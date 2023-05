XBHD fait entrer la Xbox originale dans l’ère moderne

En bref : Eon Gaming a introduit un nouvel accessoire conçu pour faire entrer la console Xbox originale de Microsoft dans l’ère moderne. L’Eon Gaming XBHD est un adaptateur A/V de remplacement plug-and-play pour la Xbox de première génération. La première console de Microsoft, si vous vous en souvenez, comportait un connecteur tout-en-un et était livrée avec un adaptateur A/V qui se terminait par des connexions RCA jaunes, rouges et blanches à brancher sur votre téléviseur.

Eon Gaming fait monter les enchères en remplaçant l’adaptateur A/V fourni par Microsoft par une solution plus polyvalente. Avec le XBHD, vous obtenez une paire de connecteurs HDMI pour faciliter la lecture sur les téléviseurs modernes ainsi que trois ports Ethernet et une socket audio mini-TOSLINK (optique) de 3,5 mm. Aucune alimentation externe ou modification n’est nécessaire pour l’utiliser.

Content que tu aies pu y arriver… pic.twitter.com/YBPyBVBjE5 – EON Gaming (@EON_gamingHD) 22 mai 2023

Selon la page produit sur CastleMania Games, le XBHD convertit la vidéo composante de la console en HD sans décalage et peut produire à 480i, 480p, 720p et 1080i. La liste note que les deux ports de sortie vidéo offrent « de plus grandes possibilités de configuration ». Les connexions Ethernet vous permettent de relier jusqu’à quatre systèmes sans routeur pour une lecture en réseau local. Des tournois Halo à l’ancienne, ça vous dit quelque chose ?

L’esthétique de l’adaptateur a été inspirée par le look de la Xbox d’origine et si vous ne saviez pas mieux, vous penseriez probablement qu’il s’agissait d’un accessoire Microsoft d’origine.

L’adaptateur plug and play Eon XBHD est disponible en pré-commande auprès de CastleMania Games pour 189,99 $ et devrait être expédié le 20 juin. C’est beaucoup compte tenu de la quantité de commandes Xbox utilisées ces jours-ci, mais si vous êtes un joueur rétro pur et dur et pourrait faire bon usage des fonctionnalités de mise en réseau ajoutées, cela pourrait valoir l’investissement.

Eon Gaming propose également des adaptateurs A/V pour d’autres consoles classiques, notamment la GameCube et la Nintendo 64, qui vous coûteront 159,99 $ chacun. Comme l’adaptateur XBHD, les autres adaptateurs d’Eon sont également modélisés d’après les consoles pour lesquelles ils ont été conçus et ajoutent une sortie HDMI. L’adaptateur N64 dispose même d’un bouton « Slick Mode » pour lisser les bords irréguliers.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :