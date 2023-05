Dynamic Island sur iPhone 14 Pro peut désormais suivre votre vol United retardé

United Airlines est devenue la première compagnie aérienne aux États-Unis à ajouter la prise en charge des activités en direct sur iPhone. Cela permet aux voyageurs de suivre facilement le statut de leur vol via un widget en direct sur l’écran d’accueil de leur iPhone ou via l’île dynamique sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

United a annoncé le lancement de cette nouvelle fonctionnalité dans un communiqué de presse lundi. Selon la société, l’activité en direct permettra aux utilisateurs de voir des informations rapides sur leurs vols, telles que les détails des avions entrants, les heures de départ et d’arrivée estimées, les informations sur les portes, etc.

Voici un aperçu des informations que United affiche via l’activité en direct sur l’écran de verrouillage et sur l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro :

Obtenez des détails tels que le numéro de vol, le statut à l’heure, le statut de l’avion à l’arrivée, les heures de départ et d’arrivée estimées, et plus encore dans l’activité en direct sur l’écran de verrouillage ou l’île dynamique lorsqu’elle est développée

Ouvrez leur carte d’embarquement directement depuis l’activité en direct pour la scanner facilement lors de l’enregistrement de sécurité ou lors de l’embarquement sur leur vol

Consultez les portes de départ et d’arrivée, les comptes à rebours avant et pendant le vol et les informations sur le carrousel à bagages directement dans l’île dynamique

La prise en charge des activités en direct dans iOS 16 s’est lentement développée depuis le lancement de la fonctionnalité dans le cadre d’iOS 16.1. United est la première compagnie aérienne aux États-Unis à ajouter la prise en charge de cette fonctionnalité. Uber et Uber Eats ont également déployé le support Live Activity au cours des derniers mois.

Des applications tierces telles que Flighty sont également disponibles sur l’App Store avec la prise en charge de l’activité en direct pour les voyages. Flighty reste une bonne option si vous voulez des données plus avancées et détaillées que ce que United propose via sa propre application.

United rend les activités en direct disponibles gratuitement via l’application United standard pour iPhone. La mise à jour est en cours de déploiement et vous pouvez télécharger l’application United Airlines depuis l’App Store pour commencer.

