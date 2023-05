YouTube introduit des publicités plus longues non désactivables sur les téléviseurs : ce que vous devez savoir

Préparez-vous à des publicités plus longues lorsque vous regardez des vidéos YouTube sur votre téléviseur. YouTube introduit des publicités non désactivables de 30 secondes sur les téléviseurs connectés, remplaçant les deux publicités consécutives de 15 secondes qui peuvent apparaître avant le démarrage d’une vidéo. Dans ce guide complet, nous couvrirons tout ce que vous devez savoir sur ce changement, son impact sur les annonceurs et les téléspectateurs, et comment il se compare à la publicité traditionnelle sur la télévision par câble.

Le passage aux publicités non désactivables de 30 secondes

YouTube passe de deux annonces consécutives de 15 secondes à un seul format d’annonce non désactivable de 30 secondes sur les téléviseurs connectés. Ce changement vise à séduire les annonceurs à la recherche d’un meilleur engagement commercial et d’une meilleure fidélisation. YouTube estime que les annonces créatives de forme plus longue sur grand écran permettront une narration plus riche et s’aligneront sur les objectifs des annonceurs.

Le nouveau format d’annonce sera diffusé sur la plate-forme publicitaire YouTube Select, qui diffuse actuellement plus de 70 % des impressions sur les écrans de télévision. Cependant, YouTube n’a pas précisé quand le déploiement complet des publicités non désactivables de 30 secondes aura lieu.

Pourquoi ce changement est important pour les annonceurs

Les annonceurs considèrent que le passage aux annonces non désactivables de 30 secondes est important, car elles offrent une expérience plus captivante et immersive aux téléspectateurs. Des publicités plus longues permettent aux marques de raconter une histoire plus complète et de présenter leurs produits ou services plus en détail. Ce format augmente également la probabilité que les téléspectateurs prêtent attention à l’annonce, car ils ne peuvent pas l’ignorer après quelques secondes.

Par ailleurs, le changement souligne l’engagement de YouTube à fournir une expérience publicitaire premium sur la plate-forme, en particulier sur les téléviseurs connectés où les impressions publicitaires augmentent régulièrement.

Expérience et réactions des téléspectateurs

Bien que YouTube affirme que les téléspectateurs ne se soucieront pas des publicités non désactivables de 30 secondes, il existe une différence notable dans l’expérience utilisateur. Avec le format précédent, les utilisateurs pouvaient parfois ignorer les publicités de 15 secondes dans l’expérience consécutive, ou une seule publicité de 15 secondes apparaissait. Ce changement indique que les spectateurs devront endurer une expérience publicitaire plus longue avant que la vidéo choisie ne commence.

Reste à savoir comment les téléspectateurs réagiront à ce nouveau format publicitaire. Certains peuvent trouver les publicités plus attrayantes et informatives, tandis que d’autres peuvent être frustrés par l’incapacité de les ignorer.

Comparaison avec la publicité traditionnelle sur la télévision par câble

L’introduction d’annonces non désactivables de 30 secondes sur YouTube rapproche la plate-forme de la publicité traditionnelle sur la télévision par câble, où les coupures publicitaires non désactivables ont toujours été la norme. Ce changement met en évidence l’intérêt croissant de YouTube pour l’audience de la télévision connectée et sa volonté d’offrir une expérience plus proche de la télévision.

Cependant, il est essentiel de noter que malgré ces similitudes, YouTube offre toujours des avantages significatifs par rapport à la télévision par câble traditionnelle. Par exemple, YouTube propose une vaste gamme de contenus à la demande, des recommandations personnalisées et la possibilité de s’abonner à des chaînes et à des créateurs de contenu spécifiques.

La domination de YouTube sur les téléviseurs connectés

Selon le cabinet d’études de marché Nielsen, YouTube est devenu le service de streaming TV le plus regardé en Amérique, dépassant Netflix. Cela inclut à la fois YouTube et YouTube TV, atteignant plus de 150 millions de personnes sur les téléviseurs connectés aux États-Unis.

Cette domination sur les téléviseurs connectés est un facteur crucial qui motive le passage aux publicités non désactivables de 30 secondes. YouTube cherche à capitaliser sur son audience croissante et à offrir aux annonceurs un moyen plus efficace d’atteindre leur public cible.

L’expérience de pause publicitaire de YouTube

En plus des publicités non désactivables de 30 secondes, YouTube introduit également de nouvelles expériences publicitaires en pause sur les téléviseurs connectés. Lorsque les spectateurs interrompent une vidéo, une publicité apparaît. La publicité offrira aux marques la possibilité de faire connaître ou d’agir dans un moment unique et interactif.

Cette expérience de pause publicitaire est conçue pour être transparente pour les spectateurs. Ils pourront également en savoir plus sur une marque sans perturber leur expérience de visionnage. C’est un autre exemple de l’engagement de YouTube à fournir des solutions publicitaires engageantes et innovantes.

Bloqueurs de publicités et YouTube Premium

Alors que YouTube continue d’expérimenter de nouveaux formats publicitaires, la plateforme teste également des méthodes pour contrer les bloqueurs de publicités. Dans certains cas, YouTube peut refuser de lire des vidéos s’il détecte la présence d’un bloqueur de publicités.

Les utilisateurs peuvent s’abonner à YouTube Premium pour éviter de voir des publicités, ce qui coûte 11,99 $ par mois. Cet abonnement offre une expérience sans publicité, un accès à du contenu exclusif et la possibilité de télécharger des vidéos pour une visualisation hors ligne.

Impact sur les petites entreprises et les créateurs de contenu

Les annonces non désactivables de 30 secondes pourraient avoir un impact sur les petites entreprises et les créateurs de contenu sur YouTube. Alors que certains peuvent bénéficier de revenus publicitaires plus élevés, d’autres pourraient voir une baisse de l’audience. En effet, leur format publicitaire découragera très probablement les téléspectateurs.

Les créateurs de contenu doivent s’adapter à des pauses publicitaires plus longues et trouver des moyens d’engager leur public. Ils peuvent y parvenir en créant un contenu attrayant et en faisant la promotion de leur travail via les médias sociaux et d’autres canaux.

L’avenir de la publicité sur YouTube

À mesure que YouTube évolue et se développe sur les téléviseurs connectés, nous nous attendons à davantage de changements dans ses formats et stratégies publicitaires. La plateforme explorera probablement de nouvelles façons d’engager les téléspectateurs et offrira aux annonceurs des solutions efficaces pour atteindre leurs publics cibles.

L’introduction d’annonces non désactivables de 30 secondes et d’expériences publicitaires en pause n’est que le début des efforts de YouTube pour améliorer ses offres publicitaires. À l’avenir, nous verrons peut-être des formats d’annonces, des capacités de ciblage et des outils de mesure plus innovants pour aider les marques à mieux se connecter avec leur public sur YouTube.

Conclusion

La transition vers des annonces non désactivables de 30 secondes sur YouTube constitue un changement important dans la stratégie publicitaire de la plate-forme, en particulier pour les téléspectateurs connectés. Reste à savoir comment les téléspectateurs réagiront et s’adapteront à cette nouvelle expérience publicitaire.

Alors que YouTube continue de dominer l’audience de la télévision connectée et d’expérimenter de nouveaux formats publicitaires, les marques, les créateurs de contenu et les téléspectateurs doivent rester informés et ajuster leurs stratégies en conséquence. L’avenir de la publicité sur la plateforme apportera encore plus de changements et d’opportunités pour ceux qui souhaitent s’adapter et innover.

