Une femme greffée voit son cœur exposé dans un musée : l’histoire de Jennifer Sutton

La BBC a raconté l’incroyable histoire de Jennifer Sutton, une femme de 38 ans qui a subi une transplantation cardiaque pour une maladie potentiellement mortelle. Aujourd’hui, son orgue est exposé dans un musée de Londres, où elle lui a rendu visite.

Il y a des musées de toutes sortes et lors d’une visite on peut tomber sur des objets de tout type et de toute époque, mais il est difficile d’imaginer pouvoir n’en trouver que son cœur (et pas dans un sens métaphorique). Mais c’est exactement ce qui est arrivé à une Britannique de 38 ans dont l’organe vital, prélevé il y a 16 ans, est désormais exposé au Hunterian Museum de Londres, qui a rouvert ses portes ce mois-ci après cinq ans de fermeture. Le musée, nommé en l’honneur du chirurgien et anatomiste du XVIIIe siècle John Hunter, expose des milliers d’objets, d’instruments, de peintures et de préparations anatomiques – de toutes les parties du corps – dédiés à l’histoire de la chirurgie, des temps anciens aux solutions les plus modernes. , comme les robots qui assistent les médecins lors des opérations. C’est une collection très riche – la plus complète au Royaume-Uni sur le sujet – dans laquelle on trouve de nombreux organes explantés. Parmi eux se trouve le cœur de Mme Jennifer Sutton, qui a subi une greffe très délicate en 2007 par le professeur Stephen Large.

Son histoire incroyable – heureusement avec une fin heureuse – a commencé pendant sa période universitaire, lorsqu’il s’est rendu compte qu’il se débattait beaucoup lors de simples promenades. Des examens spécialisés, un diagnostic inquiétant a émergé : une cardiomyopathie restrictive. L’Institut Humanitas explique qu’il s’agit d’une condition dans laquelle « la rigidité des parois ventriculaires est augmentée et donc le cœur est incapable de se remplir correctement (c’est-à-dire qu’il y a un « dysfonctionnement diastolique ») : par conséquent, la quantité de sang pompé diminue ( insuffisance cardiaque « diastolique » ou « avec fraction d’éjection conservée ») ». La maladie entraîne une détérioration progressive de la fonction cardiaque, entraînant une insuffisance cardiaque mortelle. Le pronostic est en effet très souvent défavorable et on survit en moyenne 9 ans après le diagnostic. Les médecins ont clairement dit à Mme Sutton qu’elle mourrait si elle n’avait pas de greffe. L’opportunité s’est présentée en 2007 grâce à un donneur compatible : l’opération qu’elle a subie a parfaitement réussi et la femme vit jusqu’à ce jour avec son nouveau cœur, en parfaite santé.

L’opération n’a pas été facile, car sa mère est décédée exactement au cours de la même opération lorsqu’elle était adolescente. Pour sensibiliser le public à l’importance du don d’organes, elle a donc décidé de faire don de son cœur au Royal College of Surgeons et de le laisser exposer au Hunterian Museum de Londres, où elle s’est rendue pour le revoir. « Au moment où vous entrez pour la première fois, vous pensez » c’était à l’intérieur de mon corps « », a déclaré Mme Sutton à la BBC. « Mais il est aussi très mignon – c’est comme un de mes amis. Il m’a maintenu en vie pendant 22 ans et j’en suis vraiment fier. J’ai vu beaucoup de choses dans des bocaux dans ma vie, mais penser que c’est en fait le mien est très étrange », a-t-elle ajouté.

Mme Sutton n’oublie jamais que sans son donneur, elle n’aurait pas pu continuer à vivre, réalisant, par exemple, son rêve de se marier. Elle vit la vie au mieux de ses capacités depuis qu’elle est sortie de la chirurgie, s’engageant et restant active : « Cela a été 16 années incroyables et je n’en aurais eu aucune sans mon donneur », a-t-elle déclaré avec joie. Son cœur exposé au musée de Londres est là pour démontrer les avancées importantes de la médecine, qui permettent aujourd’hui de sauver la vie de personnes autrefois destinées à mourir. Mme Sutton avait « visité » son cœur dès 2007, peu de temps après son opération, lorsqu’il a été présenté dans une exposition à la Wellcome Collection.

