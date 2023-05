Une entreprise de Vicence poursuit Apple : « Ils ont copié notre crayon, nous ne nous laisserons pas intimider »

Alisea, s’est rendu compte que le nouvel Apple Pencil 2 ressemble beaucoup à l’un de ses produits phares, le crayon Perpetua. Après avoir tenté un dialogue avec le géant de Cupertino, il a décidé de les poursuivre en justice.

Les cas de concurrence déloyale dans le monde de la technologie ne sont pas nouveaux. La narration est toujours la même, il y a une petite entreprise qui a une idée qui marche, elle la produit et puis des publicités apparaissent qui sponsorisent un produit trop similaire. Cette fois, c’est arrivé à Alisea, une entreprise de Vicence, mère de Perpetua, un crayon technologique breveté en 2014. D’autre part, il y a le géant de Cupertino, Apple, avec son Apple Pencil 2, qui, selon l’entreprise italienne, il est une copie de son produit.

Susanna Martucci, PDG et fondatrice d’Alisea, a décidé de porter plainte contre Apple, comme elle l’a elle-même expliqué, elle ne le fait pas « pour des raisons économiques, mais parce qu’elle en a marre de voir des petites entreprises, comme ses PME, se soumettre à la l’arrogance des multinationales ». Il a d’abord tenté une confrontation avec Apple, mais il semble que l’entreprise ait répondu en faisant une grande voix, puis le seul moyen de protéger le produit est devenu d’engager une procédure. judiciaire à Tribunal des Compagnies de Venise.

Le procès contre l’Apple Pencil

« C’est un dispositif d’écriture multifonctionnelutilisable sur n’importe quelle surface écran tactile ainsi que sur papier », explique Martinetti. Le crayon, perpétuel, a été réalisé à partir d’un matériau innovant appelé zantech, produit par Alisea et composé à 100% de poudre de graphite recyclé, « ce matériau nous a donné accès à un brevet de procédé de fabrication pour la production ». Un autre trait distinctif du stylo est le design pour lequel il a reçu une mention honorable au «Boussoled’or” d’Adi, l’Association pour le Design Industriel. Le stylo a également d’autres caractéristiques particulières, notamment la possibilité d’écrire même sans pointe, il n’a ni colle ni vernis de protection et a un cycle de vie 20 fois plus long qu’un crayon normal. Nous l’avons également rendu magnétique, ses caractéristiques techniques et son procédé de fabrication le rendent également utilisable dans des situations « extrêmes », notamment à l’intérieur des navettes aérospatiales et/ou des stations orbitales », a ajouté Martinucci,

L’entreprise qui travaille dans l’économie circulaire depuis des années a construit le crayon avec des procédés innovants, en basant le produit sur des déchets réutilisés. « Le nôtre est un produit de niche, qui constitue pour nous l’excellence et l’innovation dans de nombreux secteurs industriels. Nous pensons qu’Apple s’en est illégalement approprié pour produire, commercialiser et faire la publicité d’un produit qui viole les droits de propriété intellectuelle et industrielle ».

En réalité, cependant, comme l’explique l’entreprise, les poursuites judiciaires n’étaient pas la première solution, Alisea a d’abord tenté de trouver un point de rencontre avec Apple : « Nous avons lancé le procès parce que, tout en essayant d’être collaboratifs et de tenter une confrontation autour d’une table, ils ont préféré tirer parti de leur statut de géant mondial, libérant immédiatement leur puissance de feu, mais nous ne nous laisserons pas intimider. Ce sera le défi d’une petite entreprise contre un géant. Trop souvent, nous avons vu des PME italiennes écrasées par les grands noms du monde. Nous utilisera tous les outils que la loi met à disposition et pour protéger toutes les entreprises, même les plus petites ». La société a expliqué qu’Apple s’était approprié de manière illégitime les caractéristiques propres de Perpetua, tant en termes de mode de production que de publicité sur le marché européen, engageant ainsi une procédure judiciaire à Tribunal des Compagnies de Venise.

