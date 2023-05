Huawei P60 Pro : énorme file d’attente pour le téléphone avec appareil photo

Huawei, la multinationale technologique chinoise, a récemment dévoilé son dernier smartphone phare, le P60 Pro, en Europe et à Kuala Lumpur. Le lancement du P60 Pro en Europe marque la première annonce majeure de la société en près de quatre ans. Le téléphone a maintenant été mis en vente en Malaisie et s’est avéré extrêmement populaire parmi les consommateurs. Nous avons une photo qui montre une longue file de personnes attendant d’acheter le nouvel appareil en Malaisie. C’est semblable aux foules que l’on a vues en Chine.

Huawei P60 Pro attire les foules en Malaisie pour son appareil photo

Cependant, il convient de noter que le P60 Pro est légèrement plus cher en Malaisie qu’en Chine. En Malaisie, le téléphone coûte 1 035 $, soit 45 $ de plus que le prix en Chine. Malgré le prix plus élevé, la popularité du téléphone reste forte, de nombreux consommateurs attendant avec impatience de mettre la main dessus.

De plus, l’une des raisons de la popularité du téléphone est son appareil photo. DxOMark l’a classé comme le meilleur téléphone avec appareil photo au monde. Il convient de noter que le P60 Pro a atteint ce classement sans même avoir besoin d’un capteur d’image en pouces, ce qui est un exploit remarquable. Cela témoigne de l’engagement de l’entreprise envers l’innovation et de fournir aux utilisateurs une technologie de pointe.

Le P60 Pro est un appareil important pour Huawei. La société continue d’étendre sa présence sur le marché mondial des smartphones. Le P60 Pro possède un appareil photo impressionnant. Il possède également des fonctionnalités innovantes. Il est probable que les consommateurs s’y intéresseront.

Dans l’ensemble, la sortie du Huawei P60 Pro a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les consommateurs en Europe et en Asie. La popularité du téléphone a été démontrée par les longues files d’attente de clients attendant de l’acheter en Malaisie, malgré le prix légèrement plus élevé. La technologie d’appareil photo avancée du téléphone et d’autres fonctionnalités innovantes en feront à coup sûr un appareil hors pair sur le marché très concurrentiel des smartphones. Alors que Huawei continue d’étendre sa portée mondiale, le P60 Pro est une indication claire de l’engagement de l’entreprise à fournir aux consommateurs la meilleure technologie et la meilleure expérience utilisateur possible.

