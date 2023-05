Le Soleil comme on ne l’a jamais vu dans de nouvelles images du télescope Daniel K. Inouye

Publiées par l’US National Solar Observatory, huit photos incroyables de notre étoile montrent des détails haute définition de la photosphère, la région communément appelée la surface du Soleil.

La mosaïque de nouvelles images du Soleil capturées par le télescope solaire Inouye / Crédit : National Solar Observatory

Le Soleil comme on ne l’a jamais vu. C’est l’incroyable spectacle que le télescope solaire Daniel K. Inouye (DKIST) vient de commencer à nous montrer en avant-première de ce qui a été capté dans sa phase de mise en service, période pendant laquelle il est progressivement amené à sa pleine capacité opérationnelle. Ce sont huit images étonnantes qui révèlent des détails haute définition de la photosphère, la région communément appelée la surface du Soleil, qui abrite des taches solaires et des facules très lumineuses. Publiés par le National Solar Observatory des États-Unis, ils montrent la capacité unique de ce télescope à acquérir des données sans précédent qui aideront les scientifiques à mieux comprendre le champ magnétique du Soleil et les moteurs des tempêtes solaires.

Photos de la surface du Soleil

Prises individuellement, les images présentent une variété de taches solaires et de régions calmes du Soleil capturées par l’imageur à large bande visible (VBI), l’un des instruments de première génération du télescope. Par rapport aux premières images historiques et à celles diffusées à l’occasion du premier anniversaire de fonctionnement, les nouvelles photos offrent une vision encore plus précise de notre étoile, révélant à la fois des régions où le Soleil est majoritairement calme et des régions plus actives.

Un regard détaillé sur la surface du Soleil. Chaque grain mesure environ 1 000 kilomètres de diamètre / Crédit : National Solar Observatory

Dans les régions plus calmes, nous pouvons observer la granularité de la photosphère, c’est-à-dire ses cellules de convection, qui montrent un motif lumineux de plasma chaud circulant vers le haut (les granules), chacune avec des limites plus sombres de plasma solaire plus froid circulant vers le bas.

Une tache solaire / Crédit : NSO

Dans les régions les plus actives de la photosphère, en revanche, on trouve des taches solaires, qui sur les photos sont les zones les plus sombres et les plus froides (quelques milliers de degrés environ), où persistent de forts champs magnétiques. Ils varient en taille, mais beaucoup sont souvent comparables, voire plus grands, à ceux de la Terre. Les taches solaires complexes ou les groupes de taches solaires peuvent être à l’origine d’événements explosifs, tels que des éruptions et des éjections de masse coronale, qui génèrent des tempêtes solaires. Ces phénomènes énergétiques et éruptifs affectent la couche atmosphérique la plus externe du Soleil, l’héliosphère, avec des impacts potentiels sur le champ magnétique terrestre et nos infrastructures critiques, telles que les satellites, les lignes électriques et d’autres technologies.

Les nouvelles images du télescope solaire Inouye, le plus grand et le plus puissant du monde, grâce à son miroir primaire d’un diamètre de plus de 4 mètres et l’utilisation des techniques modernes d’optique adaptative, ne sont qu’une petite partie des observations réalisées au cours de Cycle 1 de sa phase de mise en service des opérations (OCP). Le télescope, situé à l’observatoire Haleakala sur l’île hawaïenne de Maui, continuera donc d’explorer le Soleil. Et compte tenu de l’anticipation, on peut certainement s’attendre à de nouvelles visions à couper le souffle.

