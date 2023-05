La NASA a partagé de superbes nouvelles images de la lune Io de Jupiter: Juno Snapshots

Io, l’astre le plus volcanique du système solaire, a été immortalisé le 16 mai par la sonde Juno de la NASA, qui n’en avait jamais été aussi proche. Images spectaculaires.

Crédit : NASA/JPL–Caltech/MSSS/Kevin M. Gill CC BY 2.0

Le vaisseau spatial Juno de la NASA a pris de superbes nouvelles images d’Io, l’une des quatre principales lunes de Jupiter, la plus grande planète du système solaire. L’engin spatial, lancé de Cap Canaveral en août 2011 et atteint l’orbite de la géante gazeuse à l’été 2016, a pour principaux objectifs l’étude du champ magnétique, du champ gravitationnel et de l’atmosphère turbulente jovienne, où la plus immense cyclonique tempête de notre système (la Grande Tache Rouge). Évidemment, lors des survols, il ne manque pas l’occasion d’immortaliser Jupiter lui-même, ses faibles anneaux et évidemment les multiples lunes. Un regard privilégié est réservé aux quatre plus grandes lunes : Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ils sont connus sous le nom de satellites Médicis depuis qu’ils ont été découverts par Galileo Galiei au début des années 1600. Juste Io, qui est le corps céleste le plus volcanique du système solaire, a été photographié ces derniers jours par Juno.

L’occasion d’immortaliser la lune la plus intérieure de Jupiter, qui a un diamètre d’environ 3 660 kilomètres (légèrement plus grand que la Lune), a été un récent survol – techniquement un survol – effectué le mardi 16 mai, lorsque le vaisseau spatial s’est approché à 35 500 kilomètres de sa surface. A titre de comparaison, la Lune est en moyenne à 384 000 kilomètres de la Terre. Pendant le survol, la caméra JunoCam a capturé plusieurs instantanés d’Io, qui ont été partagés publiquement par la NASA pour encourager la post-production par les passionnés. Parmi les plus spectaculaires celles de l’ingénieur informaticien du Jet Propulsion Laboratory de la NASA JPL Kevin M. Gill, qui a partagé les travaux sur sa page Flickr et sur Twitter. Sur les images, on voit la lune éclairée à plus de la moitié (juste après le premier ou le dernier quart de phase) parsemée de nombreux volcans, capables de déclencher des éruptions de lave de plusieurs centaines de kilomètres de long. Sur Io, il y a plus de 400 volcans, dont plus de 130 sont actifs ; leur activité intense est liée à la force d’attraction gravitationnelle exercée par Jupiter et les autres lunes voisines. Dans les prises de vue, vous pouvez également voir la surface colorée, en raison du magma constamment libéré.

Les images sont les plus proches d’Io jamais capturées par le vaisseau spatial Juno, mais elles ne sont en rien comparables aux images extraordinaires recueillies par le vaisseau spatial Galileo, qui a survolé la lune plusieurs fois entre 1995 et 2003. Le survol le plus proche a eu lieu le Le 17 octobre 2001, lorsqu’il a littéralement frôlé la lune, passant à seulement 180 kilomètres de sa surface. Les images recueillies à ces occasions n’ont pas d’égal, à ce jour. Cependant, le vaisseau spatial Juno offrira des regards encore plus proches dans les mois à venir. Comme l’explique le professeur Scott Bolton du Southwest Research Institute de San Antonio, l’un des principaux responsables de la mission, en juillet et octobre Juno se rapprochera encore plus de la surface, mais les survols les plus spectaculaires sont attendus en décembre et février 2024, lorsque le sonde, il n’atteindra que 1 500 kilomètres. Avec un meilleur appareil photo que celui de Galileo, il est probable que d’ici là nous aurons les meilleurs clichés jamais vus de la turbulente lune volcanique.

