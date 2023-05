Comment voir vos zones de fréquence cardiaque sur Apple Watch et iPhone pendant ou après les entraînements

Une fonctionnalité pratique de santé et de remise en forme avec watchOS 9 et iOS 16 est la possibilité de voir vos zones de fréquence cardiaque sur Apple Watch et iPhone. Lisez la suite pour savoir ce qu’ils signifient, comment voir votre fréquence cardiaque maximale, modifier manuellement vos zones, et plus encore.

Dans watchOS 9, Apple Watch et iPhone créent automatiquement vos cinq zones de fréquence cardiaque en fonction de la méthode Heart Rate Reserve. Les valeurs maximales et au repos sont mises à jour automatiquement le premier jour de chaque mois.

Voici comment Apple décrit la fonctionnalité :

« Les zones de fréquence cardiaque correspondent à un pourcentage de votre fréquence cardiaque maximale et sont automatiquement calculées et personnalisées à l’aide de vos données de santé. Sur Apple Watch, les zones de fréquence cardiaque sont présentées en cinq segments, des niveaux d’effort allant de léger à de plus en plus intense. En surveillant votre zone de fréquence cardiaque, vous pouvez rendre votre entraînement plus efficace et vous mettre au défi d’améliorer votre condition physique.

Comment voir les zones de fréquence cardiaque sur Apple Watch et iPhone

Voir les zones de fréquence cardiaque pendant une séance d’entraînement

Assurez-vous que vous utilisez watchOS 9 sur Apple Watch et que votre date de naissance est également entrée dans l’application Santé sur iPhone

Commencez un entraînement axé sur le cardio comme une course ou du vélo (Apple n’a pas partagé exactement quels types d’entraînement incluent des zones de fréquence cardiaque, à l’exception de celles «axées sur le cardio»

Balayez vers le bas sur le premier écran d’entraînement pour voir votre fréquence cardiaque et dans quelle zone elle se trouve

Voir les zones de fréquence cardiaque après une séance d’entraînement

Après une séance d’entraînement, dirigez-vous vers l’application Fitness sur iPhone pour voir les données de zone de fréquence cardiaque

Choisissez un entraînement dans l’écran principal Résumé ou appuyez sur les anneaux ou sur Afficher plus pour choisir une autre date/entraînement

Une fois que vous avez choisi un entraînement, balayez vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez Fréquence cardiaque, appuyez sur Afficher plus

Vous verrez maintenant la répartition du temps que vous avez passé dans chaque zone de fréquence cardiaque :

Comment modifier manuellement vos zones de fréquence cardiaque

Bien que les zones de fréquence cardiaque soient automatiquement ajoutées en fonction de votre âge, de votre taille et de votre poids, vous pouvez les modifier manuellement (généralement pour les athlètes avancés).

Dirigez-vous vers Paramètres> Entraînement> Zones de fréquence cardiaque sur votre Apple Watch et choisissez Manuel en haut

Ou sur iPhone, accédez à l’application Apple Watch> Entraînement> Zones de fréquence cardiaque, puis choisissez Manuel en haut

Comment voir votre fréquence cardiaque maximale ?

Aller au-delà de votre fréquence cardiaque maximale est considéré comme dangereux par les professionnels de la santé. Pour voir votre maximum recommandé :

Dirigez-vous vers Paramètres> Entraînement> Zones de fréquence cardiaque sur votre Apple Watch, balayez vers le bas pour trouver votre fréquence cardiaque maximale

Ou sur iPhone, accédez à l’application Apple Watch> Entraînement> Zones de fréquence cardiaque, balayez vers le bas pour trouver votre fréquence cardiaque maximale

Que signifient les zones de fréquence cardiaque ?

Comprendre vos zones de fréquence cardiaque peut être utile de plusieurs façons. Mais certaines des applications les plus pratiques utilisent l’entraînement de la fréquence cardiaque (reposez-vous correctement ou poussez-vous), ciblant les zones de fréquence cardiaque brûlant les graisses ou les glucides, et la sensibilisation des personnes souffrant de problèmes de santé.

La clinique de Cleveland a un article utile sur la compréhension du type de calories que vous brûlez dans différentes zones. Cela ne correspondra pas directement aux cinq zones de fréquence cardiaque avec Apple Watch, mais c’est un bon point de départ.

Utilisez votre fréquence cardiaque maximale (détails sur la recherche ci-dessus) pour déterminer les chiffres à partir des calculs ci-dessous :

Zone d’intensité inférieure : vous vous entraînez entre 50 % et 60 % de votre fréquence cardiaque maximale. À ce stade, 85 % des calories que vous brûlez sont des graisses. Le mauvais côté? Vous brûlez globalement moins de calories que si vous vous entraîniez à une intensité plus élevée. Vous êtes généralement capable de maintenir cette zone le plus longtemps possible.

Zone tempérée : vous vous entraînez entre 60 % et 70 % de votre fréquence cardiaque maximale. Environ 65 % des calories que vous brûlez sont des graisses.

Zone aérobie : Travailler à 70 % à 80 % de votre fréquence cardiaque maximale vous place dans la zone aérobie. Environ 45 % des calories que vous brûlez sont des graisses. Mais vous brûlez un plus grand nombre de calories globales par rapport aux autres zones de fréquence cardiaque. Vous maintenez généralement cette zone le moins de temps possible.

Pour l’entraînement de la fréquence cardiaque, la grande idée est « d’entraîner votre système aérobie sans surcharger vos systèmes squelettique et musculaire, explique l’entraîneur personnel Erin Carr ». Consultez cet article de Runner’s World pour tous les détails :

Lisez plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :