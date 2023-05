Xiaomi Civi 3 : le smartphone ultime avec caméra selfie

Le géant chinois de la fabrication, Xiaomi, lancera officiellement un nouveau téléphone mobile, le Xiaomi Civi 3, le 25 mai. La société est connue pour avoir publié de nombreux teasers officiels de ses téléphones mobiles avant leur lancement. Cependant, Xiaomi n’a pas révélé grand-chose sur le Xiaomi Civi 3 jusqu’à hier. Ainsi, on attend beaucoup de teasers officiels dans les quelques jours qui précèdent son lancement. Hier, nous avons eu des teasers officiels révélant la conception avant, le poids, la finesse, la puce ainsi que la conception arrière de cet appareil. Aujourd’hui, nous avons encore un autre teaser qui en révèle plus sur le Xiaomi Civi 3.

Le dernier teaser révèle des détails sur la double caméra selfie avant dans une découpe en forme de pilule. Selon le teaser, cet appareil sera livré avec une configuration de caméra frontale double 32MP + 32MP pour les selfies. Le Xiaomi Civi 3 se concentrera également sur les selfies professionnels avec une distorsion de miroir de beauté de 78 ° – objectif selfie portrait gratuit. De plus, cet appareil prendra en charge un enregistrement HD 4k et un objectif ultra grand angle de 100°. Dans le même temps, Xiaomi Civi 3 apporte également un nouveau « portrait de texture originale ». Il s’agit d’un nouveau moteur de portrait fourni avec la double caméra principale bionique avant. Ce moteur ajoutera un portrait de texture 3D et un environnement d’ambiance naturelle.

Xiaomi Civi 3 utilisera une nouvelle puce

Sous le capot, ce téléphone mobile utilisera le processeur Dimensity 8200 Ultra, le premier au monde. À l’arrière, cet appareil sera livré avec le capteur IMX800. Le produit phare Xiaomi 13 est également livré avec ce capteur. Il a une semelle extérieure 1 / 1,49, OIS et prend en charge deux caméras frontales 32MP. Cet appareil devrait également avoir la première fonction d’itinérance du réseau 5G qui peut réduire un bon nombre d’angles morts du signal.

De plus, le nouveau téléphone sera livré avec une triple caméra Sony IMX800 OIS à l’arrière avec une déco ronde dans le coin supérieur gauche. Il y aura un cadre central en plastique pour le corps. Il aura également une batterie intégrée de 4500 mAh qui prend en charge une charge rapide de 67 W.

