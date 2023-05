Le 23 mai, la Lune embrasse Vénus dans la constellation des Gémeaux : comment les voir à l’œil nu

Spectaculaire conjonction astrale le soir du 23 mai entre le croissant de lune et la « Planète de l’Amour » Vénus. Les deux objets danseront sous l’étreinte de la constellation des Gémeaux. Comment les voir à l’œil nu et les reconnaître.

Crédit : Stellarium

Dans la soirée du mardi 23 mai, nous pourrons admirer dans le ciel une magnifique conjonction astrale entre la Lune et Vénus. L’étreinte des deux objets célestes, les plus brillants du firmament, sera visible à l’œil nu du coucher du soleil jusqu’à peu avant minuit. Comme l’indique l’Unione Astrofili Italiani (UAI), celle du 23 mai sera la troisième et avant-dernière conjonction astrale du mois ; il précédera d’un jour celui entre la Lune et Mars, qui se réunira près de l’Amas de la Nativité. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas rater la rencontre entre le satellite naturel de la Terre et la « Planète de l’Amour ».

La rencontre entre la Lune et Vénus commencera dès que les rayons du soleil s’atténueront suffisamment pour que la planète apparaisse. Cela aura lieu peu avant le coucher du soleil, prévu à 20h29 (heure de Nice) demain. Le compagnon de la Terre sera plutôt clairement visible dès l’après-midi, se présentant comme un mince croissant. La phase de nouvelle lune (ou Nouvelle Lune) s’est en effet produite à 17h53 le 19 mai, donnant lieu au spectacle dit de « Lune Noire ». Comme l’explique l’astrophysicien Gianluca Masi, conservateur du Planétarium de Nice et directeur scientifique du projet de télescope virtuel (VTP), « notre satellite se montrera comme une faucille élégante et pointue à moins de trois degrés de la planète qui, avec son , célèbre la beauté d’Aphrodite ».

Pour admirer les deux objets, nous devrons pointer notre regard exactement vers l’ouest, là où le soleil se couche. C’est précisément pour cette raison qu’il faut attendre que l’étoile ait disparu au-delà de l’horizon, pour éviter de la regarder directement avec les yeux. : il existe un risque d’atteinte très grave de la vue, y compris la cécité. La conjonction astrale aura lieu au cœur de la constellation des Gémeaux, juste sous l’étreinte des deux grandes figures se découpant à l’horizon occidental. Pour voir apparaître les étoiles les plus brillantes, Castor et Pollux, ou les « têtes » des jumeaux, il faudra attendre la tombée de la nuit, étant donné qu’elles sont beaucoup moins brillantes que Vénus, dont la luminosité remarquable est liée à la densité et à la corrosion atmosphère qui reflète les rayons du soleil. En fait, les planètes n’émettent pas leur propre lumière comme les étoiles, puisqu’elles n’ont pas de réactions nucléaires.

Une conjonction astrale antérieure entre la Lune et Vénus. 1 crédit

La valse céleste entre la Lune et la Planète de l’Amour sera renforcée par la présence de Mars. La planète rouge facilement reconnaissable sera à quelques degrés en haut à gauche, juste en dessous de la constellation du Cancer. Tous seront parfaitement visibles à l’œil nu. Vénus sera sous la Lune et sera la première des deux à disparaître à l’horizon, vers 23h30, heure de Nice. Comme l’a expliqué le Dr Masi, lors de l’événement, la Lune « affichera également la précieuse » lumière cendrée « ». « En plus de la fraction directement éclairée par le Soleil – poursuit l’astrophysicien -, l’intégralité du disque lunaire sera en effet visible, comme en faible lumière, éclairée par la lumière que la « pleine Terre » diffuse dans le paysage nocturne du Lune, brillant dans son ciel. Un phénomène pressenti et presque définitivement expliqué par Léonard, il y a 500 ans ». Bref, un spectacle dans le spectacle à ne pas manquer pour tout passionné d’astronomie.

Si, en raison de conditions météorologiques défavorables ou d’autres raisons qui vous empêchent de scruter le ciel de vos propres yeux, la splendide conjonction astrale sera diffusée en direct directement sur le site officiel du projet de télescope virtuel, à partir de 22h00, heure française.

