à 0,5x par rapport aux autres téléphones Huawei. Bien que je ne vois pas vraiment de cas d’utilisation naturel pour cette fonctionnalité. Mais cela peut être utile lorsque vous ne souhaitez pas désactiver complètement le téléphone.

De plus, le Nova Y91 est livré avec un centre de sécurité et un centre de confidentialité. Ce dernier vous permettra d’avoir un aperçu rapide de toutes les applications qui ont accès à vos données personnelles. D’autre part, le centre de sécurité analyse automatiquement le téléphone et vous alerte lorsqu’il détecte des virus ou des applications suspectes.

Cela dit, pour l’instant, Huawei n’a pas officiellement dévoilé les informations sur les prix du Nova Y91. Mais le prix attendu est d’environ 289 $, ce qui est logique car il dispose d’un chipset de milieu de gamme. Néanmoins, Huawei a confirmé les options de couleur. Le téléphone sera disponible en Moonlight Silver et Starry Black. Pour un appareil de milieu de gamme, les deux options semblent très accrocheuses.

