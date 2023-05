Le Motorola Razr 40 Ultra fuit dans toute sa splendeur : voici tout ce que vous devez savoir

Nous entendons parler des prochains téléphones pliants Razr de style coque de Motorola depuis un moment maintenant. Il y a quelques jours à peine, nous avons appris que le Motorola Razr 40 Ultra serait probablement rebaptisé Motorola Razr Plus aux États-Unis. Mais la fuite la plus récente de l’appareil nous donne une vue complète de ses fonctionnalités étonnantes. Et il ne reste plus grand-chose à apprendre à ce sujet maintenant.

Motorola Razr 40 Ultra fuite sur un site égyptien

Avant son lancement, le Motorola Razr 40 Ultra a fait l’objet d’une fuite sur un site marchand égyptien. La liste, qui est toujours en ligne au moment de la rédaction de cet article, comprend de nouvelles images officielles et une fiche technique de l’appareil.

Conception et affichage

Le Razr 40 Ultra suit le même design que les autres coques pliables, avec un dos divisé. La moitié inférieure du téléphone affiche les logos Motorola et Razr. Alors que le site Web confirme également ses options de couleurs disponibles : Glacier Blue, Viva Magenta et Phantom Black. Comme pour le Razr 2022 de l’année dernière, la partie supérieure peut être protégée par Gorilla Glass 5.

Cependant, la caractéristique remarquable du Razr 40 Ultra est sans aucun doute son écran de couverture plus grand. Comparé à l’écran AMOLED de 2,7 pouces du Razr 2022, l’écran extérieur du Razr 40 Ultra est nettement plus grand. Actuellement, le Find N2 Flip d’Oppo détient le record du plus grand écran de couverture sur un clapet pliable, mesurant 3,26″. Motorola semble sur le point de surpasser Oppo dans cet aspect.

Ensuite, l’écran principal du Razr 40 Ultra sera un panneau FHD+ pOLED de 6,9 ​​pouces avec une résolution de 1080 x 2640. Cela contredit les rapports précédents qui suggéraient un écran AMOLED, mais il s’agit néanmoins d’un écran OLED.

Performance

La liste du site Web confirme également que le Motorola Razr 40 Ultra aura un processeur octa-core avec une vitesse d’horloge de 3,20 GHz. Ce processeur est probablement le Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui n’est pas le processeur mobile le plus récent et le plus puissant de Qualcomm. Mais c’est toujours un chipset capable même en 2023. Le téléphone aura également 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Autres

De plus, les caméras arrière sont répertoriées comme 32MP et 8MP. La liste fournit également deux spécifications pour la caméra selfie : 12MP et 13MP. Cependant, comme il n’y a qu’une seule découpe de caméra selfie, il est probablement préférable de ne pas se fier entièrement à ces spécifications.

Le téléphone aura également une batterie de 3800 mAh, un support NFC, un support Nano-SIM et eSIM. La liste fait également allusion à la recharge sans fil et au partage de l’alimentation. Considérant qu’il y aura un scanner d’empreintes digitales pour la biométrie.

Prix ​​et lancement du Motorola Razr 40 Ultra



Motorola a confirmé qu’il organisera un événement de lancement le 1er juin. Mais le site Web a également indiqué le prix du Motorola Razr 40 Ultra. Le seul modèle 8/256 Go coûtera 3 999 SAR, soit environ 1 066 $ aux États-Unis.

