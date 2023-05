Apple partage le premier rapport de transparence sur les données de l’App Store : ce que vous devez savoir

Apple a publié son premier rapport sur la transparence de l’App Store. Le rapport fournit des informations sur le processus d’test des applications et sur la manière dont Apple gère les demandes du gouvernement concernant les données des utilisateurs. Le rapport a été publié dans le cadre d’un règlement de procès en 2021 avec un groupe de développeurs. Dans le cadre de l’accord, Apple a accepté d’être plus transparent sur ses politiques sur l’App Store.

Rapport de transparence d’Apple pour l’App Store

Le rapport montre qu’Apple a reçu un total de 6 101 913 soumissions d’applications en 2022. Parmi celles-ci, 1 679 694 ont été approuvées, tandis que 4 422 219 applications ont été rejetées. Cependant, lorsque les développeurs ont travaillé avec Apple pour résoudre les problèmes, 253 466 applications ont été approuvées après avoir été rejetées.

De même, en 2022, Apple a supprimé 186 195 applications de l’App Store pour avoir enfreint les directives de l’App Store. La majeure partie de ces applications étaient des jeux, suivis de près par des applications utilitaires, commerciales et éducatives.

Le géant de la technologie a également partagé que la Chine était le premier pays à demander le retrait d’applications à Apple. Le gouvernement chinois a demandé à Apple de supprimer 1 435 applications du store. Parmi ceux-ci, 1 276 étaient des jeux qui ont été supprimés pour ne pas avoir la licence GRN requise par la Chine. Apple a également supprimé 14 applications à la demande du gouvernement indien. Le Pakistan et la Russie rejoignent également la liste avec respectivement 10 et 7 applications.

De plus, Apple a reçu 18 412 appels de développeurs dont les applications ont été supprimées de l’App Store. Parmi ces appels, Apple n’a restauré que 616 applications. La raison pour laquelle le nombre d’appels rejetés est si élevé est que la plupart des applications étaient frauduleuses ou illégales.

Qu’est-ce que cela indique pour les développeurs ?

Le nouveau rapport de transparence donne aux développeurs plus d’informations sur le processus d’test des applications. Et comment Apple gère les demandes du gouvernement concernant les données des utilisateurs. Ces informations peuvent aider les développeurs à améliorer leurs applications et à se conformer aux directives d’Apple.

De plus, Apple a été critiqué dans le passé pour son écosystème fermé et son manque de transparence. Nous pensons donc que c’est un pas dans la bonne direction. Il sera intéressant de voir comment Apple continue d’améliorer sa transparence à l’avenir. Vous pouvez en savoir plus sur le rapport de transparence d’Apple ici.

