En 50 ans, plus de 2 millions de personnes sont mortes des inondations et autres catastrophes liées au changement climatique

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié un nouveau rapport sur les décès et les dommages causés par les phénomènes météorologiques, climatiques et hydriques. De 1970 à 2021, près de 12 000 catastrophes, avec plus de 2 millions de morts. 166 000 morts en Europe.

Une image de l’inondation en Émilie-Romagne

Alors que les premières estimations des énormes dégâts causés par les récentes inondations en Émilie-Romagne, qui ont coûté la vie à 14 personnes, commencent à être faites en France, l’Organisation météorologique mondiale (OMM – acronyme pour Organisation météorologique mondiale) a publié un nouveau rapport sur l’impact des catastrophes naturelles à l’échelle mondiale et continentale. Plus précisément, il s’agit d’une mise à jour de « l’Atlas de la mortalité et des pertes économiques dues aux conditions météorologiques, climatiques et hydriques extrêmes », dont la version précédente s’est arrêtée à 2019. En termes simples, il s’agit d’une analyse approfondie qui englobe les conséquences causées par des tempêtes, des ouragans, des ondes de tempête, des inondations, des orages de grêle, des glissements de terrain et d’autres phénomènes, très souvent liés à l’instabilité hydrogéologique, qui affectent notre pays de manière particulièrement importante.

Une image de la récente inondation en Émilie-Romagne

Les données de l’OMM, une agence intergouvernementale dirigée par les Nations Unies (ONU), montrent qu’entre 1970 et 2021, les phénomènes météorologiques, climatiques et hydriques extrêmes ont causé 11 778 catastrophes, avec 4,3 billions de dollars de dommages (1 billion équivaut à un billion) et plus de 2 millions de morts, dont la grande majorité concentrée dans les pays en développement. Pas moins de 2 000 de ces événements destructeurs ont été causés par des cyclones tropicaux. Paradoxalement, les pays les moins avancés sont les plus touchés par les conséquences du changement climatique, bien qu’ils aient contribué de manière minimale aux émissions historiques de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz à effet de serre / altérant le climat, qui ont commencé à augmenter à partir de la révolution industrielle. et dramatiquement après la Seconde Guerre mondiale, suite au boom économique.

Les dégâts causés par ces phénomènes naturels augmentent constamment et significativement, alors que heureusement les victimes, par rapport à il y a un demi-siècle, sont en nette diminution grâce aux systèmes d’alerte précoce et à de meilleures procédures de gestion de crise. Précisément, l’importance pour tous les pays d’avoir des systèmes d’alerte précoce est le message au cœur du Congrès météorologique mondial qui vient de démarrer et qui se tient tous les quatre ans. L’initiative « Early Warnings » est fortement soutenue par le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres, qui entend garantir de tels systèmes à l’ensemble de la population mondiale d’ici 2027. Un objectif particulièrement ambitieux, étant donné que seulement 50% des nations en disposent et que le La pénurie est concentrée dans de nombreuses zones à risque, entre États insulaires et États africains.

Dommages et victimes des catastrophes naturelles de 1970 à 2021. Crédit : OMM

Le fait que ces systèmes fonctionnent est démontré par les données sur la baisse globale des victimes causées par des phénomènes destructeurs. Si dans la décennie 1980 – 1989 ils avaient dépassé 666 000, ils sont passés à 328 000 dans les deux décennies suivantes et à 184 000 entre 2010 et 2019, alors qu’ils étaient près de 23 000 dans les deux années 2020 et 2021. Il n’y a toujours pas de données pour 2022, l’année où il y a eu des catastrophes en France, comme l’inondation catastrophique qui a frappé l’île d’Ischia le 26 novembre. Les pertes économiques, en revanche, ont presque septuplé au cours de la même période. Plus de 60 % des pertes économiques dues aux catastrophes météorologiques, climatiques et hydriques ont touché les pays riches, mais en aucun cas elles n’ont dépassé 3,5 % du PIB du pays touché. Cela peut sembler absurde, étant donné qu’aux seuls États-Unis, principalement en raison d’ouragans dévastateurs, les dommages ont atteint 1,7 billion de dollars, soit environ 40 % des dommages mondiaux du dernier demi-siècle dus aux phénomènes susmentionnés. Néanmoins, dans certains pays sous-développés, ces dommages ont dépassé 30 % du PIB, tandis que dans les pays insulaires, ils ont même dépassé 100 % dans certains cas, comme l’a rapporté l’OMM.

Les types d’événements extrêmes avec le plus de victimes et de dégâts. Crédit : OMM

Quant aux victimes, entre 1970 et 2021 plus de 730 000 ont été recensées en Afrique, causées par un peu plus de 1 800 catastrophes ; en Asie, les morts étaient près d’un million, avec plus de 3 600 événements météorologiques, climatiques et hydriques destructeurs ; en Amérique du Sud, il y a eu environ 1 000 catastrophes et 60 000 morts, tandis qu’en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, il y a eu 2 000 catastrophes et 77 000 morts. En Europe, il y a eu 1 800 catastrophes et 166 000 morts (8 % du total). La plupart des victimes européennes ont été causées par des inondations, mais en 2003, de nombreux décès ont été causés par une vague de chaleur extrême qui, rien qu’en France, a fait plus de 20 000 morts. Enfin, dans le Pacifique Sud-Ouest, où se trouvent plusieurs États insulaires menacés par le changement climatique, 1 500 catastrophes ont fait près de 67 000 morts. Parmi les principaux phénomènes qui ont fait des victimes figurent les cyclones tropicaux, responsables de 780 210 décès, soit 37 % de tous les décès dans le monde. Les cyclones sont catalysés par la hausse des températures océaniques, qui déclenchent des conditions propices à l’émergence de perturbations atmosphériques. Des données complètes sur les catastrophes sont détaillées sur l’élégant site dynamique de l’Organisation météorologique mondiale.

