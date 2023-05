SanDisk promet de déployer une mise à jour du firmware pour réparer les SSD défaillants

En un mot : Suite à un déluge de plaintes de clients concernant l’échec des SSD portables SanDisk Extreme et Extreme Pro, Western Digital a promis de déployer une mise à jour du firmware pour résoudre le problème. La société, cependant, n’a mentionné que les disques de 4 To dans sa réponse officielle, ce qui indique qu’il n’est pas immédiatement clair si les modèles de 2 To, qui seraient également affectés par le problème, recevront le correctif du firmware.

Répondant à une question d’Ars Technica sur les plaintes croissantes contre les SSD SanDisk, WD a déclaré qu’un correctif de firmware pour résoudre le problème serait déployé « bientôt ». La réponse est venue après que les utilisateurs se soient pressés plateformes de médias sociauxles forums de discussion en ligne et les forums officiels de SanDisk pour se plaindre de la panne soudaine de leurs nouveaux disques portables Extreme V2 et Extreme Pro V2.

Selon les plaintes, les disques effacent soudainement toutes les données stockées sans aucun avertissement et, dans certains cas, deviennent totalement illisibles. Alors que la plupart des plaintes concernent les modèles 4 To, certains signalent également des problèmes similaires avec leurs unités 2 To. En fait, un membre du personnel d’Ars Technica a également confirmé des erreurs de lecture et d’écriture avec deux de ses disques de 2 To. Les deux unités concernées ont également automatiquement effacé toutes les données qu’elles contenaient, y compris le système de fichiers.

Les plaintes remontent à plusieurs mois, un Redditor affirmant qu’un distributeur japonais leur avait dit que le problème n’affectait que les disques fabriqués après novembre 2022. Bien que le rapport n’ait pas pu être vérifié, d’autres utilisateurs ont fait des déclarations similaires sur Reddit et Twitter. Selon eux, ils ont utilisé plusieurs disques SanDisk Extreme et Extreme Pro au fil des ans, mais seuls ceux récemment achetés ont échoué.

Contacté par Ars au sujet des plaintes croissantes, un porte-parole de SanDisk a déclaré que la société était consciente des problèmes affectant ses SSD portables 4 To Extreme et Extreme Pro et avait déjà identifié la source du problème. Ils ont également déclaré que la société publierait bientôt une mise à jour du firmware pour résoudre définitivement le problème. Le représentant de SanDisk a également conseillé aux utilisateurs concernés de contacter l’équipe de support client de l’entreprise pour obtenir de l’aide.

Le porte-parole, cependant, n’a pas confirmé d’ETA pour le correctif, ni précisé s’il s’appliquerait également aux modèles 2 To. La réponse n’a donc pas réussi à apaiser les utilisateurs concernés, qui accusent l’entreprise de traîner les pieds sur la question bien qu’elle ait été informée du problème il y a plusieurs mois. Bien que la mise à jour entrante puisse réparer les disques cassés, il sera intéressant de voir si cette expérience dissuadera les personnes d’acheter des produits SanDisk à l’avenir.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :