Comment ajouter, personnaliser et supprimer des widgets sur Mac

Les widgets sont un excellent moyen d’accéder et de visualiser facilement les informations d’une application ou d’un service particulier sans avoir à lancer ou à ouvrir l’application. Les widgets aident à augmenter la productivité. Les widgets de bureau sont disponibles depuis longtemps sur les PC Windows 10 et 11. Également sur macOS, vous pouvez désormais facilement ajouter et personnaliser des widgets au centre de notification. Si vous envisagez d’obtenir ces widgets sur Mac, suivez ce guide pour savoir comment obtenir des widgets sur macOS 13.

Comment ajouter des widgets au centre de notification sur Mac

macOS vous permet désormais d’ajouter facilement des widgets à votre notification. Le centre de notifications est votre espace sur macOS où vous pouvez voir toutes sortes de notifications d’applications ainsi que le système en un seul endroit facile. À partir de maintenant, vous pourrez facilement ajouter des widgets à partir des applications suivantes :

Calendrier

Horloge

Trouver mon

Nouvelles

Remarques

Photos

Podcasts

Rappels

Temps d’écran

Actions

Conseils

Temps

Maintenant que vous savez quelles applications ont la possibilité d’ajouter des widgets à votre centre de notifications, voici les étapes pour ajouter ces widgets sur macOS.

Ajouter des widgets au centre de notification sur Mac

Ouvrez le Centre de notifications sur votre macOS. Assurez-vous que votre Mac fonctionne sous macOS 13 et versions ultérieures. Avec le centre de notification ouvert, appuyez sur l’option Modifier les widgets en bas.

Vous verrez maintenant une liste de widgets ainsi que les applications prenant en charge les widgets. Il aura également des widgets de différentes tailles. Déplacez le pointeur de votre souris sur un aperçu de widget et sélectionnez le bouton Ajouter. Vous pouvez facilement faire glisser le widget vers le haut ou vers le bas pour déplacer l’emplacement du widget. Cliquez sur le bouton Terminé en bas du widget pour ajouter le widget à votre centre de notification.

Comment personnaliser les widgets sur Mac

Pour modifier ou personnaliser votre widget dans le centre de notification, survolez simplement le widget et choisissez l’option Modifier le widget. Vous pouvez choisir quel widget peut afficher et ce qu’il ne doit pas. Par ailleurs, vous pouvez facilement modifier la taille du widget. Tout ce que vous avez à faire est de contrôler-cliquer sur un widget, puis de choisir parmi les options de taille disponibles pour le widget particulier.

Comment supprimer un widget sur Mac

Maintenant, il est possible que vous n’ayez plus besoin d’un widget particulier dans le centre de notification. Vous pouvez facilement supprimer le widget du centre de notification en suivant ces étapes.

Ouvrez le Centre de notifications sur votre appareil macOS. Appuyez et maintenez la touche Option. Passez votre souris sur le widget particulier. Cliquez sur l’option Supprimer le widget. Le widget a maintenant été supprimé de votre centre de notification.

Réflexions finales

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement ajouter, personnaliser et même supprimer un widget du Centre de notifications sur macOS. Alors, que pensez-vous de ces widgets ? Sont-ils utiles pour vous ? Ou pensez-vous que macOS a simplement ajouté cette fonctionnalité parce que Windows 10 et Windows 11 ont cette fonctionnalité ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.