Adieu Pale Male, l’oiseau de proie le plus célèbre de New York décédé à 33 ans (qui n’était pas un faucon)

Adieu Pale Male, la fameuse buse à queue rousse (et non un faucon) qui depuis trois décennies niche dans un immeuble de la luxueuse Cinquième Avenue de New York, en face de Central Park.

Pale Male est mort ces derniers jours, un oiseau de proie qui a vécu pendant plus de 30 ans dans le cœur battant de New York, nichant sur la célèbre Cinquième Avenue de la Grosse Apple avec les divers compagnons qu’il a eus au cours de sa longue et passionnante vie. Son nom, littéralement « mâle pâle » dans notre langue, a été inventé par la journaliste et ornithologue Marie Winn en raison d’un plumage plus clair que celui typique de son espèce (Buteo jamaicensis). Une grande confusion s’est installée précisément sur l’espèce, traduisant littéralement en italien le nom commun anglo-saxon, ou buse à queue rousse en buse à queue rousse. En fait, le genre dans le nom scientifique (en majuscules) indique clairement qu’il s’agit d’une buse et non d’un épervier, et plus précisément d’une buse jamaïcaine (dont dérive l’épithète minuscule) ou buse à queue rousse, dont il s’agit oiseau de proie le plus répandu en Amérique du Nord.

La différence entre les faucons et les buses est substantielle, étant donné qu’ils appartiennent à deux familles complètement différentes, respectivement les Falconidae et les Accipitridae. Les buses en général par rapport aux faucons proprement dits sont plus grandes et plus lourdes, ont une envergure plus large, des pattes plus massives, des griffes plus longues, etc. La buse variable (Buteo buteo) qui vit en France se distingue facilement d’une crécerelle (Falco tinnunculus) ne serait-ce que par sa taille. Certains Accipitridés sont normalement appelés faucons, comme le busard des marais, mais dans le cas de l’oiseau de proie de New York, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une buse et non d’un faucon.

Au-delà de cette nécessaire clarification taxonomique, qui implique souvent aussi d’autres animaux (par exemple des cétacés), l’histoire de Pale Male reste tout aussi incroyable. L’oiseau est arrivé à Central Park en 1991 – alors qu’il n’avait qu’un an – et l’année suivante il s’est installé dans un immeuble du 927 Fifth Avenue, la rue des VIP. Là, il a niché encore et encore avec différents compagnons. Parmi eux, First Love, Chocolate, Blue, Lola, Lima, Zena et d’autres. Certains sont morts après avoir chassé des souris empoisonnées, d’autres ont disparu après les attentats du 11 septembre, tandis que d’autres ne savent toujours rien (ces oiseaux sont souvent victimes d’accidents de la route).

La présence du Mâle pâle au fil des ans a attiré de nombreux photographes naturalistes et simples passionnés, désireux d’attraper le rapace en vol ou lors du transport des proies vers le nid. Il y a des dizaines de poussins nés de ses relations, qui aujourd’hui, adultes, nichent à Central Park et dans les environs au cœur de New York. L’histoire de la buse a connu un sursaut de notoriété en 2004, lorsque les propriétaires du bâtiment où elle nichait ont décidé de l’expulser, faisant retirer le nid pour de supposés problèmes d’hygiène et de sécurité. Suite aux protestations des militants des droits des animaux et de certains habitants – dont feu l’actrice Mary Tyler Moore – le nid a été remis à sa place et Pale Male a pu continuer sa vie habituelle dans la métropole (bien qu’en 2005 il n’ait pas eu d’enfant avec sa compagne Lola, à cause de quelques pointes en acier de la nouvelle infrastructure, enlevées plus tard). Pale Male est devenu si célèbre qu’ils lui ont dédié une chanson, plusieurs documentaires et des centaines d’articles de journaux. Il a également été élu mascotte de l’école primaire PS 6 – The Lillie Devereaux Blake School, considérée comme la plus prestigieuse de New York.

La mort du mâle pâle

Pale Male a été retrouvé au sol le 16 mai par un garde de Central Park, qui l’a immédiatement confié à l’expert de la faune Bobby Horvat. L’homme l’a emmené au centre vétérinaire pour des tests et des radiographies. « Je l’ai ensuite ramené chez lui, où il était extrêmement léthargique, faible et incapable de se tenir sur ses pattes. Nous l’avons soutenu avec des soins de soutien, il a mangé un petit repas et a reçu des liquides et des médicaments. Nous espérions une amélioration, mais malheureusement cela ne s’est pas produit. » Il est mort pendant la nuit. Les résultats des tests, intervenus après sa mort, ont révélé une insuffisance rénale sévère, évidemment liée à l’âge.

Il y a ceux qui soupçonnent que l’oiseau de proie mort n’est pas le vrai mâle pâle, mais un remplaçant au plumage similaire, qui aurait pris la place de la véritable « étoile » pendant plusieurs années. On estime que les buses à queue rousse vivent environ 20 ans, donc certains pensent qu’il est peu probable que Pale Male ait pu vivre à ce jour, arguant qu’il est difficile de croire que l’oiseau de proie le plus célèbre est aussi celui qui vit le plus longtemps. Mais puisque des vérifications ornithologiques approfondies, comme des baguages ​​et des tests génétiques, n’ont jamais été faites, nous n’en aurons probablement jamais la confirmation.

