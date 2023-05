Microsoft laissera vivre l’enveloppe vide d’Internet Explorer dans Windows

Pourquoi c’est important : Le feuilleton ennuyeux et long qu’est la mort d’Internet Explorer prend une autre tournure inattendue. Microsoft indique maintenant que les éléments de l’interface utilisateur IE11 ne seront pas retirés de sitôt, ce qui donnera aux organisations plus de temps pour amener leurs utilisateurs aux habitudes informatiques et Internet modernes.

Microsoft a mis à jour sa FAQ sur le retrait de l’application de bureau Internet Explorer 11, fournissant de nouvelles exceptions pour les entreprises et les organisations qui s’appuient toujours sur les éléments de l’interface utilisateur d’IE. L’avenir d’Internet Explorer est toujours dans Microsoft Edge, comme le dit Redmond, mais les commentaires des clients ont forcé l’entreprise à faire un autre demi-tour dans sa quête éternelle pour purger le fantôme IE de la plate-forme Windows.

Internet Explorer 11 en tant qu’application appropriée est officiellement mort sur Windows 10 depuis le 5 juin 2022, date à laquelle Microsoft a cessé de prendre en charge l’ancien navigateur, et il a été définitivement désactivé pour certaines versions de Windows 10 le 14 février 2023.

Les applications et les services qui nécessitent encore IE sont désormais redirigés vers Microsoft Edge, où la « plate-forme IE » (moteur de navigateur Trident/MSHTML, Web Object Control et Component Object Model) peut toujours être invoquée dans un « mode IE » spécial pour une utilisation spécifique cas. Windows 11 inclut également le moteur de navigation IE, mais pas l’application IE.

Microsoft prévoyait auparavant de supprimer toute référence visuelle à IE11 de Windows 10, y compris l’icône du navigateur, qui pouvait toujours être épinglée à la barre des tâches du système d’exploitation, avec une mise à jour prévue pour juin 2023. Cependant, la FAQ révisée sur la retraite d’IE dit maintenant le contraire : organisations « gardera le contrôle » sur la détermination du moment où les éléments de l’interface utilisateur IE11 doivent être supprimés des appareils. Les équipes informatiques peuvent toujours supprimer les références visuelles IE11 sur Windows 10 en utilisant la politique Désactiver IE, note Microsoft.

Au cours des prochains mois, Redmond prévoit de limiter le nombre de cas où IE11 est toujours accessible en redirigeant « un petit sous-ensemble » de ces scénarios gênants vers la nouvelle plate-forme de navigateur. Edge fournit un environnement Internet et de navigation pris en charge et « plus sécurisé », indique Microsoft dans sa FAQ.

Alors que les références visuelles à IE ont essentiellement disparu pour les consommateurs traditionnels, le corps en décomposition d’Internet Explorer continuera d’exister dans Windows pour les années à venir. Microsoft prévoit de prendre en charge le mode IE (à savoir le moteur de navigateur Trident/MSHTML) « au moins » jusqu’en 2029, en synchronisation avec le cycle de vie des versions actuelles et futures du client, du serveur et de l’IoT Windows.

