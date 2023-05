Les épaulards apprennent à leurs petits à attaquer les bateaux

C’est ce qu’affirment certains experts après avoir observé que le comportement se propage dans la population grâce à l’apprentissage social.

Au cours du mois de mai, au moins trois attaques de groupes d’épaulards (Orcinus orca) ont été signalées sur des bateaux naviguant dans différentes zones le long des côtes espagnoles. Le dernier épisode, dans l’ordre chronologique, s’est déroulé dans le détroit de Gibraltar où trois orques ont percuté un yacht obligeant les garde-côtes espagnols à secourir l’équipage tandis que le bateau, remorqué jusqu’au port, coulait par la suite.

« Il y avait deux orques plus petites et une plus grande – a déclaré le skipper Werner Schaufelberger au magazine allemand Yacht -. Les nouveau-nés ont secoué le gouvernail à l’arrière tandis que la plus grande orque reculait à plusieurs reprises, enfonçant le bateau sur le côté. Schaufelberger a également déclaré avoir vu les plus petits épaulards imiter les plus grands. « Les deux plus jeunes ont observé la technique de l’aîné et, avec une légère accélération, ils ont eux aussi percuté le bateau ».

Deux jours plus tôt, un groupe de six épaulards avait attaqué un autre bateau naviguant dans le détroit. Greg Blackburn, qui était à bord du navire, a également remarqué une orque plus grande qui semblait apprendre à son petit à frapper le gouvernail. « C’était définitivement une forme d’éducation, un enseignement continu », a déclaré Blackburn à 9news.

Pourquoi les orques attaquent les bateaux dans l’Atlantique

Les rapports de tels incidents au large de la côte atlantique, à la fois dans la mer Cantabrique au nord de l’Espagne et près du détroit de Gibraltar, ont commencé en mai 2020 et sont de plus en plus fréquents, selon une étude publiée en juin 2022 sur le magazine Marine Mammal Science. « Les rapports d’interactions sont continus depuis 2020 dans les sites d’orques, à la fois en Galice et dans le détroit de Gibraltar », a déclaré le co-auteur de l’étude, le biologiste Alfredo López Fernandez de l’Université d’Aveiro à Live Science Portugal.

Cependant, la plupart des accidents étaient inoffensifs. « Dans plus de 500 événements d’interaction enregistrés depuis 2020, trois navires ont coulé. Nous estimons que les épaulards n’affectent qu’un navire sur cent. » Cependant, le pic d’agressivité envers les bateaux est un phénomène récent. Les chercheurs pensent qu’un événement traumatisant peut avoir déclenché un changement dans le comportement d’une orque, que le reste de la population a commencé à imiter. « Les orques le font exprès, bien sûr, nous ne connaissons ni l’origine ni la motivation, mais l’hypothèse d’un comportement défensif basé sur un traumatisme, à l’origine de tout cela, gagne chaque jour en force pour nous » a indiqué López Fernandez.

Les experts soupçonnent qu’une orque femelle qu’ils appellent White Gladis a subi un « moment critique d’agonie » – une collision avec un bateau ou un piégeage alors qu’il pêchait illégalement – qui pourrait avoir déclenché un changement de comportement. « Cette orque traumatisée est celle qui a commencé ce comportement contre les bateaux » estime López Fernandez.

Les épaulards sont des créatures sociales qui peuvent facilement apprendre et reproduire les comportements des autres. Dans la plupart des incidents signalés, des orques se sont dirigés vers le gouvernail, le frappant, le pliant ou le cassant. « Le comportement s’est propagé aux jeunes verticalement, simplement par imitation, et plus tard horizontalement entre eux, car ils le considèrent comme quelque chose d’important dans leur vie. » En d’autres termes, selon López Fernandez, les orques peuvent percevoir le comportement comme bénéfique, malgré le risque qu’elles courent en s’écrasant contre les structures des bateaux en mouvement.

Selon la chercheuse Deborah Giles de l’université de Washington, il ne s’agirait pas d’attaques visant à faire couler des bateaux mais d’un comportement qui pourrait aussi être ludique, ce que les experts appellent une « lubie » déclenchée par un ou deux individus et temporairement reprise. par d’autres. « Les orques sont des animaux incroyablement curieux et enjoués, donc cela pourrait être plus un jeu qu’un comportement agressif », note l’expert.

Cependant, à mesure que le nombre d’incidents augmente, l’inquiétude grandit à la fois pour les marins et pour la sous-population d’épaulards ibériques, qui est répertoriée comme étant en danger critique d’extinction par la Liste rouge de l’UICN. Le dernier recensement, réalisé en 2011, n’a recensé que 39 orques ibériques. « Si cette situation perdure ou s’aggrave, elle pourrait devenir un véritable problème de sécurité pour les marins et un enjeu de conservation pour cette sous-population en voie de disparition », concluent les experts.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :